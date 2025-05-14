Прогноз на матч Латвия — Швеция 14 мая 2025 года: фаворит может оступиться

Шведы пока не допускали осечек на этом чемпионате мира. Однако сказать, что команда катком проходится по соперникам тоже нельзя. Страдает реализация — команда привычно играет первым номером и давит соперника, но забивает не так много. С Австрией атаку прорвало только в концовке матча, когда пришлось спасать результат, а против Финляндии громадное преимущество в игре удалось превратить лишь в две заброшенные шайбы, после чего команда встала и дала шанс сопернику.