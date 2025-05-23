Прогноз на матч «Даллас» — «Эдмонтон» 24 мая 2025 года: еще одна волевая победа «Старс»

«Даллас» начал с победы в финале конференции с «Эдмонтоном». Второй матч для «Старс» так же будет домашним. Получится ли у команды повторить успех с прошлогодним финалистом Кубка Стэнли, покажет игра.
Коэффициенты букмекеров на матч «Даллас» — «Эдмонтон»
Букмекеры небольшое предпочтение снова отдают хозяевам: коэффициент на итоговую победу «Далласа» составляет 1,83, на «Эдмонтон» — 1,98. Матч ожидается результативный — тотал больше 5,5 стоит 1,56.
Прогноз на матч «Даллас» — «Эдмонтон»
«Даллас» выиграл первый матч в серии и показал, за счет чего может добиваться результата в этом противостоянии. Играть в аккуратный хоккей против «Эдмонтона» не получится, так как сдержать лидеров соперника почти невозможно — пару голов они смогут создать в любом случае. Вместо этого «Старс» перешли к атаке в третьем периоде и смяли оборону «нефтяников».
«Даллас» умеет прибавлять по ходу матчей. Эта способность уже не раз выручала подопечных Де Бура. Важный толчок к результату сделала реализация большинства — три подряд гола в неравных составах приговорили соперника.
На второй матч «Эдмонтон» должен выйти более собранным и наладить дисциплину. Начало первой встречи показало, что против «Далласа» можно играть на равных, но важно не позволять им возвращаться в игру. Оборона «нефтяников» способна удерживать счет, а быстрые нападающие должны регулярно жалить оппонента в контратаках.
Сомнений, что «Эдмонтон» снова будет лучше на старте матча, нет — коллектив Ноблака умеет адаптироваться под соперника и закрывать его сильные стороны. Однако с «Далласом» будет тяжело владеть инициативой на протяжении всей игры, тем более делать это у них дома. Кажется, лучший хоккей «нефтяники» покажут дома, а пока «Старс» все же найдут возможности для победы.
Наш прогноз: «Даллас» будет проигрывать по ходу матча и не проиграет в основное время — за 2,95. Также можно взять ставку на тотал больше 1,5 в первом периоде — за 1,65.
Статистические тренды в играх «Далласа» и «Эдмонтона»
|«Даллас»
|«Эдмонтон»
|7 матчей подряд побеждает на домашней арене.
|В 3 из 4 последних матчей проходил тотал больше 5,5.
|В 3 последних матчах против «Эдмонтона» проходил тотал больше 6,5.
|4 победы в 5 последних гостевых матчах.
Ставки на матч «Даллас» — «Эдмонтон» 24 мая 2025 года
«Даллас» будет проигрывать по ходу матча и не проиграет в основное время — 2,95.
Тотал больше 1,5 в первом периоде — 1,65.