Прогноз на матч УНИКС — «Локомотив-Кубань» 26 мая 2025 года: ставка против фаворита

Команда, которая всего год назад была в финале, в этот раз осталась ни с чем. Впрочем, матч за третье место — последний шанс на реабилитацию и сохранение лица. В «Баскет Холле» казанцы традиционно агрессивны в первых четвертях: в третьем матче против ЦСКА, например, выиграли стартовую 10-минутку со счетом 25:17. Оборона остается сильной стороной клуба — ЦСКА не чувствовал себя вольготно, и особенно тяжело московским игрокам давались первые половины матчей.