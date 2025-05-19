Прогноз на матч «Брайтон» — «Ливерпуль» 19 мая 2025 года: праздник для болельщиков

Чемпионат Англии подходит к завершению, но «Брайтон» и «Ливерпуль» все еще могут порадовать болельщиков зрелищным футболом. После завоевания чемпионского титула мерсисайдцы и сами играют, и другим дают — это было видно по матчам с «Челси» и «Арсеналом». У «Брайтона» остается надежда попасть в Лигу конференций с 8-го места, но для этого «Челси» должен занять 7-е место в АПЛ и выиграть финал ЛК у «Бетиса».
Коэффициенты букмекеров на матч «Брайтон» — «Ливерпуль»
Букмекеры не видят ярко выраженного фаворита: шансы сопоставимы, но все же чуть больший крен в сторону «Брайтона» — на его победу дают коэффициент 2,38. Успех «Ливерпуля» оценивается в 2,85, а ничейный результат — в 3,90. Аналитику ждут много голов, тотал больше 2,5 идет за 1,44.
Прогноз на матч «Брайтон» — «Ливерпуль»
«Ливерпуль», став чемпионом, испытывает проблемы с мотивацией. «Красные» сначала по делу уступили «Челси» (1:3), а затем не удержали счет 2:0 с «Арсеналом», бросив играть во втором тайме (2:2). Слот дает поиграть некоторым резервистам, стартовый состав отличается от привычного. Главный мозг и мотор в полузащите Мак Аллистер (кстати, бывшая звезда «Брайтона») теперь выходит со скамейки запасных. Особая мотивация осталась у Салаха: он борется за «Золотую бутсу» с Дьокерешем из «Спортинга» и Мбаппе, так что наверняка захочет увеличить свой голевой счет.
Отдельный сюжет — прощание болельщиков «Ливерпуля» с Александром-Арнолдом, который объявил о переходе в «Реал». В матче с «Арсеналом» в адрес защитника был недовольный гул, смешанный с аплодисментами. Возможно, это мешало играть в футбол мерсисайдцам во втором тайме и помогло «канонирам» перехватить инициативу.
Последние два месяца не удались «Брайтону», и он откатился с 7-го места на 9-е. Сейчас снова пошла белая полоса: победы над «Вест Хэмом» (3:2) и «Вулверхэмптоном» (2:0) и ничья с «Ньюкаслом» (1:1). Неделю назад «Брайтон» по игре выглядел хуже «Вулвс», но дважды наказал их за ошибки. Уэлбек воспользовался 3-матчевой дисквалификацией основного форварда Педро и впервые в карьере забил 10 голов в АПЛ.
Теперь Педро готов вернуться в состав, как и защитники Данк и Велтман, а также игрок атаки Митома. На домашнем «Амексе» коллектив Хюрцелера уступил лишь трижды с начала сезона. Слот дал игрокам «Ливерпуля» дополнительные дни отдыха перед этим матчем и сам слетал на Ибицу. На стороне «Брайтона» — мотивация, поддержка родных трибун и стабильная игра дома.
Наш прогноз: победа «Брайтона» с форой 0 за 1,72, а также обе забьют и тотал больше 3,5 за 2,15.
Статистические тренды в играх «Брайтона» и «Ливерпуля»
|«Брайтон»
|«Ливерпуль»
|Одержал 2 победы в 9 последних матчах.
|В 5 из 6 последних матчах был обмен голами.
|Забивает в 6 матчах кряду.
|В 3 последних матчах пробивается тотал 3,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко предложил такую ставку: «Cейчас в победу “Брайтона” я все-таки не верю. “Ливерпуль” снова проиграть себе не может позволить. Но вот ничья — более ожидаемый тут результат для меня, учитывая все обстоятельства. Ставлю на то, что они поделят очки — коэффициент 3,85».
Ставки на матч «Брайтон» — «Ливерпуль» 19 мая 2025 года
Победа «Брайтона» с форой 0 за 1,72.
Обе забьют и тотал больше 3,5 за 2,15.