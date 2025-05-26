Прогноз на матч «Миннесота» — «Оклахома» 27 мая 2025 года: Эдвардс и Рэндл разозлились

«Миннесота» с триумфом вернулась в игру, разгромив «Оклахому» на домашнем паркете со счетом 143:101. Счет в серии теперь 1−2. Этот матч стал настоящим заявлением — после двух уверенных побед «Тандер» на старте, подопечные Финча доказали, что списывать их со счетов рано. Теперь «волки» имеют отличную возможность сравнять счет в родных стенах, где в плей-офф они уступили всего один раз.
Коэффициенты букмекеров на матч «Миннесота» — «Оклахома»
Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Оклахоме»: победа «Тандер» идет за 1,68, успех «Миннесоты» — за 2,18. На тотал больше 218,5 очков предлагают 1,85, в этой серии он проходил два раза из трех.
Прогноз на матч «Миннесота» — «Оклахома»
В третьей игре «Миннесота» все сделала уже к большому перерыву — 72:41. Эдвардс и Рэндл набрали 54 очка на двоих и ушли отдыхать, дав поиграть резервистам. «Волки» показали отличную эффективность — 57,3% реализации с игры и 20 точных трехочковых из 40.
Игроки «Миннесоты» лучше двигали мяч (30 передач против 19 у соперника) и превосходили соперника под щитами (50 подборов против 31). «Волки» выиграли пять из шести встреч в Миннеаполисе после старта плей-офф. Если «волки» сохранят ту же интенсивность и эффективность, им вполне по силам сравнять счет в серии.
«Тандер» провалились в третьей встрече по всем статьям. Всего 40,7% попаданий с игры, Гилджес-Александер с 13 попытками (при 22 в среднем за сезон) и ни одного игрока с 15+ очками — это не тот «Оклахома-Сити», что уверенно прошел регулярку и старт плей-офф.
Подопечные Дэйгнолта вновь оказались уязвимы на выезде: три поражения в четырех выездных матчах — тревожный звоночек. Команда сыпется в некомфортной обстановке — дважды в Денвере, теперь в Миннеаполисе. После такого поражения им будет крайне сложно перестроиться за короткий срок.
Учитывая все, что мы увидели в третьем матче, «волки» обладают отличными шансами сравнять счет в серии. «Миннесота» великолепно выглядит на родной площадке, играет широкой ротацией и демонстрирует агрессию с первых минут. «Оклахома», напротив, не справляется с давлением выездных матчей и пока не нашла ответа на атакующий стиль соперника. Наш прогноз: победа «Миннесоты» с форой +3,5 за 1,80 и тотал больше 216,5 за 1,70.
Статистические тренды в играх «Миннесоты» и «Оклахомы»
|«Миннесота»
|«Оклахома»
|Не проигрывает дома 3 матча подряд.
|Проиграла 3 из 4 последних выездных матчей.
|В 4 из 5 последних матчей набирала больше 102,5 очков.
|В 4 из 5 последних матчах был тотал больше 217,5.
Ставки на матч «Миннесота» — «Оклахома» 27 мая 2025 года
Победа «Миннесоты» с форой +3,5 за 1,80.
Тотал больше 216,5 за 1,70.