Прогноз на матч Канада — Дания 22 мая 2025 года: канадцы устроят разгром

Канада катком прошлась по соперникам в группе и заняла первое место. Единственная потеря очков случилась в игре с Финляндией. В плей-офф первый матч пройдет против датчан, которые с трудом вышли в эту стадию. Получится ли у андердога удивить соперника, покажет игра.
Коэффициенты букмекеров на матч Канада — Дания
Букмекеры не верят в сенсацию: коэффициент на итоговую победу Канады составляет 1,04, на Данию — 11,00. Встреча ожидается результативная — тотал больше 5,5 стоит 1,57.
Прогноз на матч Канада — Дания
Канада в последнем матче группового этапа исправилась за поражение от Финляндии, обыграв сильных шведов. Этот результат помимо ментальной уверенности подарил сборной первую строчку в таблице и возможность начинать плей-офф против слабого соперника.
На этом турнире «кленовые листья» пока без проблем разбирались с оппонентами ниже уровнем. Исполнители уровня Кросби и Маккиннона позволяют превращать превосходство в игре в результат без особых проблем. В играх на вылет команда, скорее всего, еще добавит в агрессии и начнет играть более собранно, да и эксперименты с составом прекратятся. Старт игры должен получиться для Канады результативным.
К тому же их соперник Дания зашел на этом турнире дальше обычного и уже может быть доволен собой. Пройти в плей-офф помогли победы над аутсайдерами и волевой успех в игре с Германией. При этом результат в матчах с сильными командами был посредственным — поражения от США, Швейцарии и Чехии с общим счетом 4:17.
К четвертьфиналу датчане хоть и подходят с серией из четырех побед, но шансов на проход дальше имеют крайне мало. Кажется, интрига должна исчезнуть еще в начале матча, а к концу игры счет и вовсе будет разгромным. Наш прогноз: тотал больше 6 за 1,75. Также можно рискнуть сильнее и поставить на победу Канады в первом периоде с форой −1,5 — за 2,60.
Статистические тренды в играх Канады и Дании
|Канада
|Дания
|В 3 из 4 последних матчей проходил тотал больше 5,5.
|4 победы подряд.
|Выиграла первый период в 5 из 7 матчей на этом турнире.
|В 5 из 6 последних матчей проходил тотал больше 5,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Анатолий Емелин ждет победы фаворита в результативной игре: «Дания не сумела победить ни одного из лидеров своей группы, что уже не позволяет всерьез рассуждать об их перспективах. А у канадцев к тому же был очень удачный календарь. На финише группового турнира они отлично потренировались играть на результат против топ-соперников. Должны спокойно, забивая 6−7 шайб, проходить дальше и сейчас».
Ставки на матч Канада — Дания 22 мая 2025 года
Тотал больше 6 — 1,75.
Победа Канады в первом периоде с форой −1,5 — 2,60.