Прогноз на матч «Зенит» — «Ахмат» 24 мая 2025 года: Семак надавит на «Краснодар»

Матч «Зенита» — не ключевой в чемпионской гонке РПЛ, но питерцам необходимо побеждать, чтобы увеличить шансы на золото. Соперник в этой ситуации подходящий — с «Ахматом» проблем должно быть минимум.
Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Ахмат»
Букмекеры не ждут сенсации от матча: коэффициент на победу «Зенита» составляет 1,23, на «Ахмат» — 12,00. Ничья оценивается в 6,60. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,54.
Прогноз на матч «Зенит» — «Ахмат»
Основной шанс «Зенита» на золотые медали заключается в победе над «Ахматом» и осечке «Краснодара». На чужой матч питерцы повлиять не смогут, а вот в своем набрать три очка должны. Игра пройдет на домашнем поле, где команде трудно найти равных — шесть побед и ничья после зимней паузы. К тому же «Ахмату» в последний раз уступали аж семь матчей назад.
Сине-бело-голубые вряд ли поплывут под давлением, с ними в решающих играх такого не происходило давно. Однако и разгрома соперника ждать вряд ли стоит — в последнее время «Зенит» часто мучается с аутсайдерами и выигрывает с минимальным преимуществом. В атаке не хватает Лусиано и Вендела, но начал забивать Соболев.
Аргументы в пользу «Ахмата» найти было и так непросто, а после того, как клуб потерял возможность избежать стыков, их совсем не осталось. Все внимание команды из Грозного сконцентрировано на сохранении прописки в РПЛ, а происходить это будет в других играх. Вряд ли сейчас футболисты захотят прикладывать сверхусилие на выезде в Петербурге, а без него победить будет почти невозможно.
Наш прогноз: победа «Зенита» и общий тотал меньше 3,5 — за 2,10. Также предлагаем ставку, что «Зенит» забьет в обоих таймах — за 1,78.
Статистические тренды в играх «Зенита» и «Ахмата»
|«Зенит»
|«Ахмат»
|Выиграл 6 последних домашних матчей.
|6 матчей подряд без побед на выезде.
|В 3 из 4 последних матчей не проходила ставка «обе забьют».
|Не выигрывает у «Зенита» 6 матчей подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич ждет классного начала матча от «Зенита»: «“Зенит”, наверное, постарается как можно быстрее забить и обеспечить себе комфортное преимущество, чтобы следить за тем, как развивается матч в Краснодаре. Поэтому ставка будет сделана наверняка на агрессивное начало, на первые 45 минут. Поэтому мой прогноз — “Зенит” выиграет 1-й тайм, коэффициент 1,6, не очень большой. Но можно попробовать “Зенит” выиграет 1-й тайм с форой −1 за 2,25».
Ставки на матч «Зенит» — «Ахмат» 24 мая 2025 года
Победа «Зенита» и общий тотал меньше 3,5 — 2,10.
«Зенит» забьет в обоих таймах — 1,78.