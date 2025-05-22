Прогноз на матч США — Финляндия 22 мая 2025 года: американцы с трудом пройдут дальше

США сыграют матч с самым неудобным соперником на этом чемпионате мира. Финляндия выступает в оборонительном стиле и пока осталась единственной командой, кто обыграл Канаду. Получится ли у американцев пройти в полуфинал, покажет игра.
Коэффициенты букмекеров на матч США — Финляндия
Букмекеры ждут уверенный проход американцев в полуфинал: коэффициент на итоговую победу США составляет 1,48, на Финляндию — 2,62. На голы в этой игре мало кто рассчитывает — тотал меньше 5,5 стоит 1,59.
Прогноз на матч США — Финляндия
США в хорошей форме подошли к плей-офф, выиграв четыре матча подряд. При этом групповой этап прошел для команды не лучшим образом — часто хоккеисты выключались из игры и проваливали целые периоды. В матчах на вылет именно это американцам предстоит доработать — ситуация, при которой энхаэловцы показывают свой максимум только в важных играх, не нова.
При этом сильные стороны команды понятны — это атака. Играть от обороны США вряд ли будет, поэтому каждого соперника они пытаются затянуть в открытый хоккей. Чаще всего это заканчивается успехом, но был и неудачный опыт против швейцарцев, которые быстро ушли в отрыв и не дали ничего создать у своих ворот. В последней встрече с чехами у американцев нашелся еще один козырь — игра в большинстве. Кажется, это тот самый аспект, что поможет команде пройти в полуфинал.
Ведь с Финляндией играть будет очень непросто. Затянуть эту сборную в свой хоккей не получится. Именно финны демонстрируют на этом турнире самый кубковый стиль. Терпение, плотная оборона и опасные контратаки — вот те компоненты, что позволяют команде добиваться результата.
Хорошим показателем того, что сборная находится на правильном пути, стала победа над канадцами 2:1. Сдержать настолько мощную атаку и нанести «кленовым листьям» пока единственное поражение на турнире дорогого стоит.
Нет сомнений, что против США мы увидим именно такой подход. Скорее всего, нас ждут два равных периода с минимумом результативности, а в третьем какая-то из команд сделает результат. Кажется, что сейчас к этому ближе все-таки американцы. Наш прогноз: победа США в основное время за 1,80. Также предлагаем ставку на то, что 3-й период будет результативнее 1-го — за 2,05.
Статистические тренды в играх США и Финляндии
|США
|Финляндия
|Тотал больше 6,5 проходил в 4 последних матчах.
|Тотал меньше 3,5 проходил в 4 из 5 последних матчей.
|6 побед в 7 последних матчах.
|Не проигрывает первый период 4 матча подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Владимир Плющев ждет малорезультативный матч: «Пять из семи матчей финской сборной в группе завершились со счетом 2:1 — что как бы намекает, что в этой встрече, которая тем более еще и кубковая, зрители точно не увидят больше пяти заброшенных шайб. Исход предсказать сложнее, но все же советовал бы ставить на европейскую команду. Американцы при всей своей способности весело сыграть в атаке теряются, когда сталкиваются с хорошо обученной, дисциплинированной сборной».
Ставки на матч США — Финляндия 22 мая 2025 года
Победа США в основное время — 1,80.
3-й период будет результативнее 1-го — 2,05.