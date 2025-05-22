Прогноз на матч Канада — Дания 22 мая 2025 года: канадцы устроят разгром

К четвертьфиналу датчане хоть и подходят с серией из четырех побед, но шансов на проход дальше имеют крайне мало. Кажется, интрига должна исчезнуть еще в начале матча, а к концу игры счет и вовсе будет разгромным. Наш прогноз: тотал больше 6 за 1,75. Также можно рискнуть сильнее и поставить на победу Канады в первом периоде с форой −1,5 — за 2,60.