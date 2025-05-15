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Гран-при Эмилии-Романьи 18 мая 2025 года: во сколько начало, кто участвует

В этот уик-энд, с 16 по 18 мая, пройдет Гран-при Эмилии-Романьи, седьмой этап «Формулы-1».

Кирилл Русинович
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

После 6 этапов «Формулы-1» в общем зачете доминируют пилоты «Макларена» Пиастри и Норрис. Ферстаппен из «Ред Булл» и Расселл из «Мерседеса» стараются не отстать слишком сильно. Ближайшие три гонки пройдут в Европе: Италии, Монако и Испании.

На Гран-при Эмилии-Романьи трасса достаточно скоростная, но всего с одной зоной DRS. Учитывая небольшое количество медленных поворотов, есть шанс, что за победу в гонке смогут побороться не только пилоты «Макларена».

В «Ред Булл» смогли понять, как в «Макларен» работают с перегревом задних шин. Все дело в конструкции тормозных барабанов и направлениях воздушных потоков. Эти факторы помогают остужать тормоза, соответственно, меньше тепла передается на диски и резину. Если конкуренты «Макларена» смогут реализовать эту конструкцию на своих болидах, то нас ждет захватывающее окончание сезона.

К сожалению для болельщиков «Феррари», команда отложила обновления для болида до Гран-при Испании. Возможно, это связано с тем, что с этого этапа вступят новые требования к гибкости переднего крыла.

Ротация среди пилотов продолжается. В этот раз Дуэна заменит Колапинто. Как говорят в «Альпин», замена не постоянная, у Франко есть пять гонок, чтобы показать, насколько он готов.

Перед Гран-при Эмилии-Романьи лидируют в чемпионате:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 131 очко (4 победы).

2. Ландо Норрис («Макларен») — 115 очков (1 победа).

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 99 очков (1 победа).

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 93 очка.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 53 очка.

В Кубке конструкторов пятерка лидеров выглядит так:

1. «Макларен» — 246 очков (5 побед, 3 поула).

2. «Мерседес» — 141 очко.

3. «Ред Булл» — 105 очков (1 победа, 3 поула).

4. «Феррари» — 94 очка.

5. «Уильямс» — 37 очков.

Весь уик-энд ожидается комфортная погода без осадков. В пятницу и субботу температура воздуха — +19…+21 °C и переменная облачность. В воскресенье ожидается преимущественно сухая погода и температура воздуха в районе +24 °C. К концу гонки могут пройти небольшие заряды дождя.

Расписание гоночного уик-энда:

Пятница, 16 мая

14:30 — Первая сессия свободных заездов.

18:00 — Вторая сессия свободных заездов.

Суббота, 17 мая

13:30 — Третья сессия свободных заездов.

17:00 — Квалификация.

Когда и во сколько начало гонки

Старт гонки состоится в 16:00 по московскому времени, в воскресенье, 18 мая.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

В этом сезоне, официальных трансляций этапов «Формулы-1» для российских зрителей нет.

Где проходит гонка

Гонка пройдет на автодроме «Имола». Длина трассы: 4909 м. Дистанция гонки: 63 круга (309,04 км).

Рекордное время поула: 1:13.609 (Боттас, 2020 год).

Рекордное время лучшего круга: 1:15.484 (Хэмилтон, 2020 год).