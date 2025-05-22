Прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив-Кубань» 22 мая 2025 года: фаворит дожмет гостей

В предыдущих матчах в Петербурге «Локомотив-Кубань» смотрелся слабо: всего одна выигранная четверть из 12. Однако если «Локо» удастся сыграть так же дисциплинированно, как после большого перерыва в Краснодаре, а Миллер продолжит быть лидером, интрига сохранится до последних секунд. Проблема только в том, что в Санкт-Петербурге «железнодорожники» больше 80 очков не набирали ни разу в этой серии.



«Зенит» в решающем матче снова будет иметь поддержку трибун. В Северной столице сине-бело-голубые набирают под 90 очков и не дают сопернику перехватить инициативу. В таких условиях логично рассчитывать на то, что подопечные Паскуаля дожмут соперника и выйдут в финал. Наш прогноз: победа «Зенита» с форой −5,5 за 1,76 и тотал меньше 168,5 — 1,72.