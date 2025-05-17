Прогноз на матч «Трактор» — «Локомотив» 17 мая 2025 года: челябинцы полетят в атаку

«Локомотив» сравнял счет в финальной серии с «Трактором». Команды отправились на игру в Челябинск, где определят, кто из них выйдет вперед в противостоянии.
Коэффициенты букмекеров на матч «Трактор» — «Локомотив»
Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: коэффициент на итоговую победу «Локомотива» составляет 1,80, на «Трактор» — 2,03. Шайб снова ждут не очень много — тотал меньше 5,5 стоит 1,45.
Прогноз на матч «Трактор» — «Локомотив»
«Локомотив» исправился после поражения в первом матче и уверенно выиграл вторую встречу 4:1. Ярославцы сыграли агрессивнее в прессинге и около чужих ворот, но, кажется, потратили на это слишком много сил — две подряд встречи с таким темпом провести будет сложно. К тому же проблемы с реализацией все еще решить не удалось — все шайбы были забиты на добиваниях с близкого расстояния, простых шайб «железнодорожникам» не хватает.
Правда, стоит отметить, что в гостевых матчах голы даются «Локомотиву» проще. Видимо, это помогает им регулярно побеждать на чужих аренах — 8 побед в 9 последних матчах на выезде. Всего за плей-офф ярославцы проиграли в гостях лишь однажды «Авангарду». Модель игры «железнодорожников» обычно меняется в сторону обороны, когда команда выступает не у себя дома: меньший контроль шайбы и акцент на контратаки.
Правда, с этим «Трактором» спокойно обороняться длительное время будет сложно. Команда уже показала, что способна вскрывать самые плотные построения. К тому же сил у челябинцев должно быть больше — родные трибуны и результат последнего матча должны дать игрокам правильный импульс.
Однако с атакой в последней игре все было так себе — лидерам не удалось себя проявить, а центральные нападающие Робинсон и Светлаков выбыли из-за травм. Без них коллективу Гру будет сложно: для качественного давления в «Тракторе» используют все звенья, а потеря нижних сочетаний может сломать концепцию. Это доказал и третий период, где челябинцы, проигрывая, смогли бросить лишь дважды.
С большой вероятностью мы увидим игру, в которой челябинцы сыграют активнее на старте и попробуют быстро оторваться в счете. «Локомотиву» придется много терпеть и ждать редких возможностей в контратаках.
Наш прогноз: победа «Трактора» по броскам в створ в первом периоде — за 1,90. Также предлагаем ставку на «обе забьют» в третьем периоде — за 2,70. Наверняка стоит ждать минимального счета к старту этого отрезка, а значит, будут пустые ворота, риск от одной из команд и навал на чужие ворота — много возможностей отличиться.
Статистические тренды в играх «Трактора» и «Локомотива»
|«Трактор»
|«Локомотив»
|13 побед в 15 последних домашних матчах.
|10 побед в 12 последних гостевых матчах.
|В 5 из 6 последних матчей проходил тотал меньше 5,5.
|Не пропускает больше двух шайб 6 матчей подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дарья Тубольцева выбирает ставку на победу «Локомотива»: «Безусловно, челябинцы попытаются внести коррективы, но удастся ли это сделать оперативно? Пока никто не смог справиться с системой “Локомотива” на дистанции. В Ярославле “Трактору” временами приходилось просто выживать. Кроме того, Зак Фукале не всегда производит впечатление непробиваемого вратаря. Команда Игоря Никитина умеет “сушить” игру и действовать по счету. Если ярославцы забивают первыми, отыграться почти невозможно».
Ставки на матч «Трактор» — «Локомотив» 17 мая 2025 года
Победа «Трактора» по броскам в створ в первом периоде — 1,90.
«Обе забьют» в третьем периоде — 2,70.