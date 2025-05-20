Прогноз на матч «Оклахома-Сити» — «Миннесота» 21 мая 2025 года: чья оборона крепче?

В очных встречах в рамках регулярного чемпионата команды разошлись миром: по две победы на каждую. Фактор домашней площадки и ритм, набранный «Оклахомой» после сложной серии с «Денвером», играют в пользу хозяев. Несмотря на мощную защиту соперника, «Тандер» способны предложить темп, к которому «Миннесота» может оказаться не готова. Наш прогноз: победа «Оклахомы» с форой −6,5 за 1,90, а также тотал меньше 216,5 — 1,95.