Прогноз на матч Чехия — США 20 мая 2025 года: американцам не хватит настроя для победы

При этом хороша у чехов не только атака, но и оборона. Больше двух шайб команда пропустила только раз — в первой игре на турнире против Швейцарии. После этого Чехия если и пропускала, то, в основном, уже в концовке выигранных матчей, когда хоккеисты действуют не настолько собранно.