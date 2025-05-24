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Матч «Ноттингем Форест» — «Челси» 25 мая 2025 года: кто попадет в Лигу чемпионов?

В заключительном туре АПЛ сойдутся «Ноттингем Форест» и «Челси».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

И «Челси», и «Ноттингем Форест» претендуют на попадание в Лигу чемпионов. Лондонцы замыкают топ-5 с 66 очками, «лесники» идут на 7-м месте, отставая на один балл. У «Ноттингема» две победы, две ничьи и два поражения в 6 последних матчах, оборона стала чаще давать сбои.

«Челси», напротив, на финише сезона прибавил и одержал победы над «Ливерпулем» и «Ман Юнайтед». Параллельно клуб вышел в финал Лиги конференций, но приоритетом остается чемпионат — и «синие» сделают все, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Хотя из-за дисквалификации Джексона у «Челси» проблема с нападением.

В первом круге команды разошлись миром: на гол лучшего бомбардира «Фореста» Вуда ответил Мадуэке. «Ноттингем» не обыгрывал дома «Челси» с января 1997 года.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 25 мая 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» — «Челси» можно будет посмотреть онлайн в сообществе VK ВЫШЛИ!

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Ноттингем Форест»

Вратарь: Зельс.

Защитники: Айна, Миленкович, Мурилло, Уильямс.

Полузащитники: Сангаре, Домингес, Андерсон, Гиббс-Уайт.

Нападающие: Вуд, Эланга.

В матче из-за травмы не сыграет Авонийи, выход защитника Мурилло под вопросом. Полузащитник Хадсон-Одои вернулся в строй после повреждения.

«Челси»

Вратарь: Санчес.

Защитники: Кайседо, Чалоба, Колуилл, Кукурелья.

Полузащитники: Лавия, Фернандес, Палмер.

Нападающие: Мадуэке, Нкунку, Нету.

Главный тренер Мареска рассказал перед матчем, что форварды Нкунку и Гиу восстановились после травм. Джексон дисквалифицирован после удаления в игре с «Ньюкаслом».

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Главный арбитр встречи — Энтони Тейлор.

Футбол. Зарубежный
25.05
Ноттингем Форест
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.80
П2
2.22