Гран-при Эмилии-Романьи 18 мая 2025 года: во сколько начало, кто участвует

В «Ред Булл» смогли понять, как в «Макларен» работают с перегревом задних шин. Все дело в конструкции тормозных барабанов и направлениях воздушных потоков. Эти факторы помогают остужать тормоза, соответственно, меньше тепла передается на диски и резину. Если конкуренты «Макларена» смогут реализовать эту конструкцию на своих болидах, то нас ждет захватывающее окончание сезона.