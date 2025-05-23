Прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Индиана» 24 мая 2025 года: не спешите ставить на фаворита

Финал Восточной конференции продолжает удивлять. В Нью-Йорке в честь игроков «Никс» даже временно переименовали несколько улиц — настолько значимым стало попадание в финал конференции впервые за 25 лет. Но первая игра серии обернулась для хозяев настоящим шоком. Подопечные Тибодо проиграли в овертайме, растеряв 14-очковое преимущество в концовке. Смогут ли «Никс» взять реванш против разогнавшейся «Индианы»?
Коэффициенты букмекеров на матч «Нью-Йорк» — «Индиана»
Букмекеры снова на стороне «Никс»: победа «Нью-Йорка» оценивается коэффициентом 1,39, тогда как шансы «Индианы» заметно ниже — 3,30. При этом на тотал больше 225,5 очков дают 1,93, а на меньше — 1,97.
Прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Индиана»
«Нью-Йорк» выдал один из лучших матчей в атаке за весь плей-офф: 51,1% попаданий с игры, 43 очка от Брансона, 35 очков и 12 подборов от Таунса. Казалось бы, идеальный сценарий. Но «Никс» не справились с давлением в решающие минуты, уступив концовку. Команда Тибодо проиграла по потерям (15 против 7) и допустила исторический провал — впервые в истории НБА уступила матч в плей-офф, имея 14 очков запаса за 2:45 до конца.
«Никс» уже трижды пропускали 113 и больше очков в последних четырех матчах, и стабильности в обороне явно не хватает. Даже при домашней поддержке «Нью-Йорк» проиграл 4 из 7 встреч в этом плей-офф.
«Пэйсерс» выиграли семь из последних восьми матчей и в каждой серии плей-офф начинают с двух побед — было так с «Милуоки» и «Кливлендом». Победа в первой игре серии с «Никс» стала символичной: ESPN давал им 0,3% на успех, когда те уступали за пару минут до конца, но команда Карлайла снова сделала невозможное.
Халибертон оформил 31 очко и 11 передач, а главным героем стал Несмит — 30 очков и 8 из 9 трехочковых. «Индиана» в плей-офф держит высокий процент реализации (51% с игры — лучший показатель), а в овертайме именно «Пэйсерс» были собраны и почти безошибочны. Также важно, что они не разваливаются по ходу — это их пятый подряд выигранный матч, решавшийся в последние минуты.
«Индиана» действует уверенно в открытом баскетболе и не боится высокого темпа. Скамейка также приносит пользу — 39 очков в первой игре от запасных. Карлайл показывает, насколько вариативным может быть этот состав.
«Пэйсерс» трижды подряд обыгрывают фаворитов и снова доказали, что умеют вытаскивать самые тяжелые концовки. «Нью-Йорк» вряд ли проведет второй подряд выдающийся матч в атаке — текущий процент попаданий явно выше среднего. У «Пэйсерс» есть структура, глубина состава и эмоциональный кураж. Наш прогноз: победа «Индианы» с форой +7,5 — 1,75 и тотал больше 223,5 — 1,72.
Статистические тренды в играх «Нью-Йорка» и «Индианы»
|«Нью-Йорк»
|«Индиана»
|В 3 из 4 последних матчей тотал был больше 218,5.
|В 6 из 8 матчей набирала больше 118,5 очков.
|В 4 последних матчах набирает больше 101,5 очка.
|Выиграла 5 матчей подряд на выезде.
Ставки на матч «Нью-Йорк» — «Индиана» 24 мая 2025 года
Победа «Индианы» с форой +7,5 — 1,75.
Тотал больше 223,5 — 1,72.