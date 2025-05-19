Прогноз на матч «Брайтон» — «Ливерпуль» 19 мая 2025 года: праздник для болельщиков

Чемпионат Англии подходит к завершению, но «Брайтон» и «Ливерпуль» все еще могут порадовать болельщиков зрелищным футболом. После завоевания чемпионского титула мерсисайдцы и сами играют, и другим дают — это было видно по матчам с «Челси» и «Арсеналом». У «Брайтона» остается надежда попасть в Лигу конференций с 8-го места, но для этого «Челси» должен занять 7-е место в АПЛ и выиграть финал ЛК у «Бетиса».