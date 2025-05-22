Прогноз на матч США — Финляндия 22 мая 2025 года: американцы с трудом пройдут дальше

При этом сильные стороны команды понятны — это атака. Играть от обороны США вряд ли будет, поэтому каждого соперника они пытаются затянуть в открытый хоккей. Чаще всего это заканчивается успехом, но был и неудачный опыт против швейцарцев, которые быстро ушли в отрыв и не дали ничего создать у своих ворот. В последней встрече с чехами у американцев нашелся еще один козырь — игра в большинстве. Кажется, это тот самый аспект, что поможет команде пройти в полуфинал.