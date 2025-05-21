Прогноз на матч «Даллас» — «Эдмонтон» 22 мая 2025 года: Рантанен сильнее Макдэвида

Главное достоинство коллектива Ноблака, что тренер может спокойно настроить команду на оборонительный стиль и быть уверенным, что в атаке голы придут. Обеспечат опасность, конечно, Макдэвид и Драйзайтль — в важные моменты их могут объединить в одном звене и обеспечить доминирование в чужой зоне. К тому же неплохую форму держат их партнеры: Хайман, Нюджент-Хопкинс, Кейн и даже 40-летний Перри. Особенно опасен «Эдмонтон» в большинстве, за счет которого способен выигрывать матчи.