Прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА 27 мая 2025 года: Бэйкон против Тримбла

Это второй финал для «Зенита» и ЦСКА. В 2022 году петербуржцы вырвали титул в Москве в седьмом матче. Теперь у команды Паскуаля есть преимущество своей площадки. ЦСКА, в свою очередь, не проиграл ни одного матча в плей-офф и демонстрирует идеальный баскетбол в мае. Смогут ли хозяева устоять против лучшей команды весны или красно-синие выиграют первый матч?
Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — ЦСКА
Букмекеры минимально склоняются в пользу «Зенита»: победа хозяев идет за 1,82, успех ЦСКА — за 1,98. На тотал больше 165,5 дают 1,90, у обеих команд он прошел в 3 последних матчах из 5.
Прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА
Путь «Зенита» к финалу нельзя назвать простым. В четвертьфинале команда легко прошла «Парму», но полуфинал с «Локомотивом-Кубань» стал настоящим испытанием — семь матчей, изматывающих как физически, так и эмоционально. Сине-бело-голубые проявили характер, не проиграли ни одной встречи на домашнем паркете и дожали соперника в решающем матче (94:75).
Особенно впечатлили агрессивный прессинг, работа на щите и эффективность лидеров — в том числе Бэйкона, Пойтресса и Фрэйзера. Питерцы часто хорошо начинают матчи: в 8 из 10 последних встреч они выигрывали первую четверть. Фактор домашней площадки — ключевой: «Зенит» не проигрывает в Петербурге уже 16 матчей подряд.
Действующий чемпион ЦСКА пока не допустил ни одной осечки в плей-офф. Команда прошла «Нижний Новгород» и УНИКС с общим счетом 7−0. Армейцы делают ставку на дисциплину, контроль темпа и мощную физическую защиту. Особую роль в построении игры играют Аврамович, Тримбл, Джекири и Уэйр. ЦСКА действует прагматично, но максимально эффективно.
При этом есть проблемы: точно не сыграет капитан команды Курбанов — его отсутствие бьет по защите и командной химии. Однако глубина состава позволяет армейцам компенсировать потерю. Команда редко проигрывает концовки, красно-синие умеют включаться на последних минутах.
На первый матч финальной серии предлагаем рассмотреть вариант с победой «Зенита» в первой четверти. Еще один вариант связан с тоталом очков. ЦСКА в среднем проводит встречи с общим тоталом около 166 очков, а у «Зенита» этот показатель немного выше — порядка 169. Однако в личных матчах обе команды делают акцент на оборону, и общая результативность снижается до примерно 159 очков.
Наш прогноз: победа «Зенита» в 1-й четверти — 1,87, тотал меньше 166,5 — 1,78.
Статистические тренды в играх «Зенита» и ЦСКА
|«Зенит»
|ЦСКА
|16 побед подряд на домашнем паркете.
|В плей-офф победил в 7 матчах подряд.
|В 4 из 5 последних матчей был тотал больше 161,5 очка.
|В 3 из 4 последних матчей не преодолел отметку в 90,5 очка.
Ставки на матч «Зенит» — ЦСКА 27 мая 2025 года
Победа «Зенита» в 1-й четверти — 1,87.
Тотал меньше 166,5 — 1,78.