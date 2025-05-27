Прогноз на матч «Индиана» — «Нью-Йорк» 28 мая 2025 года: интрига жива, но не надолго

«Пэйсерс» провели свой худший матч в плей-офф с точки зрения результативности: всего 100 набранных очков при среднем показателе 117,6. Команда Карлайла просела в атаке, реализовав 44,2% бросков с игры и попав лишь 20% из-за дуги. Особенно провальной оказалась четвертая четверть — всего 20 очков при 26,3% реализации. Помимо точности в завершении атак подвело и плохое движение мяча (всего 21 передача). И даже в таком неудачном матче «Индиана» вела по ходу встречи и посыпалась только в концовке.