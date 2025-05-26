Матч «Зенит» — ЦСКА 27 мая 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«Зенит» начал плей-офф с легкой победы над «Пармой» (3−0), а в полуфинале прошел через изнурительную семиматчевую битву с «Локомотивом», решив все только в последней игре дома. Команда Паскуаля делает ставку на сыгранность и форму лидеров — Бэйкона и Фрэйзера, а на своей площадке не проигрывает 16 матчей подряд.