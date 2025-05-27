Прогноз на матч «Эдмонтон» — «Даллас» 28 мая 2025 года: Макдэвид поставит соперника на грань вылета

«Эдмонтон» рвется к финальной серии, которую не удалось выиграть в прошлом сезоне. Пока «нефтяники» выглядят убедительнее и добиваются результата как на выезде, так и дома. Получится ли у них поставить «Даллас» на грань вылета и повести 3−1, покажет игра.
Коэффициенты букмекеров на матч «Эдмонтон» — «Даллас»
Букмекеры верят в успех хозяев в предстоящей игре: коэффициент на победу «Эдмонтона» составляет 1,61, на «Даллас» — 2,34. Голов от матча ждут много — тотал больше 5,5 стоит 1,69.
Прогноз на матч «Эдмонтон» — «Даллас»
Неожиданно в этой серии одну из ключевых ролей играет вратарь «Эдмонтона» Скиннер. В прошлой встрече молодой канадец сделал несколько ключевых спасений и вытащил 33 из 34 бросков. Его влияние на команду после игры отметил и лидер «нефтяников» Макдэвид: по его мнению, именно голкипер дал шанс команде собраться после плохого старта матча и победить. При этом стоит отметить, что «Эдмонтон» неплохо справляется с соперником и добивается результата не только из-за надежного стража ворот.
Команда переигрывает «Даллас» и спокойно реализует свои моменты. Однако пока играть одинаково собранно и безошибочно весь матч не получается. В каждой игре у «Старс» есть отрезок, в который они могут перевернуть встречу. Главной проблемой «Ойлерс» остается меньшинство. Если команде удается минимизировать удаления, то шансы на победу значительно растут.
У «Далласа» же пока не получается добиваться результата при игре в равных составах. Если не брать голы в пустые ворота, то игроки отличись при игре 5 на 5 только трижды за три матча. При этом пропустили сразу девять раз. В последней игре начало было неплохим, но перевести его в преимущество не удалось.
ДеБур объяснил неудачный итог прошлой встречи отсутствием центра первого звена Хинтца. Тренер отметил, что результат не отражает хода игры и попросил болельщиков не переживать. В этом плей-офф «Даллас» демонстрировал, что может включаться в важные моменты и добиваться необходимых побед. На выезде это, правда, происходило реже.
Наш прогноз на следующую игру: «Эдмонтон» не проиграет и тотал больше 4,5 — за 1,85. Также предлагаем ставку на тотал меньше 1,5 в первом периоде — за 2,07.
Статистические тренды в играх «Эдмонтона» и «Далласа»
|«Эдмонтон»
|«Даллас»
|5 побед в 6 последних домашних матчах.
|Не проиграл третий период в 5 из 7 последних матчей.
|В 4 из 5 последних матчей не пропускали больше одной шайбы.
|5 поражений в 6 последних гостевых играх.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дарья Тубольцева ставит на победу «Эдмонтона» в основное время: «Ойлерс» на протяжении всего плей-офф демонстрируют несгибаемый характер. Команда умело маскирует слабости и ярко показывает свои сильные стороны. Всё идет к повторению прошлогоднего финала «Флорида» — «Эдмонтон».
Ставки на матч «Эдмонтон» — «Даллас» 28 мая 2025 года
«Эдмонтон» не проиграет и тотал больше 4,5 — 1,85.
Тотал меньше 1,5 в первом периоде — 2,07.