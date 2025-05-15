Прогноз на матч «Спартак» — «Ростов» 15 мая 2025 года: Станковичу нужно спасти сезон

Весной «Спартак» поднимался на второе место, но потом откатился на пятое. Настроение в клубе и у болельщиков понятно какое. Теперь Кубок России — последний шанс для москвичей завоевать трофей в этом сезоне. Особенно эпично это будет сделать в финале с ЦСКА. Правда, пока их ждет не самый удобный соперник в лице «Ростова», который ранее уже выбил их из Пути РПЛ в Кубке России. Смогут ли москвичи взять реванш в этот раз?