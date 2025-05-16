Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» 16 мая 2025 года: Эмери обязан брать три очка

«Тоттенхэм», по сути, бросил играть в чемпионате, бросив все силы на Лигу Европы. Там можно выиграть и долгожданный трофей, и получить путевку в Лигу чемпионов. А 17-е или 15-е место в чемпионате — это уже не так важно для Постекоглу. Неудивительно, что в прошлом туре он выпустил многих резервистов, в том числе неосновного вратаря Кински. «Тоттенхэм» выглядел гораздо хуже «Кристал Пэлас» (0:2) и мог пропустить гораздо больше. У «шпор» нет синхронности в действиях при обороне, игроки занимают неправильные позиции, поэтому у их ворот возникает много опасных моментов.