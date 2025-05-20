Прогноз на матч «Оклахома-Сити» — «Миннесота» 21 мая 2025 года: чья оборона крепче?

На Западе нас ждет дуэль между двумя лучшими командами по игре в защите в этом плей-офф. Победитель регулярного чемпионата «Оклахома» принимает «Миннесоту», шестую по посеву, но уверенно прошедшую «Лейкерс» и «Голден Стэйт». Смогут ли «волки» удивить еще раз?
Коэффициенты букмекеров на матч «Оклахома-Сити» — «Миннесота»
Букмекеры верят в «Оклахому» в первом матче: на победу хозяев дают 1,36, тогда как успех «Миннесоты» оценивается заметно выше — 3,60. Тотал больше 216,5 идет за 1,86. Он прошел в 4 матчах «Тандер» из последних 5 и в 2 матчах «Вулвс» из последних 5.
Прогноз на матч «Оклахома-Сити» — «Миннесота»
«Тандер» на предыдущей стадии провели семь тяжелых матчей против «Денвера» и в решающей встрече доказали свою зрелость, разгромив соперника со счетом 125:93. После вялой первой четверти команда включилась и уже не дала «Наггетс» ни шанса. «Оклахома-Сити» — впервые в финале Западной конференции с 2016 года.
Главной силой стала оборона — «Оклахома» выдала идеальную защитную игру, нейтрализовав всех ключевых игроков соперника, включая Йокича. При этом команда продолжает испытывать трудности с реализацией дальних бросков. В плей-офф она реализует лишь 31,9% трехочковых — худший показатель среди всех полуфиналистов. Но компенсирует это доминированием на щите: в среднем 46,2 подбора за матч, из которых 12,4 — на чужом кольце.
Молодой состав под руководством Дэйгнолта, несмотря на скромный опыт в плей-офф, демонстрирует зрелую игру и сохраняет статус главного претендента на чемпионство. Коэффициент на победу «Оклахомы» в плей-офф уже снизился с 2,30 до 1,57.
«Миннесота» прошла до финала конференции (второй год подряд) с минимальными потерями — обе предыдущие серии завершились в пяти матчах. Сперва были повержены «Лейкерс», затем — ослабленный «Голден Стэйт». Команда Финча отлично подготовлена тактически и надежна в защите. В плей-офф «волки» бросают с дальней дистанции лучше, чем «Оклахома» — 35%.
Оптимизм болельщиков немного омрачается формой Гобера. Француз проводит не самый яркий плей-офф, и на это наложились проблемы вне площадки. Тем не менее, «Миннесота» компенсирует это командной игрой — Эдвардс и Рэндл вносят вклад в каждый матч, а результативность остается на приличном уровне — 108,2 очка за игру.
В очных встречах в рамках регулярного чемпионата команды разошлись миром: по две победы на каждую. Фактор домашней площадки и ритм, набранный «Оклахомой» после сложной серии с «Денвером», играют в пользу хозяев. Несмотря на мощную защиту соперника, «Тандер» способны предложить темп, к которому «Миннесота» может оказаться не готова. Наш прогноз: победа «Оклахомы» с форой −6,5 за 1,90, а также тотал меньше 216,5 — 1,95.
Статистические тренды в играх «Оклахома-Сити» и «Миннесоты»
|«Оклахома-Сити»
|«Миннесота»
|Выиграл 6 из 7 последних матчей дома.
|В 3 из 4 последних матчей преодолевали планку в 116,5 очков.
|В 4 из 5 последних матчей набирал больше 103,5 очков.
|В 4 из 6 последних матчах команды не пробивали тотал в 210,5.
Ставки на матч «Оклахома-Сити» — «Миннесота» 21 мая 2025 года
Победа «Оклахома-Сити» с форой −6,5 — 1,90.
Тотал меньше 216,5 — 1,95.