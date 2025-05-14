Прогноз на матч «Милан» — «Болонья» 14 мая 2025 года: кто возьмет Кубок Италии?

В концовке сезона «Милан» вспомнил, что значит быть большим клубом, и выдал неплохую победную серию. Но если в чемпионате многое уже упущено, то вот выступление в Кубке пока что заслуживает всяческих похвал. Последнее применимо и к «Болонье», которая в последние годы переживает ренессанс. Для обеих команд победа в финале турнира будет иметь важное значение — сезон точно нельзя будет назвать провальным.
Команды хорошо знают друг друга и уже провели репетицию финала в чемпионате страны. В 36-м туре сильнее оказались «россонери» — 3:1. Вот только еще за 20 минут до конца игры в счете вела «Болонья». Все изменили дубль Хименеса и гол Пулишича. Поэтому однозначно сказать, кто возьмет трофей, достаточно сложно.
Коэффициенты букмекеров на матч «Милан» — «Болонья»
Судя по котировкам букмекеров, шансы команды практически равны. На победу «Милана» в основное время можно поставить за 2,65, на ничью — за 3,20, на победу «Болоньи» — за 3,00. Тотал больше 2,5 идет за 2,22. Ждать ли голов от обеих команд, непонятно, на это предлагается коэффициент 1,87.
Прогноз на матч «Милан» — «Болонья»
Красно-черные в ⅛ финала Кубка разгромили «Сассуоло» со счетом 6:1, а дальше легкие соперники закончились. В четвертьфинале пришлось бороться с «Ромой» (3:1), далее на пути «Милана» оказался «Интер». В двухматчевом противостоянии «россонери» оказались сильнее (1:1 и 3:0).
И пока «Интер» будет сражаться за титул Лиги чемпионов, «Милан» готовится взять трофей поменьше. Помочь в этом команде должна хорошая форма нападающих: Йович забил дважды в ворота «нерадзурри», Леау, Санти Хименес и Пулишич отличились недавно с «Дженоа» и «Болоньей». Лучшим же бомбардиром «Милана» в Кубке Италии остается Абрахам, забивший 4 гола.
У «Болоньи» тоже большое желание выиграть Кубок. В этом сезоне команда приняла участие в Лиге чемпионов впервые за 60 лет, а последний трофей на внутренней арене был взят в далеком 1974 году. Итальяно и его подопечные понимают, что история пишется прямо сейчас и упускать такую возможность нельзя.
Но легко красно-синим не будет. Если «Милан» выиграл 4 из своих последних 5 матчей, то «Болонья» притормозила: поражение в очной встрече команд и ничьи с «Ювентусом» и «Болоньей». С конца марта «Болонья» не забивает больше одного гола в Серии А. Но Кубок — это другая история: пять голов за два матча получил «Эмполи». К тому же после травмы вернулся Ндойе, он поможет впереди Орсолини и Даллинге.
Матч «Милана» и «Болоньи» 9 мая прошел в достаточно равной борьбе, обе команды старались прессинговать и довольно успешно мешали выходить из обороны в атаку с комфортом. Многое решил выход Сантьяго Хименеса на замену и удачный отскок при победном голе Пулишича. «Милан» иргал без Леау, сегодня же португалец выйдет в старте.
Обе команды и сегодня будут нацеленв н чужие ворота, так что верим в обмена голами. Шансы «Милана» в этой перестрелке выглядят предпочтительнее. Наш прогноз — «Милан» выиграет Кубок за 1,83 и обе забьют за 1,87.
Статистические тренды в играх «Милана» и «Болоньи»
|«Милан»
|«Болонья»
|Проиграл лишь однажды в последних 5 матчах.
|2 победы в последних 5 играх.
|Забивает минимум один гол с 18 января.
|Выиграла лишь 2 матча из 20 с «Миланом».
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга букмекеров» Эльвин Керимов ставит на голы: «Несмотря на то что это финал, матч с огромной ответственностью, я вижу здесь голы исходя из стиля команд. Одна команда доминирующая, а другая контратакующая. Ставлю на обе забьют за 1,84».
Ставки на матч «Милан» — «Болонья» 14 мая 2025 года
«Милан» выиграет Кубок за 1,83.
Обе забьют за 1,87.