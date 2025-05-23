Прогноз на матч «Оклахома-Сити» — «Миннесота» 23 мая 2025 года: «волки» возьмут реванш

Тем не менее, у подопечных Финча есть ресурсы для ответа. «Миннесота» не проигрывала дважды подряд в этом плей-офф, а 4 из 6 последних выездных матчей были выиграны. Финч умеет внести коррективы в тактику, и уже во втором матче стоит ждать совсем другой рисунок. Особенно важно улучшить реализацию: 15 из 51 из-за дуги — слишком слабый показатель даже для матча в гостях. Учитывая то, что в регулярке команды обменялись победами, а разница в выигранных матчах не превышала 10 очков, «волки» могут и должны зацепиться.