Прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Индиана» 22 мая 2025 года: дуэль новых звезд НБА

История противостояния на стороне «Индианы»: с 2000 года все три серии плей-офф выиграли именно «Пэйсерс». В том числе в полуфинале конференции год назад — тогда «Индиана» выиграла 4−3. В регулярном чемпионате преимущество было у «Никс» — две победы против одной. Однако сейчас более свежее и продуктивное нападение гостей может сыграть решающую роль, особенно на фоне уставших хозяев.