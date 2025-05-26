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Матч «Зенит» — ЦСКА 27 мая 2025 года: где смотреть и во сколько начало

В первом финальном матче Единой лиги ВТБ «Зенит» встретится с ЦСКА.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Зенит» начал плей-офф с легкой победы над «Пармой» (3−0), а в полуфинале прошел через изнурительную семиматчевую битву с «Локомотивом», решив все только в последней игре дома. Команда Паскуаля делает ставку на сыгранность и форму лидеров — Бэйкона и Фрэйзера, а на своей площадке не проигрывает 16 матчей подряд.

ЦСКА уверенно разобрался с «Пари НН» и УНИКСом, не уступив ни в одном матче, и подходит к финалу хорошо отдохнувшим. У москвичей в огне Уэйр, лучший новичок сезона Аврамович, а сам клуб хочет взять реванш за поражение в финале-2022.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 27 мая 2025 года. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые пятерки команд выглядят так.

«Зенит»

Фрэйзер, Карасев, Бэйкон, Воронцевич, Хантер.

Из-за травмы матч пропустит Мун.

ЦСКА

Тримбл, Уэйр, Астапкович, М’Бай, Джекири.

Никита Курбанов сломал кисть в серии с УНИКСом и теперь пропустит финальную серию.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на КСК «Арена» в Санкт-Петербурге.