Прогноз на матч «Комо» — «Интер» 23 мая 2025 года: Индзаги все еще может выиграть Серию А

Заключительный тур чемпионата Италии может определить обладателя скудетто. «Интер» отправляется в гости к «Комо» и обязан побеждать, чтобы сохранить шансы на титул. Судьба миланцев, впрочем, зависит и от результата параллельного матча — «Наполи» дома играет с «Кальяри». А вот хозяева уже решили свои задачи и могут завершить сезон без давления.
Коэффициенты букмекеров на матч «Комо» — «Интер»
Судя по коэффициентам, у букмекеров есть сомнения в «Интере»: победа миланцев идет за 1,69, тогда как успех «Комо» оценивается в районе 4,90. А вот голы в этой встрече ждут, на тотал больше 2,5 дают 1,60, а на «низ» — 2,40.
Прогноз на матч «Комо» — «Интер»
«Комо» завершает первый сезон после возвращения в Серию А на высоком уровне. Десятое место — серьезное достижение для клуба, который еще недавно играл в низших лигах. При этом «Комо» не проигрывает уже восемь матчей подряд, а в 6 из них выиграл.
В прошлом туре сине-белые сыграли вничью с «Вероной» (1:1), и это был лишь второй случай за два месяца, когда команда не смогла победить. Хозяева не будут бороться ни за что — 10-е место в таблице они уже не потеряют. Однако это не означает, что «Комо» сдаст матч без боя.
Фабрегас с первых дней приучил команду играть смело — в том числе против грандов. Дома коллектив играет активно, не отходит в глухую оборону и старается действовать первым номером. В 18 домашних матчах сезона только в одном «Комо» не сумел отличиться. В атаке хороши полузащитник Нико Пас и вингер Стрефецца.
«Интер» в прошлом туре упустил шанс выйти на первую строчку. «Нерадзурри» дважды вели в счете в матче с «Лацио», но оба раза позволяли римлянам отыграться — в итоге 2:2. Параллельно «Наполи» сыграл вничью, и между двумя лидерами по-прежнему разница в одно очко. Победа над «Комо» — необходимое условие, но ее будет недостаточно, если неаполитанцы обыграют «Кальяри».
Дополнительным фактором, способным повлиять на мотивацию миланцев, станет предстоящий финал Лиги чемпионов против «ПСЖ». Вполне возможно, что Индзаги постарается пройти по тонкой грани между ротацией и результатом. Важно, что Лаутаро вернулся к тренировкам с командой, среди травмированных только Павар и Зелиньски.
И все-таки «Интер» объективно выше классом, а стиль «Комо» — с акцентом на владение и высокую линию обороны — может оказаться удобным для «нерадзурри», особенно при быстрых фланговых атаках. В первом круге именно так и было: победа 2:0, без особых усилий.
Даже несмотря на возможную ротацию и финал Лиги чемпионов на горизонте, «Интер» должен брать три очка. Уровень футболистов, мотивация и удобный стиль соперника — все говорит в пользу гостей. «Комо» не закрывается, а «нерадзурри» умеют наказывать за чрезмерную открытость. Наш прогноз: победа «Интера» с форой −1 за 2,02, тотал меньше 3 — 1,87.
Статистические тренды в играх «Комо» -и «Интера»
|«Комо»
|«Интер»
|Не проигрывает 8 матчей подряд.
|В 4 из 6 последних гостевых матчах забивали обе команды.
|В 3 из 4 последних матчах тотал был меньше 2,5.
|Забивает в 5 матчах кряду.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов считает, что голов в этом матче будет мало: «Я думаю, на опыте обязаны этот матч забирать футболисты “Интера”. И Индзаги должен еще раз сделать акцент на обороне. Очень много позволяют своим соперникам футболисты миланского клуба. Поставлю на “тотал меньше 3”. Если выиграют, то 1:0, 2:0, в худшем случае 2:1».
Ставки на матч «Комо» — «Интер» 23 мая 2025 года
Победа «Интера» с форой −1 — 2,02.
Тотал меньше 3 — 1,87.