Прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Индиана» 22 мая 2025 года: дуэль новых звезд НБА

Финал Восточной конференции получился неожиданным. Обе команды не рассматривались в числе фаворитов даже перед стартом плей-офф, но именно «Нью-Йорк» и «Индиана» добрались до решающей серии на Востоке. Кто-то скажет, что им повезло с травмами у соперников, но по факту — это две наиболее стойкие команды на Востоке. И их борьба за выход в финал НБА обещает быть захватывающей.
Коэффициенты букмекеров на матч «Нью-Йорк» — «Индиана»
Букмекеры сегодня на стороне «Никс»: победа «Нью-Йорка» идет за 1,54, а вот успех «Индианы» котируется за 2,65. Тотал больше 223,5 стоит 1,97. Если взять отрезок в 5 последних матчей, то у «Никс» он проходил 2 раза, а у «Пэйсерс» — 4.
Прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Индиана»
Для «Никс» это первый финал конференции за последние 25 лет. В 2000 году они тоже играли с «Индианой» и уступили тогда в 6 матчах. Подопечные Тибодо прошли по сложному пути. После трудной серии с «Детройтом», завершившейся в шести играх, последовала сенсационная победа над действующим чемпионом «Бостоном».
«Селтикс» лишились Тэйтума, но и до его травмы «Нью-Йорк» дважды переигрывал соперника. В решающей игре «Никс» буквально разнесли оппонента — 119:81. Отличную форму набрали Брансон, Ануноби и Таунс, и в атаке команда выглядела мощно. Брансон вообще является одним из главных претендентов на звание MVP (если дойдет до финала).
Однако эффективность нападения «Нью-Йорка» по ходу плей-офф снизилась. Процент реализации с игры упал до 44,4%, а из-за дуги — до 35,8%. К тому же ротация у «Никс» неширокая, и есть сомнения, выдержит ли команда на длинной дистанции.
«Пэйсерс» — самая результативная команда нынешнего плей-офф. В среднем подопечные Карлайла набирают по 117,7 очка за игру, при этом реализуя 50% бросков с игры и почти 41% из-за дуги — лучшие показатели в лиге.
Проход по турнирной сетке у «Индианы» получился не менее впечатляющим. Сначала — уверенные 4−1 с «Милуоки», затем — мощная серия с лидером регулярки «Кливлендом», где «Пэйсерс» снова выиграли в пяти матчах. В пятой игре на выезде ключевую роль сыграл Халибертон, он набрал 31 очко и отдал 8 передач. Халибертон тоже претендует на звание MVP.
Вся команда работает на атаку: «Индиана» — лидер плей-офф по ассистам (в среднем 29,7 за игру), что подчеркивает отличное командное взаимодействие. При этом в защите у гостей не все идеально — «Пэйсерс» пропускают в среднем по 112,2 очка и находятся лишь на 13-й строчке в рейтинге обороны плей-офф. Впрочем, их стиль — переиграть соперника, а не перекрыть кислород.
История противостояния на стороне «Индианы»: с 2000 года все три серии плей-офф выиграли именно «Пэйсерс». В том числе в полуфинале конференции год назад — тогда «Индиана» выиграла 4−3. В регулярном чемпионате преимущество было у «Никс» — две победы против одной. Однако сейчас более свежее и продуктивное нападение гостей может сыграть решающую роль, особенно на фоне уставших хозяев.
Наш прогноз: победа «Индианы» с форой +5,5 — 1,75 и тотал больше 222,5 — 1,92.
Статистические тренды в играх «Нью-Йорка» и «Индианы»
|«Нью-Йорк»
|«Индиана»
|В 4 из 6 последних матчах тотал был больше 207,5.
|В 5 из 7 матчей забивала больше 118,5 очков.
|В 5 последних матчах набирал в среднем 105,2 очка.
|Выиграла 4 матчах подряд на выезде.
Ставки на матч «Нью-Йорк» — «Индиана» 22 мая 2025 года
Победа «Индианы» с форой +5,5 — 1,75.
Тотал больше 222,5 — 1,92.