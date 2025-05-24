Прогноз на матч Швейцария — Дания 24 мая 2025 года: еще одной сенсации ждать не стоит

Тем более в соперниках будет Швейцария, которая пока не ошибалась. Единственной потерей очков стало поражение чехам в овертайме первого матча. Коллектив Фишера забирает свое за счет отлаженной системы. Оборона швейцарцев не давала сбой даже в играх с серьезными соперниками, да и в атаке проблем с реализацией пока не наблюдалось.