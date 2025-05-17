Прогноз на матч «Трактор» — «Локомотив» 17 мая 2025 года: челябинцы полетят в атаку

«Локомотив» исправился после поражения в первом матче и уверенно выиграл вторую встречу 4:1. Ярославцы сыграли агрессивнее в прессинге и около чужих ворот, но, кажется, потратили на это слишком много сил — две подряд встречи с таким темпом провести будет сложно. К тому же проблемы с реализацией все еще решить не удалось — все шайбы были забиты на добиваниях с близкого расстояния, простых шайб «железнодорожникам» не хватает.