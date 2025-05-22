Прогноз на матч Швеция — Чехия 22 мая 2025 года: чемпион не проиграет в основное время

В четвертьфинале чемпионата мира сойдутся действующие чемпионы мира чехи и шведы. Обе команды могут как результативно сыграть в атаке, так и закрыться при игре в обороне. Кто вовремя использует свои козыри, тот и получит место в полуфинале.
Коэффициенты букмекеров на матч Швеция — Чехия
Букмекеры видят фаворита в этой игре: коэффициент на итоговую победу Швеции составляет 1,41, на Чехию — 2,90. Голов от матча ждут не очень много — тотал меньше 5,5 стоит 1,60.
Прогноз на матч Швеция — Чехия
Швеция не смогла идеально пройти групповой этап, проиграв в последнем матче канадцам. Однако это не помешало команде оставить приятное впечатление о себе. Сборная играет в атакующий хоккей и способна много забивать за счет классных исполнителей.
При этом у «Тре Крунур» все в порядке с обороной. На турнир они привезли двух вратарей из НХЛ Эрссона и Маркстрема, а также заполнили игроками из сильнейшей лиги мира всю линию защиты. Сбой у своих ворот случился на групповом этапе лишь однажды — как раз в последнем матче с Канадой, где шведы пропустили сразу пять шайб. В остальных матчах справляться с атаками получалось довольно уверенно.
Правда, с чехами этого может не хватить. Главное преимущество действующих чемпионов в том, что им не нужно много голов для победы. Команда сильна в первую очередь системой и отражается это даже в комплектовании состава — в отличие от шведов тут не стали собирать звезд в каждое звено, а сделали одно ударное сочетание с Пастрняком и несколько равных троек, способных выдерживать давление.
Ситуация с результатами схожа с соперником по четвертьфиналу — проиграли только последнюю встречу на групповом этапе против США. Кажется, в предстоящей игре именно Чехия будет играть вторым номером и попробует применить свой классический стиль с контратаками. Вряд ли в таком матче стоит ждать большого количества голов.
Наш прогноз: тотал меньше 5 — за 1,80. Если хочется рискнуть сильнее, можно поставить на то, что Чехия не проиграет в основное время — за 2,15. Как бы хороши ни были шведы, но в важных матчах у них часто возникают проблемы с психологией, а чехи в этом плане спокойнее и доказали это чемпионством на прошлом турнире.
Статистические тренды в играх Швеции и Чехии
|Швеция
|Чехия
|Не пропускала в 3 из 4 последних матчей.
|Побеждала в 4 из 5 последних игр со Швецией.
|6 побед в 7 последних матчах.
|Тотал больше 6,5 проходил в 4 из 5 последних матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Николай Чегорский ждет результативную игру: «В целом по турниру чешская команда смотрелась очень бодро. Она действовала очень результативно и в среднем в матчах с участием чехов забрасывалось 6,9 шайбы за игру. Поэтому стереотип о закрытой и контратакующей сборной Чехии на этом турнире точно не работает. Жду открытого хоккея от команд и ставлю на ТБ 4,5».
Ставки на матч Швеция — Чехия 22 мая 2025 года
Тотал меньше 5 — 1,80.
Чехия не проиграет в основное время — 2,15.