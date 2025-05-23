Прогноз на матч «Оклахома-Сити» — «Миннесота» 23 мая 2025 года: «волки» возьмут реванш

После победы «Оклахомы» в первой игре финала Западной конференции (114:88) стало ясно одно — серия не будет простой. «Миннесота» допустила немало ошибок, но при этом сохраняет потенциал, чтобы вернуть интригу. Во втором матче на паркете «Пэйком-центра» нас ждет реакция гостей. Смогут ли «волки» навязать борьбу?
Коэффициенты букмекеров на матч «Оклахома» — «Миннесота»
Букмекеры продолжают верить в «Оклахому»: победа хозяев котируется около 1,40, а вот успех «Миннесоты» идет за 3,80. На тотал больше 216,5 коэффициент упал с 2,02 до 1,82.
Прогноз на матч «Оклахома» — «Миннесота»
Удивительно, но у «Оклахомы» после тяжелой серии с «Денвером» во втором раунде осталось много сил. В первом матче с «Миннесотой» ключевым стал рывок 17:2 в третьей четверти, после которого соперник не смог вернуться в игру. Гилджес-Александр напомнил, почему именно он стал MVP сезона — 31 очко и уверенное лидерство на паркете.
Отметим, что у «Оклахомы» снова сработала глубина: все игроки ротации включились в нужный момент, а защита перекрыла проходы в «краску». Именно в этой зоне «Тандер» добились подавляющего перевеса — набрали на 34 очка больше с ближней дистанции, чем соперник.
В целом, «Оклахома» продолжает гнуть свою линию: быстрые атаки, высокая интенсивность, плотная оборона. Однако в серии с «Денвером» уже было видно, как нестабильность в нападении может стать проблемой, особенно при сбоях в реализации.
Первый матч получился для «Миннесоты» неудачным сразу по нескольким направлениям. Эдвардс провел встречу с поврежденной ногой, попав лишь 5 из 13 с игры, а вторая половина стала провалом всей команды. Рэндл полностью выпал из ритма, а роль Гобера в обороне и вовсе не ощущалась. Защитные редуты «волков», считавшиеся лучшими в плей-офф (лишь 101,1 пропущенного очков в среднем), в этом матче не сработали.
Тем не менее, у подопечных Финча есть ресурсы для ответа. «Миннесота» не проигрывала дважды подряд в этом плей-офф, а 4 из 6 последних выездных матчей были выиграны. Финч умеет внести коррективы в тактику, и уже во втором матче стоит ждать совсем другой рисунок. Особенно важно улучшить реализацию: 15 из 51 из-за дуги — слишком слабый показатель даже для матча в гостях. Учитывая то, что в регулярке команды обменялись победами, а разница в выигранных матчах не превышала 10 очков, «волки» могут и должны зацепиться.
«Оклахома» провела мощный старт серии, но «Миннесота» — не та команда, которая сдается после одного поражения. Даже в тяжелой ситуации «волки» умеют мобилизоваться, а запас прочности в обороне и опыт выездных побед позволяют им претендовать хотя бы на равную игру. В серии уже было видно, что «Тандер» не идеальны, и если у Эдвардса все в порядке со здоровьем, то интрига вернется. Наш прогноз: победа «Миннесоты» с форой +8,5 — 1,75 и индивидуальный тотал «Оклахомы» больше 111,5 — 1,93.
Статистические тренды в играх «Оклахомы» и «Миннесоты»
|«Оклахома»
|«Миннесота»
|В 8 последних матчах дома набирала больше 111,5 очков.
|Победила в 7 из 9 последних матчей.
|В 4 из 6 последних матчах тотал был больше 216,5.
|В 4 из 5 последних матчах набирала больше 101,5 очка.
Ставки на матч «Оклахома» — «Миннесота» 23 мая 2025 года
Победа «Миннесоты» с форой +8,5 — 1,75.
Индивидуальный тотал «Оклахомы» больше 111,5 очков — 1,93.