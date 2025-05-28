Прогноз на матч «Интер Майами» — «Монреаль» 29 мая 2025 года: Месси победит, и голы будут

«Интер Майами» на данный момент с трудом попадает в плей-офф МЛС. Месси и Суарес гарантируют голы в атаке, но оборона команды страдает без их участия. Побед не было уже четыре матча. С «Монреалем» ситуацию можно будет исправить, тем более соперник пока является худшим клубом Восточной конференции.
Коэффициенты букмекеров на матч «Интер Майами» — «Монреаль»
Букмекеры считают фаворитом хозяев: коэффициент на победу «Интер Майами» составляет 1,45, на «Монреаль» — 6,20. Ничья оценивается в 5,00. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,48.
Прогноз на матч «Интер Майами» — «Монреаль»
«Интер» продолжает собирать звезд-ветеранов вокруг Месси. С великим аргентинцем уже играют его бывшие партнеры по «Барселоне» Суарес, Бускетс и Альба, а тренирует команду Маскерано. Летом ожидается переход в клуб Модрича и, возможно, Роналду. Однако на результате это сказывается, скорее, негативно — никто из звезд не готов выкладываться на полную и отрабатывать в обороне, а, возможно, уже и не может этого сделать. Как итог, в защите задействована только часть команды, которая особым мастерством не отличается.
Сейчас у «Интера» серия из четырех матчей без побед, в которых они пропустили суммарно 13 мячей. Предпринять что-то для изменения ситуации сложно, поэтому тренер Маскерано, который почти не имеет опыта, рассчитывает на результативность атаки. Специалист после очередного неудачного результата объяснял, что в раздевалке просит команду не думать о счете и просто играть на полную.
Во встрече с «Монреалем» такой подход может сработать. Команда сейчас идет на последнем месте в конференции — за 15 матчей этого сезона смогла одержать победу лишь однажды. Рядовому болельщику вряд ли удастся зацепиться в их составе хоть за одно имя. Кажется, лучше возможности прервать черную полосу у клуба Бэкхэма быть не могло, тем более Месси и компания все еще способны решать в играх с аутсайдерами.
Наш прогноз: победа «Интер Майами» и тотал больше 2,5 за 2,00. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на победу «Интера» и обе забьют — за 2,75. Все-таки проблемы с обороной вряд ли удастся решить за такой короткий срок.
Статистические тренды в играх «Интер Майами» и «Монреаля»
|«Интер Майами»
|«Монреаль»
|1 победа в 8 последних матчах.
|1 победа в 6 последних матчах.
|В 4 из 5 последних матчей проходил тотал больше 4,5.
|В 3 из 4 последних матчей проходила ставка «обе забьют».
Ставки на матч «Интер Майами» — «Монреаль» 29 мая 2025 года
Победа «Интер Майами» и тотал больше 2,5 — 2,00.
Обе забьют и «Интер» победит — 2,75.