Прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Индиана» 24 мая 2025 года: не спешите ставить на фаворита

Халибертон оформил 31 очко и 11 передач, а главным героем стал Несмит — 30 очков и 8 из 9 трехочковых. «Индиана» в плей-офф держит высокий процент реализации (51% с игры — лучший показатель), а в овертайме именно «Пэйсерс» были собраны и почти безошибочны. Также важно, что они не разваливаются по ходу — это их пятый подряд выигранный матч, решавшийся в последние минуты.