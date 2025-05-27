Прогноз на матч «Эдмонтон» — «Даллас» 28 мая 2025 года: Макдэвид поставит соперника на грань вылета

У «Далласа» же пока не получается добиваться результата при игре в равных составах. Если не брать голы в пустые ворота, то игроки отличись при игре 5 на 5 только трижды за три матча. При этом пропустили сразу девять раз. В последней игре начало было неплохим, но перевести его в преимущество не удалось.