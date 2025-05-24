Прогноз на матч Швейцария — Дания 24 мая 2025 года: еще одной сенсации ждать не стоит

Датчане смогли пройти в полуфинал чемпионата мира, несмотря на сложного соперника в четвертьфинале. Будет ли новая сенсация на турнире, и смогут ли датчане после Канады выбить еще и Швейцарию, расскажем в прогнозе.
Коэффициенты букмекеров на матч Швейцария — Дания
Букмекеры снова не ждут сюрпризов: коэффициент на итоговую победу Швейцарии составляет 1,12, на Данию — 6,80. Голов от игры особо не ждут — тотал меньше 5,5 стоит 1,69.
Прогноз на матч Швейцария — Дания
Датчане сенсационно выбили с турнира канадцев, которые были главными фаворитами. Интересно, что хоть игрокам и приходилось по большей части отбиваться, но опасные моменты у ворот соперника также регулярно возникали.
В составе Дании мало мастерства, но достаточно самоотдачи — все игроки готовы выкладываться по полной и играть по тренерскому заданию. Единственным, кто выделяется, стал нападающий «Виннипега» Элерс, забросивший важнейшие шайбы в последнем матче группы и первой игре плей-офф.
Помог сотворить сенсацию и вратарь Дичов, который после провала в игре с Чехией собрался и теперь выглядит настоящей проблемой для соперников. При этом на победу над канадцами у Дании ушло слишком много эмоций, которых на новый матч может не хватить.
Тем более в соперниках будет Швейцария, которая пока не ошибалась. Единственной потерей очков стало поражение чехам в овертайме первого матча. Коллектив Фишера забирает свое за счет отлаженной системы. Оборона швейцарцев не давала сбой даже в играх с серьезными соперниками, да и в атаке проблем с реализацией пока не наблюдалось.
У сборной Швейцарии есть шанс на втором подряд чемпионате мира оказаться в финале. Для этого нужно сыграть спокойно, но без расслабленности. Тем более к большим площадкам подопечные Фишера готовы лучше, чем представители «кленовых листьев», поэтому провалов быть не должно.
В этой паре можно ждать как напряженной борьбы, так и разгрома — датчане вполне могут провалиться после выполнения турнирных задач. Наш прогноз: победа Швейцарии в первом периоде — за 1,84. Также предлагаем ставку на тотал больше 5,5 — 2,32.
Статистические тренды в играх Швейцарии и Дании
|Швейцария
|Дания
|7 побед подряд.
|5 побед подряд.
|В 3 из 4 последних матчей не пропускали ни одной шайбы.
|Не проигрывает третий период 5 матчей подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Николай Чегорский ставит на победу Швейцарии с форой −2: «Датчане накануне сотворили одну из главных сенсаций в истории чемпионатов мира, обыграв канадцев. Скандинавская команда уже прыгнула выше головы и отдала в прошлой встрече гигантское количество моральных и физических сил. Не думаю, что датчан хватит на еще один подвиг, и дело вполне может закончиться разгромом».
Ставки на матч Швейцария — Дания 24 мая 2025 года
Победа Швейцарии в первом периоде — 1,84.
Тотал больше 5,5 — 2,32.