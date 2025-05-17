Прогноз на матч «Спарта» — ПСВ 18 мая 2025 года: Эйндховен в шаге от чемпионства

ПСВ сотворил невероятное возвращение в чемпионскую гонку и за тур до конца возглавляет таблицу. Команда Боса выиграла шесть матчей подряд и выглядит абсолютно неудержимой. На этом отрезке Эйндховен обыграл «Фейеноорд» (3:2), общая результативность за шесть встреч составила 22 гола. Тут, конечно, помог и «Аякс», у которого в последних 4 турах 2 ничьи и 2 поражения. Теперь амстердамцы отстают от ПСВ на одно очко.