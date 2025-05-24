Прогноз на матч «Зенит» — «Ахмат» 24 мая 2025 года: Семак надавит на «Краснодар»

Аргументы в пользу «Ахмата» найти было и так непросто, а после того, как клуб потерял возможность избежать стыков, их совсем не осталось. Все внимание команды из Грозного сконцентрировано на сохранении прописки в РПЛ, а происходить это будет в других играх. Вряд ли сейчас футболисты захотят прикладывать сверхусилие на выезде в Петербурге, а без него победить будет почти невозможно.