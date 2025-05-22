Прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив-Кубань» 22 мая 2025 года: фаворит дожмет гостей

«Зенит» снова принимает «Локомотив-Кубань», и это — последний аккорд одного из самых зрелищных противостояний плей-офф Единой лиги ВТБ сезона 2024/25. За шесть встреч команды не только выровняли счет, но и выдали целую палитру сюжетов: от уверенных побед дома до героических камбэков и провалов в концовках. Теперь всё решится в Петербурге, где по ходу серии «Локомотив» ещё ни разу не побеждал.
Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Локомотив-Кубань»
Букмекеры снова отдают предпочтение «Зениту»: победа питерцев идет за 1,37, тогда как на успех «Локомотива-Кубани» предлагают 3,10. Тотал по очкам выставлен на уровне 166,5, в 3 матчах из последних 5 команды его не пробивали.
Прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив-Кубань»
«Зенит» был в одном шаге от выхода в финал: после уверенной первой половины в шестой игре (45:31) казалось, что всё под контролем. Однако после перерыва «Локомотив» переломил ход игры, а MVP сезона Бэйкон неожиданно провалился в концовке. Его промахи и потеря в финальной атаке стоили петербуржцам победы — 78:80, и серия вернулась в «Сибур Арену». Стоит помнить, что «Зенит» ни разу в серии не уступал дома: в Санкт-Петербурге команда Паскуаля набирала не менее 90 очков (93:80 и 90:81) и полностью контролировала ход матчей.
В пятой игре отличились Фрэйзер и Бэйкон (по 16 очков в первой половине), Пойтресс и Хантер уверенно доминировали под щитом. Всего у хозяев было 42 подбора против 32 у гостей, включая 14 на чужом щите — явное преимущество в «краске». Если повторить этот сценарий в решающем матче, «Зенит» способен дожать соперника без нервов.
Начало шестой встречи стало для «Локо» настоящим испытанием. Гости проиграли первую половину вчистую: провал под кольцом, ужасный процент из-за дуги (1 из 12) и постоянные провалы в защите. Однако игра 19-летнего Ищенко в защите против Бэйкона, а также лидерские качества Миллера кардинально изменили сценарий. Миллер тоже сдерживал Бэйкона, и набирал решающие очки, снова став героем.
В предыдущих матчах в Петербурге «Локомотив-Кубань» смотрелся слабо: всего одна выигранная четверть из 12. Однако если «Локо» удастся сыграть так же дисциплинированно, как после большого перерыва в Краснодаре, а Миллер продолжит быть лидером, интрига сохранится до последних секунд. Проблема только в том, что в Санкт-Петербурге «железнодорожники» больше 80 очков не набирали ни разу в этой серии.
«Зенит» в решающем матче снова будет иметь поддержку трибун. В Северной столице сине-бело-голубые набирают под 90 очков и не дают сопернику перехватить инициативу. В таких условиях логично рассчитывать на то, что подопечные Паскуаля дожмут соперника и выйдут в финал. Наш прогноз: победа «Зенита» с форой −5,5 за 1,76 и тотал меньше 168,5 — 1,72.
Статистические тренды в играх «Зенита» и «Локомотива-Кубани»
|«Зенит»
|«Локомотив-Кубань»
|15 матчей подряд без поражений на своем паркете.
|В 4 из 6 последних матчей был тотал больше 164,5.
|В 6 из 7 последних матчах дома набирали больше 91,5 очка.
|Проиграл все 3 матча на выезде в серии.
Ставки на матч «Зенит» — «Локомотив-Кубань» 22 мая 2025 года
Победа «Зенита» с форой −5,5 — 1,76.
Тотал меньше 168,5 — 1,72.