Матч «Фулхэм» — «Манчестер Сити» 25 мая 2025 года: Гвардиоле нужно остаться в топ-5

Судьба «Манчестер Сити» в концовке сезона в его руках. «Горожанам» достаточно набрать одно очко, чтобы остаться в топ-5 и попасть в Лигу чемпионов. Команда Гвардиолы не проигрывает в чемпионате уже девять матчей подряд, хотя в финале Кубка Англии против «Кристал Пэлас» случилась осечка. 10 матчей без поражений в АПЛ в этом сезоне у «Сити» еще не было.