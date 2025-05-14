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Прогноз на матч Латвия — Швеция 14 мая 2025 года: фаворит может оступиться

Латвия встретится со Швецией на групповом этапе чемпионата мира по хоккею. Как пройдет матч — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: EPA/TASS

Швеция после трех матчей идет на втором месте в группе, набрав максимум очков. Однако не все победы дались звездной сборной легко — проблемы с атакой иногда были заметны. Этим и попробуют воспользоваться латыши.

Коэффициенты букмекеров на матч Латвия — Швеция

Букмекеры уверены в успехе фаворита: коэффициент на итоговую победу Швеции составляет 1,09, на Латвию — 7,50. В результативности встречи сомнения есть: тотал больше 5,5 стоит 1,90, меньше — тоже 1,90.

Прогноз на матч Латвия — Швеция

Шведы пока не допускали осечек на этом чемпионате мира. Однако сказать, что команда катком проходится по соперникам тоже нельзя. Страдает реализация — команда привычно играет первым номером и давит соперника, но забивает не так много. С Австрией атаку прорвало только в концовке матча, когда пришлось спасать результат, а против Финляндии громадное преимущество в игре удалось превратить лишь в две заброшенные шайбы, после чего команда встала и дала шанс сопернику.

С Латвией вполне возможен похожий сценарий. Сомнений в том, что «Тре Крунур» будут играть первым номером, не возникает. Однако латыши умеют терпеть и создавать проблемы сопернику при игре на контратаках. Шведам будет крайне важно быстро уйти в отрыв, чтобы заставить соперника раскрываться и играть от атаки.

Хоккей
Чемпионат мира 2025
Группа A, 14.05.2025, 21:20
Латвия
-
Швеция
-

Тренер Витолиньш тоже это понимает, поэтому сделает все, чтобы сдержать стартовый штурм соперника. На этом турнире бордово-белые уже демонстрировали способность хорошо начинать — в матче с канадцами удалось первыми забить и держаться за результат, но две быстрые шайбы соперника сломали ход матча.

Против шведов шансов будет больше. Латвия вполне способна сотворить сенсацию и забрать очки у фаворита, который пока не готов включаться на полную, но сделать это будет непросто. Выбирать победителя не будем, но поставим на тотал меньше 1,5 в первом периоде — за 1,88. Также можно попробовать ставку на то, что Латвия выиграет хотя бы 1 период — за 2,70.

Статистические тренды в играх Латвии и Швеции

Латвия
Швеция
В 5 из 6 последних матчей проходил тотал меньше 1,5 в первом периоде.
6 побед подряд.
В 3 из 4 последних матчей со Швецией прошел тотал меньше 5,5.
Не пропускает больше двух шайб 11 матчей подряд.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Андрей Юртаев ждет результативную встречу: «Швеция выиграет, но брать ее победу не очень выгодно. Думаю, что матч может получиться результативным, так как на эту игру, вполне вероятно, выйдет второй вратарь у сборной Латвии. Важнее обыграть словаков, чем биться насмерть со шведами. Даже если будет назревать какая-то сенсация, то шведы включаться и дожмут соперника. Думаю, что в этой игре будет тотал больше 5,5».

Ставки на матч Латвия — Швеция 14 мая 2025 года

Тотал меньше 1,5 в первом периоде — 1,88.

Латвия выиграет хотя бы 1 период — 2,70.

Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
14.05
Латвия
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
16.00
X
10.00
П2
1.16