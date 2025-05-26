Прогноз на матч «Миннесота» — «Оклахома» 27 мая 2025 года: Эдвардс и Рэндл разозлились

«Миннесота» с триумфом вернулась в игру, разгромив «Оклахому» на домашнем паркете со счетом 143:101. Счет в серии теперь 1−2. Этот матч стал настоящим заявлением — после двух уверенных побед «Тандер» на старте, подопечные Финча доказали, что списывать их со счетов рано. Теперь «волки» имеют отличную возможность сравнять счет в родных стенах, где в плей-офф они уступили всего один раз.