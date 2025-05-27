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Прогноз на матч «Торпедо-Горький» — «Химик» 27 мая 2025 года: золотая победа для нижегородцев

Шестой матч финальной серии ВХЛ между «Торпедо-Горьким» и «Химиком» пройдет в Нижнем Новгороде. Как сложится игра — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

В финальной серии ВХЛ пока ведет «Торпедо-Горький» 3−2. В этом противостоянии еще не было домашних побед — все победы команды добывали при чужих болельщиках. Нижегородцам выпадает шанс поменять это и выиграть золото.

Коэффициенты букмекеров на матч «Торпедо-Горький» — «Химик»

Букмекеры почти не выделяют ни одну из команд: коэффициент на итоговую победу «Торпедо-Горького» составляет 1,87, на «Химик» — 1,93. Голов от встречи особо не ждут — тотал меньше 5,5 стоит 1,72.

Прогноз на матч «Торпедо-Горький» — «Химик»

«Торпедо» позволило «Химику» вернуться в финальную серию после счета 0−2. Однако на выезде нижегородцы снова не оставили шансов сопернику. Объяснение провалу в домашних играх попробовал дать защитник Конюшков — один из кахаэловцев, спущенных в ВХЛ. По его мнению, дело было в недонастрое — команда расслабилась после двух побед на выезде и не ждала сопротивления в домашних матчах.

Эта версия очень похожа на правду: проблемы нижегородцы создавали себе сами — ошибки защитников под давлением, нелепые удаления (игра сломанной клюшкой, выброс шайбы) и вот уже необходимо отыгрывать большое преимущество соперника. Интересно, что тренерский штаб не стал дополнительно давить на игроков и устраивать собрание с разбором полетов — ситуацию дали исправить самим хоккеистам, которые собрались и всухую выиграли на выезде.

Следующий матч может стать чемпионским и, точно, будет последним для стадиона «Нагорный» при любом результате. Завершать противостояние необходимо тут, чтобы не испытывать себя на прочность в гостевой седьмой встрече. Поэтому от нижегородцев не стоит снова ждать ошибок или несобранности — в этот раз они выйдут готовыми и мотивированными.

Для «Химика» ситуация сложнее. Сыграть первым номером и полностью контролировать игру удалось лишь однажды в этой серии. В остальных встречах команде из Воскресенска как будто не хватало движения. Его могли бы дать игроки из молодежки, которые на днях стали чемпионами МХЛ, но, кажется, продлевать сезон Лукьянцеву, Рябову и Кузьменко не будут. Без них резко что-то поменять будет сложно — в атаке не хватает креатива, чтобы справляться с куражным Дагестанским, а в обороне не хватает надежности и стабильности от вратаря.

По сезону «Химик» больше рассчитывал на атаку, поэтому терпеть и играть аккуратно, когда впереди не особо получается, не может. В гостях с этим компонентом будет еще тяжелее — вряд ли «Торпедо» в какой-то момент откатится и перестанет давить. Идеальным сценарием для воскресенцев станет быстрый отрыв в счете, после чего можно играть проще и ловить торопящегося соперника на ошибках. Однако сейчас в это мало верится.

Наш прогноз: итоговая победа «Торпедо-Горький» — за 1,87. Также предлагаем ставку на индивидуальный тотал «Химика» меньше 2 — за 2,70.

Статистические тренды в играх «Торпедо-Горького» и «Химика»

«Торпедо-Горький»«Химик»
В 5 из 6 последних домашних матчей проходил тотал меньше 5,5.3 победы в гостях подряд.
Не проигрывал первый период в 14 из 15 последних матчей.Забивает минимум три гола в 6 последних гостевых матчах.

Ставки на матч «Торпедо-Горький» — «Химик» 27 мая 2025 года

Итоговая победа «Торпедо-Горький» — 1,87.

Индивидуальный тотал «Химика» меньше 2 — 2,70.