Прогноз на матч «Милан» — «Болонья» 14 мая 2025 года: кто возьмет Кубок Италии?

Но легко красно-синим не будет. Если «Милан» выиграл 4 из своих последних 5 матчей, то «Болонья» притормозила: поражение в очной встрече команд и ничьи с «Ювентусом» и «Болоньей». С конца марта «Болонья» не забивает больше одного гола в Серии А. Но Кубок — это другая история: пять голов за два матча получил «Эмполи». К тому же после травмы вернулся Ндойе, он поможет впереди Орсолини и Даллинге.