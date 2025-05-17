Прогноз на матч «Спарта» — ПСВ 18 мая 2025 года: Эйндховен в шаге от чемпионства

В заключительном туре Эредивизи ПСВ приедет в Роттердам на матч против «Спарты». Команда из Эйндховена находится в шаге от чемпионства: нужно просто победить. «Спарта» набрала неплохой ход в концовке сезона, идет на 11-м месте и сохраняет шансы зацепится за еврокубки. Вопрос только в том, смогут ли роттердамцы противостоять лидеру?
Коэффициенты букмекеров на матч «Спарта» — ПСВ
Букмекеры считают ПСВ фаворитом в матче: победа Эйндховена оценивается коэффициентом 1,24, ничья — 7,40, а победа хозяев — 9,00. Тотал больше 3,5 идет за 1,57.
Прогноз на матч «Спарта» — ПСВ
ПСВ сотворил невероятное возвращение в чемпионскую гонку и за тур до конца возглавляет таблицу. Команда Боса выиграла шесть матчей подряд и выглядит абсолютно неудержимой. На этом отрезке Эйндховен обыграл «Фейеноорд» (3:2), общая результативность за шесть встреч составила 22 гола. Тут, конечно, помог и «Аякс», у которого в последних 4 турах 2 ничьи и 2 поражения. Теперь амстердамцы отстают от ПСВ на одно очко.
Эйндховен впечатляет разнообразием атакующих схем: команда одинаково хорошо атакует через фланги, по центру, использует стандартные положения и контратаки. Уже преодолена планка в 100 мячей, а в гостях ПСВ забил 45 мячей в 16 матчах. Травмированы шесть игроков, но это не сказывается на уровне игры — скамейка позволяет сохранять мощный темп. В атаке хороши ветераны Перишич и Люк де Йонг (13 голов в чемпионате). Даже экс-спартаковец Тил забил 10 голов.
«Спарта» обычно выступает в роли середняка в Эредивизи и проводит типичный для себя сезон. В последних десяти турах у команды всего одно поражение — от «Твенте» (0:2), а остальные матчи принесли пять побед и четыре ничьи. Благодаря этой стабильности «Спарта» вплотную приблизилась к зоне плей-офф за выход в Лигу конференций.
Сильная сторона «Спарты» — надежная оборона. До заключительного тура меньше пропустили только четыре клуба. Кроме того, команда хороша на правом фланге (37% атак проходят именно там) и опасна в контратаках — девять голов после быстрых выпадов. Последние туры подтвердили боеспособность «Спарты»: ничья с «Утрехтом» (1:1) и разгром «Алмере» (3:0). Основной состав готов, дисквалификаций нет, в лазарете только Кинтеро.
«Спарта» выдала сильную концовку, но в матче с лидером шансы на очки минимальны. ПСВ на ходу, невероятно мотивирован и не имеет права на ошибку. В восьми из девяти последних очных встреч «Спарта» уступала, и вряд ли сейчас будет исключение. Наш выбор: победа ПСВ с форой −1,5 за 1,68 и тотал больше 4 — 1,88.
Статистические тренды в играх «Спарты» и ПСВ
|«Спарта»
|ПСВ
|Победили в 2 из 5 последних матчей.
|Выиграл 6 матчей подряд.
|Забивала в 10 из 11 последних игр.
|В 6 последних матчах пробивался тотал больше 2,5.
Ставки на матч «Спарта» — ПСВ 18 мая 2025 года
Победа ПСВ с форой −1,5 за 1,68.
Тотал больше 4 — 1,88.