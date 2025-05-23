Прогноз на матч «Комо» — «Интер» 23 мая 2025 года: Индзаги все еще может выиграть Серию А

В прошлом туре сине-белые сыграли вничью с «Вероной» (1:1), и это был лишь второй случай за два месяца, когда команда не смогла победить. Хозяева не будут бороться ни за что — 10-е место в таблице они уже не потеряют. Однако это не означает, что «Комо» сдаст матч без боя.