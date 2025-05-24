Прогноз на матч Рублев — Коболли 24 мая 2025 года: разгрома в финале не будет

Андрей Рублев явно любит Гамбург. Здесь он почти всегда показывает классный теннис. Рублев уже выигрывал турнир и еще раз уступил в решающем матче. Так что сегодняшний финал станет для россиянина третьим на грунтовых кортах Гамбурга. Более того, до соревнования в Германии Андрей даже 2 матча подряд на глине не выигрывал в 2025-м. Зато в Гамбурге выиграл аж 4 и заслуженно вышел в финал. Там его ждет 35-я ракетка мира, итальянец Флавио Коболли.