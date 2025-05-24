Прогноз на матч Рублев — Коболли 24 мая 2025 года: разгрома в финале не будет

В немецком Гамбурге завершается престижный теннисный турнир категории ATP 500. Завершается матчем Андрея Рублева. В финале россиянин сыграет с 35-й ракеткой мира, итальянцем Флавио Коболли.
Коэффициенты букмекеров на матч Рублев — Коболли
Фаворитом, как и во всех матчах в Гамбурге, идет Андрей. Коэффициент на его победу — 1,40. Успех Коболли оценивается в 2,90. Если вы верите в упорный матч, то тотал больше 22,5 геймов за 1,90 — ваш выбор.
Прогноз на матч Рублев — Коболли
Андрей Рублев явно любит Гамбург. Здесь он почти всегда показывает классный теннис. Рублев уже выигрывал турнир и еще раз уступил в решающем матче. Так что сегодняшний финал станет для россиянина третьим на грунтовых кортах Гамбурга. Более того, до соревнования в Германии Андрей даже 2 матча подряд на глине не выигрывал в 2025-м. Зато в Гамбурге выиграл аж 4 и заслуженно вышел в финал. Там его ждет 35-я ракетка мира, итальянец Флавио Коболли.
Это будет первая личная встреча ребят. Коболли хорош в выжидании ошибок соперника и резких контратаках. Конечно, у него нет такого убийственного удара справа, как у Рублева. Зато итальянец стабилен на задней линии и не так подвержен эмоциям, как Андрей. В Гамбурге Флавио, например, закрыл Давидович-Фокину в двух сетах и без всяких проблем. Того самого Давидович-Фокину, который совсем недавно обыграл именно Рублева.
В полуфинале Андрей не отдал Оже-Альяссиму ни одной подачи. Но тут больше вопросов к провалившему важный матч канадцу. Коболли же принимает прекрасно и в Гамбурге постоянно брейкует всех своих соперников. Рублев вряд ли станет исключением, потому тотал больше 5,5 брейкпоинтов у итальянца считаем подарком от букмекеров. Ну и предлагаем сделать классическую ставку — тотал больше, разгрома в финале точно не будет.
Статистические тренды в играх Рублева и Коболли
|Рублев
|Коболли
|С Оже-Альяссимом допустил всего один брейкпоинт.
|Итальянец, несмотря на 3 победы, в Мадриде уже 13 раз отдавал свою подачу.
|Выиграл в полуфинале 71% мячей на второй подаче.
|В полуфинале с Этчеверри выигрывал всего 52% на второй подаче.
Ставки на матч Рублев — Коболли 24 мая 2025 года
Тотал больше 22,5 геймов за 1,90.
Тотал больше 5,5 брейкпоинтов Коболли за 1,80.