Прогноз на матч «Урал» — «Ахмат» 28 мая 2025 года: команды обменяются голами

«Урал» к концу чемпионата в Первой лиге показал активный атакующий футбол. Коллектив Шатова любит играть первым номером и наносить большое количество ударов по воротам соперника. Это часто дает шансы на контратаки соперникам. Против «Ахмата», у которого сейчас не все в порядке с обороной, этот стиль может принести результат. Однако в важном матче от неопытного тренера можно ждать осторожности, а значит более закрытого рисунка, чем обычно. Это может не сыграть на руку «Уралу», но игру успокоит.