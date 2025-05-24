Прогноз на матч «ПСЖ» — «Реймс» 24 мая 2025 года: еще один трофей для Сафонова

«ПСЖ» проводит едва ли не лучший свой сезон. Команда досрочно и буднично выиграла чемпионат Франции, дошла до финала Кубка страны и финала Лиги чемпионов. Игра с «Интером» пройдет через неделю после матча с «Реймсом». Луис Энрике может выпустить игроков ротации, в числе которых находится и наш вратарь Сафонов. Но с такой глубиной состава, как у парижан, это вряд ли скажется на исходе матча.
«Реймсу» же в этом году невероятно сложно. У команды тоже два финала. Вот только второй не кубковый, а ответная игра с «Метцем» за право выступать в высшем дивизионе страны в следующем сезоне. Конечно, с точки зрения престижа «Реймс» должен упираться с «ПСЖ». Но реалии таковы, что тренер может поберечь основу для игры, в которой результат влияет на сохранение прописки в Лиге 1.
Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Реймс»
Парижане — фавориты матча, их победа оценивается коэффициентом 1,14. На «Реймс» можно поставить с очень высоким коэффициентом 23. Ничья в основное время тоже маловероятна — 9,50. Тотал больше 2,5 идет за 1,37, то есть голы эксперты и болельщики тут ожидают. На тотал меньше 2,5 можно поставить за 3,10.
Прогноз на матч «ПСЖ» — «Реймс»
Для парижан важно выиграть Кубок, потому что это приблизит их к историческому достижению — треблу. Звездный состав команды и качественные футболисты со скамейки запасных позволяли не замечать соперников. Трудно «ПСЖ» было лишь в 1/32 финала с «Лансом», где дошло до серии пенальти. В остальных играх соперники парижан в сумме получили в свои ворота 18 мячей.
Насколько успешно будет сопротивляться «Реймс», сказать сложно. Команда завершила чемпионат на 16-м месте и сейчас вынуждена играть стыковые матчи с «Метцем» за право остаться в Лиге 1. Первая игра завершилась со счетом 1:1, ответная встреча пройдет через 5 дней после финала Кубка.
В Кубке «Реймс» трижды доходил до серии пенальти, не забивая больше гола за игру. Но все «лотереи» клуб выиграл, причем одну у «Монако» Головина в 1/16 финала, так что играть с грандами «Реймс» умеет.
Подтверждает это и история личных встреч с «ПСЖ». Последние три матча Лиги 1 с участием команд завершились мирным исходом, а в пяти играх у парижан всего одна победа в 2023 году. В январе этого года «ПСЖ» победу упустил во втором тайме, пропустив от Накамуры. Японец не забивал с апреля, поэтому мотивация вновь напомнить о себе лучшей команде Франции у него есть. В мае у «Реймса» вообще наметилась проблема с голами, а потому помощь от автора 11 мячей в чемпионате команде точно понадобится.
Правда, голы от «ПСЖ» намного более вероятны. Кубок ли это, чемпионат или Лига чемпионов, парижане регулярно забивают. Когда в атаке играют Дембеле, Хвича и Дуэ с Барколя, в этом нет ничего удивительного. В Кубке регулярно забивает Рамуш — 5 голов в 5 матчах. Поэтому, если команда настроится на андердога, то заберет трофей в уверенном стиле. Что станет отличным пунктом в резюме Сафонова.
Наш прогноз: победа «ПСЖ» с форой −2.5 за 2,05 и обе забьют — нет за 1,68.
Статистические тренды в играх «ПСЖ» и «Реймса»
|«ПСЖ»
|«Реймс»
|В трех матчах Кубка из пяти проходил тотал больше 5.
|Не побеждает в 5 последних матчах.
|Только одно поражение в 5 последних матчах.
|Проиграл только один матч против «ПСЖ» с 2023 года.
Ставки на матч «ПСЖ» — «Реймс» 24 мая 2025 года
Победа «ПСЖ» с форой −2 — 2.05.
Обе забьют — 2.31.