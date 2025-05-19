Прогноз на матч «Трактор» — «Локомотив» 19 мая 2025 года: ярославцы снова победят

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Роман Габдарафиков ждет результативную игру: «Исходя из характера игры и того, как обе команды все же позволяют друг другу забивать, я бы предложил ставку на ТБ 4,5 в четвертом матче. Даже если кто-то поведет в счете, как это обычно бывает в этой серии, голы в пустые ворота вполне вероятны».