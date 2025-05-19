Прогноз на матч «Трактор» — «Локомотив» 19 мая 2025 года: ярославцы снова победят

«Локомотив» победил дважды подряд и повел в финальной серии 2−1. На первое поражение команда Гру не отреагировала. Теперь у «Трактора» есть шанс исправиться при своих болельщиков. Неудачи в обоих домашних матчах могут сломать челябинцев.
Коэффициенты букмекеров на матч «Трактор» — «Локомотив»
Букмекеры отдают предпочтение гостям перед стартом четвертой игры: коэффициент на итоговую победу «Локомотива» составляет 1,74, на «Трактор» — 2,10. Результативной встречи особо не ждут — тотал меньше 5,5 стоит 1,48.
Прогноз на матч «Трактор» — «Локомотив»
Потеря двух центральных нападающих Робинсона и Светлакова стала для «Трактора» определяющей. Команде не хватало выигранных единоборств и вбрасываний в третьем матче финала. При этом неправильный импульс получили и игроки, которые решили, что за партнеров необходимо отомстить — совершили 60 силовых приемов за игру. Силы были потрачены неправильно, а вместо традиционного креатива и скоростей челябинцы занимались разрушением и матч проиграли.
На следующую игру, кажется, оба форварда возвращаются в строй. У «Трактора» будет отличная возможность исправиться при своих болельщиках, а также не допустить худшего сценария финальной серии — ехать в Ярославль при 1−3 выглядит катастрофой для черно-белых.
Чтобы не допустить третьего подряд поражения, челябинцам необходимо успокоиться и сыграть в свой привычный хоккей: игра во владение шайбой, размашистые атаки с подключением защитников и быстрый переход из обороны в нападение. Шанс на победу точно есть, но важно быть к нему готовыми морально.
«Локомотив» в этом плане — точно фаворит. Прошлый проигранный финал много дал коллективу Никитина. Сейчас «железнодорожники» выглядят разумно на льду — дают волю эмоциям, когда игра не идет, и успокаивают соперника, если все получается отлично.
Ярославцы все еще ни разу не забивали первыми в этой серии. Пока получается побеждать и без этого, но интересно посмотреть на сценарий, при котором «Локомотив» отойдет в оборону раньше обычного и позволит сопернику атаковать большими силами долгое время.
Пока для парней Никитина все складывается отлично — фирменный стиль приносит победы. В гостях показывать контратакующую игру, построенную на ошибках соперника, даже проще, так как заведенный болельщикам оппонент летит вперед и слишком часто теряет шайбу в простых ситуациях. Если силы у «железнодорожников» неожиданно не кончатся, то неожиданностей в очередном матче ждать не стоит.
Наш прогноз: победа «Локомотива» в основное время за 2,30. Также предлагаем ставку на то, что первый гол в матче забьет «Локомотив» — за 1,80.
Статистические тренды в играх «Трактора» и «Локомотива»
|«Трактор»
|«Локомотив»
|6 подряд домашних матчей проиграл «Локомотиву».
|9 побед в 10 последних гостевых матчах.
|В 3 из 4 последних домашних матчей проходил тотал больше 6,5.
|В 3 из 4 последних домашних матчей проходил тотал больше 6,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Роман Габдарафиков ждет результативную игру: «Исходя из характера игры и того, как обе команды все же позволяют друг другу забивать, я бы предложил ставку на ТБ 4,5 в четвертом матче. Даже если кто-то поведет в счете, как это обычно бывает в этой серии, голы в пустые ворота вполне вероятны».
Ставки на матч «Трактор» — «Локомотив» 19 мая 2025 года
Победа «Локомотива» — 2,30.
Первый гол в матче забьет «Локомотив» — 1,80.