Прогноз на матч «Спартак» — «Ростов» 15 мая 2025 года: Станковичу нужно спасти сезон

Весной «Спартак» поднимался на второе место, но потом откатился на пятое. Настроение в клубе и у болельщиков понятно какое. Теперь Кубок России — последний шанс для москвичей завоевать трофей в этом сезоне. Особенно эпично это будет сделать в финале с ЦСКА. Правда, пока их ждет не самый удобный соперник в лице «Ростова», который ранее уже выбил их из Пути РПЛ в Кубке России. Смогут ли москвичи взять реванш в этот раз?
Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Ростов»
Букмекеры считают «Спартак» фаворитом в финале: победа в основное время оценивается коэффициентом 1,75, ничья — 3,80, В победу гостей верят меньше, она стоит 5,40. По голам ясности нет: тотал меньше 2,5 и тотал больше 2,5 идут за 1,93.
Прогноз на матч «Спартак» — «Ростов»
До зимнего перерыва «Спартак» по праву считался претендентом на чемпионство: команда шла на серии из шести побед подряд, уверенно обыгрывала топов и демонстрировала зрелый футбол. Однако весной все развалилось. От дорогих новичков пользы почти нет, лучший бомбардир команды Угальде не забивает уже 11 матчей.
Сейчас у красно-белых две игры подряд без голов. После невыразительной ничьей с «Факелом» (0:0) «Спартак» проиграл московскому «Динамо» 0:2. Команда Станковича вновь провалила первый тайм и, как это было уже не раз после рестарта чемпионата, не смогла отыграть гандикап в два мяча. Хотя Маркиньос опять был лучшим у красно-белых, но этого мало, все-таки завершение атак — не его сильная сторона.
Станкович под давлением, Кубок России для него последний шанс завершить сезон достойно. Пока он держится за него: «Спартак» прошел в Пути регионов «Акрон», «Урал» и «Динамо» Москва, стабильно играя основным составом.
У «Ростова» мало что поменялось весной после ухода Карпина. В первых 18 турах команда набрала 26 очков с разницей мячей 29−28, в 10 матчах РПЛ при Альбе взяли 12 очков с разницей мячей 11−13. И это с учетом игр в 2025-м против московского «Динамо», «Краснодара», «Спартака» и «Локомотива». Были седьмыми в таблице, стали восьмыми.
Кстати, по игре ростовчане смотрятся хорошо даже с топами, но им не хватает реализации моментов. Неслучайно больше всех в команде забил защитник Осипенко — 9 голов (и только 4 из них с пенальти). Вот и с «Рубином» в прошлом туре «Ростов» проиграл в самой концовке 0:1, при этом был удар Кучаева в штангу и выход Роналдо один на один.
В Кубке «Ростов» вылетел из Пути РПЛ, уступив в двух матчах «Зениту», зато потом уверенно разобрался с «Локомотивом» (2:0) в Пути регионов. В РПЛ команда играет без давления, поскольку задач на сезон уже нет, зато в Кубке — максимальная мотивация.
Команды регулярно выдают результативные очные встречи: тотал больше 2,5 пробивался в 7 из 10 последних матчей. В нынешнем Кубке «Спартак» в среднем забивает по 2,09 мяча за игру, «Ростов» — 1,45. Наш прогноз: обе забьют — 1,85, тотал больше 2,5 — 1,93.
Статистические тренды в играх «Спартака» и «Ростова»
|«Спартак»
|«Ростов»
|В 5 последних матчах дома был тотал больше 2,5.
|Забивает в 4 из 5 последних матчей.
|Обыграл «Ростов» в 4 из 6 последних матчей.
|1 победа за 4 последних матча.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко поделился своей ставкой: «Тут я за “Спартак”. Клуб сильнее. В отличие от “Ростова”, неудачи он начал терпеть только в последних встречах. Мотивация выиграть трофей у красно-белых запредельная. Они пройдут соперника. Моя ставка — победа “Спартака” за 1,75».
Ставки на матч «Спартак» — «Ростов» 15 мая 2025 года
Обе забьют — 1,85.
Тотал больше 2,5 — 1,93.