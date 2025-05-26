Прогноз на матч УНИКС — «Локомотив-Кубань» 26 мая 2025 года: ставка против фаворита

В полуфинале УНИКС без шансов уступил ЦСКА со счетом 0−4 и получил длительный перерыв, чтобы прийти в себя. «Локомотив-Кубань», напротив, выдал одну из самых зрелищных серий последних лет, довел противостояние с «Зенитом» до седьмого матча, но все же остался за бортом финала. Казанцы мотивированы реабилитироваться перед болельщиками, «Локо» же может испытывать спад после семи матчей напряженной борьбы. Кто лучше справится с давлением в бронзовой дуэли?
Коэффициенты букмекеров на матч УНИКС — «Локомотив-Кубань»
Букмекеры отдают предпочтение УНИКСу: победа казанцев оценивается коэффициентом 1,33, в то время как успех «Локомотива-Кубани» идет за 3,30. На тотал больше 165,5 очков предлагают 1,93.
Прогноз на матч УНИКС — «Локомотив-Кубань»
Прошедший полуфинал стал разочарованием для казанской команды и ее поклонников. В каждой из четырех игр УНИКС хорошо начинал, выигрывая стартовые отрезки и навязывая борьбу, но после большого перерыва разваливался. Тотальная потеря точности, слабая защита и несобранность в решающие минуты не позволили навязать даже минимальную интригу. Особенно подвела реализация: в четвертом матче УНИКС попал лишь 30% с игры.
Команда, которая всего год назад была в финале, в этот раз осталась ни с чем. Впрочем, матч за третье место — последний шанс на реабилитацию и сохранение лица. В «Баскет Холле» казанцы традиционно агрессивны в первых четвертях: в третьем матче против ЦСКА, например, выиграли стартовую 10-минутку со счетом 25:17. Оборона остается сильной стороной клуба — ЦСКА не чувствовал себя вольготно, и особенно тяжело московским игрокам давались первые половины матчей.
Краснодарцы провели, возможно, лучшую серию в истории полуфиналов Единой лиги ВТБ, растянув ее на семь матчей. «Локо» бился с «Зенитом» до последнего, но в решающей встрече уступил 75:94. Команда Ведищева выложилась полностью: 20 подборов в атаке в седьмом матче, высокая плотность в защите и самоотверженность лидеров. Однако в ключевые моменты подвела нестабильная атака, особенно с периметра — всего 27% точности.
Миллер, признанный одним из лучших игроков полуфинала, продолжает набирать более 15 очков за матч и остается главной атакующей опцией «железнодорожников». Однако серия из семи матчей за короткий срок могла серьезно подточить силы «Локо».
Краснодарцы в регулярке выиграли у казанцев три матча из четырех. УНИКС, хоть и свеж, находится под давлением. Обе команды не блистали результативностью в полуфиналах, а стартовая игра бронзовой серии вряд ли получится зрелищной. Наш прогноз: победа «Локомотива-Кубань» с форой +7,5 — 1,76, тотал меньше 168,5 — 1,70.
Статистические тренды в играх УНИКСа и «Локомотива-Кубани»
|УНИКС
|«Локомотив-Кубань»
|В 4 последних матчах не пробивал планку в 87,5 очков.
|Проиграл 4 последних матча на выезде.
|В последних 5 матчах дома пропускает в среднем 79,8 очка.
|В 3 из 4 последних матчей был тотал больше 168,5.
Ставки на матч УНИКС — «Локомотив-Кубань» 26 мая 2025 года
Победа «Локомотива-Кубани» с форой +7,5 — 1,76.
Тотал меньше 168,5 — 1,70.