Прогноз на матч «Торпедо-Горький» — «Химик» 27 мая 2025 года: золотая победа для нижегородцев

Для «Химика» ситуация сложнее. Сыграть первым номером и полностью контролировать игру удалось лишь однажды в этой серии. В остальных встречах команде из Воскресенска как будто не хватало движения. Его могли бы дать игроки из молодежки, которые на днях стали чемпионами МХЛ, но, кажется, продлевать сезон Лукьянцеву, Рябову и Кузьменко не будут. Без них резко что-то поменять будет сложно — в атаке не хватает креатива, чтобы справляться с куражным Дагестанским, а в обороне не хватает надежности и стабильности от вратаря.