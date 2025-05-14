Прогноз на матч Латвия — Швеция 14 мая 2025 года: фаворит может оступиться

Швеция после трех матчей идет на втором месте в группе, набрав максимум очков. Однако не все победы дались звездной сборной легко — проблемы с атакой иногда были заметны. Этим и попробуют воспользоваться латыши.
Коэффициенты букмекеров на матч Латвия — Швеция
Букмекеры уверены в успехе фаворита: коэффициент на итоговую победу Швеции составляет 1,09, на Латвию — 7,50. В результативности встречи сомнения есть: тотал больше 5,5 стоит 1,90, меньше — тоже 1,90.
Прогноз на матч Латвия — Швеция
Шведы пока не допускали осечек на этом чемпионате мира. Однако сказать, что команда катком проходится по соперникам тоже нельзя. Страдает реализация — команда привычно играет первым номером и давит соперника, но забивает не так много. С Австрией атаку прорвало только в концовке матча, когда пришлось спасать результат, а против Финляндии громадное преимущество в игре удалось превратить лишь в две заброшенные шайбы, после чего команда встала и дала шанс сопернику.
С Латвией вполне возможен похожий сценарий. Сомнений в том, что «Тре Крунур» будут играть первым номером, не возникает. Однако латыши умеют терпеть и создавать проблемы сопернику при игре на контратаках. Шведам будет крайне важно быстро уйти в отрыв, чтобы заставить соперника раскрываться и играть от атаки.
Тренер Витолиньш тоже это понимает, поэтому сделает все, чтобы сдержать стартовый штурм соперника. На этом турнире бордово-белые уже демонстрировали способность хорошо начинать — в матче с канадцами удалось первыми забить и держаться за результат, но две быстрые шайбы соперника сломали ход матча.
Против шведов шансов будет больше. Латвия вполне способна сотворить сенсацию и забрать очки у фаворита, который пока не готов включаться на полную, но сделать это будет непросто. Выбирать победителя не будем, но поставим на тотал меньше 1,5 в первом периоде — за 1,88. Также можно попробовать ставку на то, что Латвия выиграет хотя бы 1 период — за 2,70.
Статистические тренды в играх Латвии и Швеции
|Латвия
|Швеция
|В 5 из 6 последних матчей проходил тотал меньше 1,5 в первом периоде.
|6 побед подряд.
|В 3 из 4 последних матчей со Швецией прошел тотал меньше 5,5.
|Не пропускает больше двух шайб 11 матчей подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Андрей Юртаев ждет результативную встречу: «Швеция выиграет, но брать ее победу не очень выгодно. Думаю, что матч может получиться результативным, так как на эту игру, вполне вероятно, выйдет второй вратарь у сборной Латвии. Важнее обыграть словаков, чем биться насмерть со шведами. Даже если будет назревать какая-то сенсация, то шведы включаться и дожмут соперника. Думаю, что в этой игре будет тотал больше 5,5».
Ставки на матч Латвия — Швеция 14 мая 2025 года
Тотал меньше 1,5 в первом периоде — 1,88.
Латвия выиграет хотя бы 1 период — 2,70.