Прогноз на матч «ПСЖ» — «Реймс» 24 мая 2025 года: еще один трофей для Сафонова

Подтверждает это и история личных встреч с «ПСЖ». Последние три матча Лиги 1 с участием команд завершились мирным исходом, а в пяти играх у парижан всего одна победа в 2023 году. В январе этого года «ПСЖ» победу упустил во втором тайме, пропустив от Накамуры. Японец не забивал с апреля, поэтому мотивация вновь напомнить о себе лучшей команде Франции у него есть. В мае у «Реймса» вообще наметилась проблема с голами, а потому помощь от автора 11 мячей в чемпионате команде точно понадобится.