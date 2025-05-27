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Прогноз на матч «Индиана» — «Нью-Йорк» 28 мая 2025 года: интрига жива, но не надолго

В четвертом матче финала Восточной конференции НБА «Индиана» встретится с «Нью-Йорком». На что ставить — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Финал Восточной конференции продолжает развиваться по максимально напряженному сценарию. После третьей игры серия принимает новый оборот: «Пэйсерс», имевшие отличную возможность упрочить лидерство, неожиданно уступили дома. Теперь счет 2−1 в пользу хозяев, но «Никс» вновь включились в борьбу и могут сравнять результат. Четвертая встреча обещает стать ключевой для обоих коллективов — либо «Индиана» отрывается, либо «Нью-Йорк» возвращает интригу.

Коэффициенты букмекеров на матч «Индиана» — «Нью-Йорк»

Букмекеры отдают предпочтение «Индиане»: победа «Пэйсерс» идет за 1,72, успех «Нью-Йорка» — за 2,22. На тотал больше 220,5 очков предлагают 1,91.

Прогноз на матч «Индиана» — «Нью-Йорк»

«Пэйсерс» провели свой худший матч в плей-офф с точки зрения результативности: всего 100 набранных очков при среднем показателе 117,6. Команда Карлайла просела в атаке, реализовав 44,2% бросков с игры и попав лишь 20% из-за дуги. Особенно провальной оказалась четвертая четверть — всего 20 очков при 26,3% реализации. Помимо точности в завершении атак подвело и плохое движение мяча (всего 21 передача). И даже в таком неудачном матче «Индиана» вела по ходу встречи и посыпалась только в концовке.

«Никс» отыгрались с −20, победив 106:100. Главным героем стал Таунс, набравший 20 из 24 очков в четвертой четверти. Вторым фактором успеха оказалась помощь со скамейки: Шэмет, Райт и Макбрайд обеспечили команде хороший отрезок с положительным показателем +19.

Несмотря на то, что по статистике «Нью-Йорк» сыграл средне темпе (43,6% с игры, 34,4% из-за дуги, 13 ассистов), результат оказался положительным. Брансон и Таунс продолжают быть лидерами: первый набирает по 34 очка при 48,6% реализации, второй — 26,3 очка при 52.1%. Без их усилий «Никс» трудно конкурировать с «Индианой», особенно в высоком темпе.

Один из ключевых факторов — игра в быстрых отрывах. «Пэйсерс» выигрывали этот компонент во всех матчах серии (13:5, 14:7, 16:2), вынуждая соперника играть в неудобном ритме. Это может стать определяющим и сегодня.

Даже при неудачной реализации «Пэйсерс» вели большую часть третьей встречи и имели комфортный перевес. Слабая концовка и индивидуальный перфоманс Таунса стали ключевыми факторами поражения. Наш прогноз: победа «Индианы» за 1,72 и тотал больше 220,5 за 1,91.

Статистические тренды в играх «Индианы» и «Нью-Йорка»

«Индиана»
«Нью-Йорк»
В 4 из 5 последних матчей набирала более 113,5 очков.
Выиграл 6 из 7 выездных матчей в этом плей-офф.
Выиграла 4 из 6 домашних матчей в этом плей-офф.
В 4 из 6 последних матчей был тотал больше 222,5 очков.

Ставки на матч «Индиана» — «Нью-Йорк» 28 мая 2025 года

Победа «Индианы» — 1,72.

Тотал больше 220,5 — 1,91.