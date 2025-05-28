Прогноз на матч «Интер Майами» — «Монреаль» 29 мая 2025 года: Месси победит, и голы будут

Во встрече с «Монреалем» такой подход может сработать. Команда сейчас идет на последнем месте в конференции — за 15 матчей этого сезона смогла одержать победу лишь однажды. Рядовому болельщику вряд ли удастся зацепиться в их составе хоть за одно имя. Кажется, лучше возможности прервать черную полосу у клуба Бэкхэма быть не могло, тем более Месси и компания все еще способны решать в играх с аутсайдерами.