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Прогноз на матч Чехия — США 20 мая 2025 года: американцам не хватит настроя для победы

Чехия встретится с США в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Что ждать от игры — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Чехия идет на первом месте перед последним матчем группового этапа. У США в случае победы будет возможность возглавить таблицу. Смогут ли американцы нанести чехам первое поражение на турнире, покажет игра.

Коэффициенты букмекеров на матч Чехия — США

Букмекеры верят больше в американцев: коэффициент на итоговую победу США составляет 1,78, на Чехию — 2,02. Насколько результативной будет игра, неясно: тотал больше 5,5 стоит 1,94, меньше — 1,86.

Прогноз на матч Чехия — США

Сборная Чехии собрала на этот чемпионат мира сбалансированный состав. Команда наполнена игроками, которые готовы выполнять черновую работу в нижних звеньях, а также несколькими звездами в атаке. Ключевым форвардом стал нападающий «Бостона» Пастрняк — за 6 игр набрал 12 очков (5 голов + 7 передач). Не теряется в одном звене с ним и ветеран Червенка, который идет по такому же графику.

При этом хороша у чехов не только атака, но и оборона. Больше двух шайб команда пропустила только раз — в первой игре на турнире против Швейцарии. После этого Чехия если и пропускала, то, в основном, уже в концовке выигранных матчей, когда хоккеисты действуют не настолько собранно.

Противостоять в последней игре группового этапа им будет США. В теории у сборной Ворсофски еще есть шансы выйти на первое место, но в целом свою путевку в плей-офф команда уже заработала. Нельзя сказать, что американцы играли на полную на старте турнира — чаще всего, побед удавалось достигать и без этого.

Хоккей
Чемпионат мира 2025
Группа B, 20.05.2025, 17:20
Чехия
-
США
-

Слабые места сборная тоже оголила, проиграв всухую системной Швейцарии 3:0. Были и другие сбои в виде камбэка Норвегии со счета 1:5 и провального второго периода с Германией. Все это указывает на неготовность США включаться в борьбу в первой стадии чемпионата мира. Ключевым фактором это должно стать и сейчас.

Наш прогноз: победа Чехии в основное время — за 2,60. Также предлагаем поставить на тотал меньше 5,5 — за 1,85. В важной игре чехи должны сыграть надежно, тем более против США такой хоккей должен принести победу.

Статистические тренды в играх Чехии и США

Чехия
США
6 побед в 6 матчах на этом чемпионате мира.
5 побед в 6 матчах на групповом этапе.
Тотал больше 5,5 проходил в 3 из 4 последних матчей.
Тотал больше 6,5 проходил в 3 последних матчах.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Андронов ждет результативную игру: «Мне кажется, что американцы не так надежно играли в обороне, они больше пропускали, они расслаблялись по ходу матчей периодически. Смогут ли они собрать свою игру и сделать ее надежной? Не уверен. Но я и не уверен, что, столкнувшись с североамериканской моделью, Чехия сохранит свою малую пропускаемость. Тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,94».

Ставки на матч Чехия — США 20 мая 2025 года

Победа Чехии в основное время — 2,60.

Тотал меньше 5,5 — 1,85.

Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20.05
Чехия
:
США
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.45
П2
2.30