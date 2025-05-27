Прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА 27 мая 2025 года: Бэйкон против Тримбла

Это второй финал для «Зенита» и ЦСКА. В 2022 году петербуржцы вырвали титул в Москве в седьмом матче. Теперь у команды Паскуаля есть преимущество своей площадки. ЦСКА, в свою очередь, не проиграл ни одного матча в плей-офф и демонстрирует идеальный баскетбол в мае. Смогут ли хозяева устоять против лучшей команды весны или красно-синие выиграют первый матч?