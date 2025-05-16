Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» 16 мая 2025 года: Эмери обязан брать три очка

«Астон Вилла» в хорошей позиции на финише чемпионата: занимает шестую строчку с 63 очками и впереди два матча с не очень мотивированными командами. А вот «Тоттенхэм» провалился в АПЛ, по-другому 17-е место команды и не оценить. В последние месяцы «шпоры» сделали акцент на Лиге Европы, где вышли в финал.
Коэффициенты букмекеров на матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»
Букмекеры логично отдают предпочтение «Астон Вилле» в домашнем матче: победа хозяев оценивается коэффициентом 1,35, ничейный результат стоит 6,00, а победа гостей — 8,50. Тотал больше 2,5 идет за 1,37, что намекает на большое количество голов.
Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»
«Астон Вилла» долго в этом сезоне играла в трех турнирах одновременно, так что промежуточное 6-е место с шансами попасть в топ-5 — уже очень неплохо. Начиная с марта, команда Эмери резко прибавила и выиграла 11 матчей при всего 3 поражениях. «Вилланы» могут играть и первым номером, могут и прагматично перейти на контратаки.
«Вилла» выиграла важный матч у «Борнмута» в прошлом туре — 1:0. Там сначала повезло, что не удалили защитника Мингза за удар локтем в челюсть. А потом Уоткинс сыграл как классический центрфорвард на опережение и забил рекордный, 75-й гол в истории клуба в АПЛ, опередив Агбонлахора. «Вилланы» все-таки доигрывали матч в меньшинстве после удаления Рэмзи, но вратарь Мартинес и защитник Кэш не дали сопернику сравнять счет. «Астон Вилла» пока осталась без важного полузащитника Тилеманса, впрочем, Онана хорошо заменил его в центре поля.
«Тоттенхэм», по сути, бросил играть в чемпионате, бросив все силы на Лигу Европы. Там можно выиграть и долгожданный трофей, и получить путевку в Лигу чемпионов. А 17-е или 15-е место в чемпионате — это уже не так важно для Постекоглу. Неудивительно, что в прошлом туре он выпустил многих резервистов, в том числе неосновного вратаря Кински. «Тоттенхэм» выглядел гораздо хуже «Кристал Пэлас» (0:2) и мог пропустить гораздо больше. У «шпор» нет синхронности в действиях при обороне, игроки занимают неправильные позиции, поэтому у их ворот возникает много опасных моментов.
У «Тоттенхэма» уже 20 (!) поражений в чемпионате, в последних 10 турах были вот такие результаты: 1 победа, 2 ничьи и 7 поражений. Удивительно, но команда сохраняет положительную разницу забитых и пропущенных голов — 63−59. Весь сезон «шпор» преследовали травмы, доигрывать придется без Мэддисона, Бергвалля и Кулусевски. Корейский форвард Сон недавно восстановился после повреждения и уже выходил на поле с «Кристал Пэлас».
Скрасить сезон позволит только победа в Лиге Европы. Постекоглу раньше заявлял, что на второй год в команде он всегда что-то выигрывает. Пока же нужно играть в АПЛ, так что тут трудно ждать максимальной самоотдачи в выездной игре против одной из лучших домашних команд лиги. Тем более, что последний успех в чемпионате был добыт лишь против аутсайдера «Саутгемптона» (3:1).
На домашнем стадионе у «Астон Виллы» отличная статистика — только одно поражение в 18 турах. Атака команды чувствует себя уверенно, матч с «Тоттенхэмом» — отличная возможность сделать еще один шаг к Лиге чемпионов.
Бирмингемцы борются за ЛЧ и находятся в хорошей форме, а «Тоттенхэм» думает только о финале ЛЕ. Учитывая мотивацию сторон и статистику домашних встреч, логично поставить на победу хозяев. Наш прогноз: победа «Астон Виллы» с форой −1,5 за 1,93 и тотал больше 3,5 за 1,98.
Статистические тренды в играх «Астон Виллы» и «Тоттенхэма»
|«Астон Вилла»
|«Тоттенхэм»
|Выиграла 7 последних домашних матчей.
|В 4 из 6 последних матчей забивали обе команды.
|В 5 последних матчах с «Тоттенхэмом» был тотал больше 2,5.
|Не побеждает в АПЛ 5 матчей кряду.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко спрогнозировал исход матча: «Тут все понятно. “Астон Вилла” намного сильнее, собраннее, очки ей нужнее, мотивация есть. “Тоттенхэм” все силы и эмоции будет сохранять на финал Лиги Европы. Тут интриги нет. Ставлю на победу “Астон Виллы” с форой −1.5 с котировкой 1,94».
Ставки на матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» 16 мая 2025 года
Победа «Астон Виллы» с форой −1,5 — 1,93.
Тотал больше 3,5 — 1,98.