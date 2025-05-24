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Матч «Фулхэм» — «Манчестер Сити» 25 мая 2025 года: Гвардиоле нужно остаться в топ-5

В 38-м туре АПЛ «Фулхэм» примет «Манчестер Сити».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Судьба «Манчестер Сити» в концовке сезона в его руках. «Горожанам» достаточно набрать одно очко, чтобы остаться в топ-5 и попасть в Лигу чемпионов. Команда Гвардиолы не проигрывает в чемпионате уже девять матчей подряд, хотя в финале Кубка Англии против «Кристал Пэлас» случилась осечка. 10 матчей без поражений в АПЛ в этом сезоне у «Сити» еще не было.

«Фулхэм» завершит сезон в середине таблицы, он уже не претендует на еврокубки. Подопечные Силвы проводят нестабильный второй круг, чередуя победы с поражениями. Интересно, что у «дачников» футболисты, выходящие на замену, забили 17 голов, это лучший результат в лиге. Эти мячи принесли 17 очков. Всего в активе «Фулхэма» 54 гола, на один меньше, чем рекорд клуба, установленный в двух предыдущих сезонах.

В первом круге «Сити» выиграл у «Фулхэма» 3:2 благодаря дублю Ковачичу и голу Доку. У «дачников» забивали Перейра и Муниз. Всего у «горожан» 17 побед подряд над «Фулхэмом» во всех соревнованиях — это самая длинная серия среди английских команд.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 25 мая 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Прямую трансляцию матча «Фулхэм» — «Манчестер Сити» можно посмотреть онлайн в сообществе VK ВЫШЛИ!

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Фулхэм»

Вратарь: Лено.

Защитники: Тете, Андерсен, Басси, Робинсон.

Полузащитники: Лукич, Берге, Смит-Роу.

Нападающие: Траоре, Хименес, Ивоби.

Матч пропустят Кастань, Рид, Муниз и Нельсон.

«Манчестер Сити»

Вратарь: Эдерсон.

Защитники: Нунеш, Диаш, Аканджи, Гвардиол.

Полузащитники: Гюндоган, Силва, Де Брюйне.

Нападающие: Савиньо, Холанд, Мармуш.

Ковачич пропустит игру из-за удаления в прошлом туре, Стоунз травмирован. У «Сити» после 8-месячного перерыва вернулся в строй обладатель «Золотого мяча» Родри. Гвардиола сообщил, что полузащитник начнет матч с «Фулхэмом» на скамейке запасных.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Главный арбитр матча — Эндрю Мэдли.

Футбол. Зарубежный
25.05
Фулхэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.46
П2
1.63