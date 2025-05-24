Матч «Ноттингем Форест» — «Челси» 25 мая 2025 года: кто попадет в Лигу чемпионов?

И «Челси», и «Ноттингем Форест» претендуют на попадание в Лигу чемпионов. Лондонцы замыкают топ-5 с 66 очками, «лесники» идут на 7-м месте, отставая на один балл. У «Ноттингема» две победы, две ничьи и два поражения в 6 последних матчах, оборона стала чаще давать сбои.
«Челси», напротив, на финише сезона прибавил и одержал победы над «Ливерпулем» и «Ман Юнайтед». Параллельно клуб вышел в финал Лиги конференций, но приоритетом остается чемпионат — и «синие» сделают все, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Хотя из-за дисквалификации Джексона у «Челси» проблема с нападением.
В первом круге команды разошлись миром: на гол лучшего бомбардира «Фореста» Вуда ответил Мадуэке. «Ноттингем» не обыгрывал дома «Челси» с января 1997 года.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 25 мая 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» — «Челси» можно будет посмотреть онлайн в сообществе VK ВЫШЛИ!
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Ноттингем Форест»
Вратарь: Зельс.
Защитники: Айна, Миленкович, Мурилло, Уильямс.
Полузащитники: Сангаре, Домингес, Андерсон, Гиббс-Уайт.
Нападающие: Вуд, Эланга.
В матче из-за травмы не сыграет Авонийи, выход защитника Мурилло под вопросом. Полузащитник Хадсон-Одои вернулся в строй после повреждения.
«Челси»
Вратарь: Санчес.
Защитники: Кайседо, Чалоба, Колуилл, Кукурелья.
Полузащитники: Лавия, Фернандес, Палмер.
Нападающие: Мадуэке, Нкунку, Нету.
Главный тренер Мареска рассказал перед матчем, что форварды Нкунку и Гиу восстановились после травм. Джексон дисквалифицирован после удаления в игре с «Ньюкаслом».
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Главный арбитр встречи — Энтони Тейлор.