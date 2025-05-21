Прогноз на матч «Даллас» — «Эдмонтон» 22 мая 2025 года: Рантанен сильнее Макдэвида

«Даллас» и «Эдмонтон» уверенно вышли в полуфинал Кубка Стэнли. В прошлом сезоне «нефтяники» доходили до финала, но трофей забрать не смогли. В этот раз «Старс» попробуют остановить сильного соперника.
Коэффициенты букмекеров на матч «Даллас» — «Эдмонтон»
Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: коэффициент на итоговую победу «Далласа» составляет 1,76, на «Эдмонтон» — 2,07. Голов от матча ждут много — тотал больше 5,5 стоит 1,66.
Прогноз на матч «Даллас» — «Эдмонтон»
«Эдмонтон» второй сезон подряд преображается в плей-офф. Команда прошла второй раунд с сильным «Вегасом», потерпев всего одно поражение. Важно отметить, что «нефтяников» сейчас нельзя назвать клубом, который добивается результатов лишь за счет звезд.
В основе успеха стоит пара вратарей Скиннер и Пикар — они в любой момент готовы заменить друг друга и выдать отличную игру. Также пришла в себя и оборона «Эдмонтона». Если в сезоне тяжело было рассчитывать на стабильные выступления защитников, то сейчас Бушар и Нерс показывают классную игру и не только у своих, но и у чужих ворот.
Главное достоинство коллектива Ноблака, что тренер может спокойно настроить команду на оборонительный стиль и быть уверенным, что в атаке голы придут. Обеспечат опасность, конечно, Макдэвид и Драйзайтль — в важные моменты их могут объединить в одном звене и обеспечить доминирование в чужой зоне. К тому же неплохую форму держат их партнеры: Хайман, Нюджент-Хопкинс, Кейн и даже 40-летний Перри. Особенно опасен «Эдмонтон» в большинстве, за счет которого способен выигрывать матчи.
У «Далласа» состав не выглядит слабее. Своя звезда в нападении также имеется — Рантанен проводит сумасшедший плей-офф и набрал уже 19 очков (9 голов + 10 передач). К тому же два первых раунда показали, что опасность в атаке можно ждать от любого, включая защитников. Тем более вернулся звездный Хейсканен.
Главным преимуществом «Старс» является ментальная готовность — команда прошла тяжелую семиматчевую серию с «Колорадо», а после выиграла противостояние с «Виннипегом» в шести матчах. Сейчас хоккеисты отлично готовы и, кажется, способны прибавить в любой момент.
В первом матче серии «Даллас» сыграет на домашней площадке, где выглядит шикарно — 6 побед подряд. Вряд ли стоит ждать от игры большого количества голов, так как оба коллектива будут начинать осторожно и сделают акцент на обороне, чтобы попробовать сдержать лидеров соперника.
Наш прогноз: тотал меньше 6 за 1,85. Также предлагаем ставку на победу «Далласа» в основное время — за 2,30.
Статистические тренды в играх «Далласа» и «Эдмонтона»
|«Даллас»
|«Эдмонтон»
|6 домашних побед подряд.
|8 побед в 9 последних матчах.
|В 5 из 6 последних матчей проходил тотал меньше 5,5.
|Не проигрывал третий период в 8 из 9 последних матчей.
Ставки на матч «Даллас» — «Эдмонтон» 22 мая 2025 года
Тотал меньше 6 — 1,85.
Победа «Далласа» в основное время — 2,30.