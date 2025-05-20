Прогноз на матч Чехия — США 20 мая 2025 года: американцам не хватит настроя для победы

Чехия идет на первом месте перед последним матчем группового этапа. У США в случае победы будет возможность возглавить таблицу. Смогут ли американцы нанести чехам первое поражение на турнире, покажет игра.
Коэффициенты букмекеров на матч Чехия — США
Букмекеры верят больше в американцев: коэффициент на итоговую победу США составляет 1,78, на Чехию — 2,02. Насколько результативной будет игра, неясно: тотал больше 5,5 стоит 1,94, меньше — 1,86.
Прогноз на матч Чехия — США
Сборная Чехии собрала на этот чемпионат мира сбалансированный состав. Команда наполнена игроками, которые готовы выполнять черновую работу в нижних звеньях, а также несколькими звездами в атаке. Ключевым форвардом стал нападающий «Бостона» Пастрняк — за 6 игр набрал 12 очков (5 голов + 7 передач). Не теряется в одном звене с ним и ветеран Червенка, который идет по такому же графику.
При этом хороша у чехов не только атака, но и оборона. Больше двух шайб команда пропустила только раз — в первой игре на турнире против Швейцарии. После этого Чехия если и пропускала, то, в основном, уже в концовке выигранных матчей, когда хоккеисты действуют не настолько собранно.
Противостоять в последней игре группового этапа им будет США. В теории у сборной Ворсофски еще есть шансы выйти на первое место, но в целом свою путевку в плей-офф команда уже заработала. Нельзя сказать, что американцы играли на полную на старте турнира — чаще всего, побед удавалось достигать и без этого.
Слабые места сборная тоже оголила, проиграв всухую системной Швейцарии 3:0. Были и другие сбои в виде камбэка Норвегии со счета 1:5 и провального второго периода с Германией. Все это указывает на неготовность США включаться в борьбу в первой стадии чемпионата мира. Ключевым фактором это должно стать и сейчас.
Наш прогноз: победа Чехии в основное время — за 2,60. Также предлагаем поставить на тотал меньше 5,5 — за 1,85. В важной игре чехи должны сыграть надежно, тем более против США такой хоккей должен принести победу.
Статистические тренды в играх Чехии и США
|Чехия
|США
|6 побед в 6 матчах на этом чемпионате мира.
|5 побед в 6 матчах на групповом этапе.
|Тотал больше 5,5 проходил в 3 из 4 последних матчей.
|Тотал больше 6,5 проходил в 3 последних матчах.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Андронов ждет результативную игру: «Мне кажется, что американцы не так надежно играли в обороне, они больше пропускали, они расслаблялись по ходу матчей периодически. Смогут ли они собрать свою игру и сделать ее надежной? Не уверен. Но я и не уверен, что, столкнувшись с североамериканской моделью, Чехия сохранит свою малую пропускаемость. Тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,94».
Ставки на матч Чехия — США 20 мая 2025 года
Победа Чехии в основное время — 2,60.
Тотал меньше 5,5 — 1,85.