Матч «Ноттингем Форест» — «Челси» 25 мая 2025 года: кто попадет в Лигу чемпионов?

И «Челси», и «Ноттингем Форест» претендуют на попадание в Лигу чемпионов. Лондонцы замыкают топ-5 с 66 очками, «лесники» идут на 7-м месте, отставая на один балл. У «Ноттингема» две победы, две ничьи и два поражения в 6 последних матчах, оборона стала чаще давать сбои.