Гран-при Эмилии-Романьи 18 мая 2025 года: во сколько начало, кто участвует

После 6 этапов «Формулы-1» в общем зачете доминируют пилоты «Макларена» Пиастри и Норрис. Ферстаппен из «Ред Булл» и Расселл из «Мерседеса» стараются не отстать слишком сильно. Ближайшие три гонки пройдут в Европе: Италии, Монако и Испании.
На Гран-при Эмилии-Романьи трасса достаточно скоростная, но всего с одной зоной DRS. Учитывая небольшое количество медленных поворотов, есть шанс, что за победу в гонке смогут побороться не только пилоты «Макларена».
В «Ред Булл» смогли понять, как в «Макларен» работают с перегревом задних шин. Все дело в конструкции тормозных барабанов и направлениях воздушных потоков. Эти факторы помогают остужать тормоза, соответственно, меньше тепла передается на диски и резину. Если конкуренты «Макларена» смогут реализовать эту конструкцию на своих болидах, то нас ждет захватывающее окончание сезона.
К сожалению для болельщиков «Феррари», команда отложила обновления для болида до Гран-при Испании. Возможно, это связано с тем, что с этого этапа вступят новые требования к гибкости переднего крыла.
Ротация среди пилотов продолжается. В этот раз Дуэна заменит Колапинто. Как говорят в «Альпин», замена не постоянная, у Франко есть пять гонок, чтобы показать, насколько он готов.
Перед Гран-при Эмилии-Романьи лидируют в чемпионате:
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 131 очко (4 победы).
2. Ландо Норрис («Макларен») — 115 очков (1 победа).
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 99 очков (1 победа).
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 93 очка.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 53 очка.
В Кубке конструкторов пятерка лидеров выглядит так:
1. «Макларен» — 246 очков (5 побед, 3 поула).
2. «Мерседес» — 141 очко.
3. «Ред Булл» — 105 очков (1 победа, 3 поула).
4. «Феррари» — 94 очка.
5. «Уильямс» — 37 очков.
Весь уик-энд ожидается комфортная погода без осадков. В пятницу и субботу температура воздуха — +19…+21 °C и переменная облачность. В воскресенье ожидается преимущественно сухая погода и температура воздуха в районе +24 °C. К концу гонки могут пройти небольшие заряды дождя.
Расписание гоночного уик-энда:
Пятница, 16 мая
14:30 — Первая сессия свободных заездов.
18:00 — Вторая сессия свободных заездов.
Суббота, 17 мая
13:30 — Третья сессия свободных заездов.
17:00 — Квалификация.
Когда и во сколько начало гонки
Старт гонки состоится в 16:00 по московскому времени, в воскресенье, 18 мая.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
В этом сезоне, официальных трансляций этапов «Формулы-1» для российских зрителей нет.
Где проходит гонка
Гонка пройдет на автодроме «Имола». Длина трассы: 4909 м. Дистанция гонки: 63 круга (309,04 км).
Рекордное время поула: 1:13.609 (Боттас, 2020 год).
Рекордное время лучшего круга: 1:15.484 (Хэмилтон, 2020 год).