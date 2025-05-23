Прогноз на матч «Даллас» — «Эдмонтон» 24 мая 2025 года: еще одна волевая победа «Старс»

Сомнений, что «Эдмонтон» снова будет лучше на старте матча, нет — коллектив Ноблака умеет адаптироваться под соперника и закрывать его сильные стороны. Однако с «Далласом» будет тяжело владеть инициативой на протяжении всей игры, тем более делать это у них дома. Кажется, лучший хоккей «нефтяники» покажут дома, а пока «Старс» все же найдут возможности для победы.