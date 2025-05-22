Прогноз на матч Швеция — Чехия 22 мая 2025 года: чемпион не проиграет в основное время

При этом у «Тре Крунур» все в порядке с обороной. На турнир они привезли двух вратарей из НХЛ Эрссона и Маркстрема, а также заполнили игроками из сильнейшей лиги мира всю линию защиты. Сбой у своих ворот случился на групповом этапе лишь однажды — как раз в последнем матче с Канадой, где шведы пропустили сразу пять шайб. В остальных матчах справляться с атаками получалось довольно уверенно.