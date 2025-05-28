Прогноз на матч «Урал» — «Ахмат» 28 мая 2025 года: команды обменяются голами

«Урал» попал в стыковые матчи, хоть до старта сезона и выглядел фаворитом на прямую путевку в РПЛ. Теперь команде будет необходимо пройти «Ахмат», который точно не хочет покидать премьер-лигу.
Коэффициенты букмекеров на матч «Урал» — «Ахмат»
Букмекеры не видят в этом матче фаворита: коэффициент на победу «Урала» составляет 2,55, на «Ахмат» — 3,00. Ничья оценивается в 3,20. Голов от игры особо не ждут — тотал меньше 2,5 стоит 1,74.
Прогноз на матч «Урал» — «Ахмат»
«Ахмат» подходит фаворитом к противостоянию. В этом сезоне команда из Грозного временами демонстрировала хороший футбол и, казалось, сможет избежать борьбы за сохранение прописки в премьер-лиге. Однако отрезок перед зимней паузой и завершение сезона клубу совсем не удались, и он занял 14-е место.
У команды Ташуева не получалось забивать в нужном количестве, Мелкадзе весной не справился с ролью бомбардира. А Самородов и Садулаев хороши в дриблинге, но не в завершении атак. Также в команде нет качественного пенальтиста. «Ахмат» забил только 4 из 9 пенальти. Подвела и оборона. В последних матчах не хватало Гандри, который важен при обороне и стандартах. Не будет участвовать тунисец и в первой стыковой игре.
Для «Ахмата» крайне важная задача — сохранить место в РПЛ. В случае вылета без работы обещают оставить не только главного тренера Ташуева, но и сотрудников спортивного блока. Пауза между последней игрой чемпионата и стыковыми матчами небольшая, так что вопрос, сколько у грозненцев осталось сил.
«Урал» к концу чемпионата в Первой лиге показал активный атакующий футбол. Коллектив Шатова любит играть первым номером и наносить большое количество ударов по воротам соперника. Это часто дает шансы на контратаки соперникам. Против «Ахмата», у которого сейчас не все в порядке с обороной, этот стиль может принести результат. Однако в важном матче от неопытного тренера можно ждать осторожности, а значит более закрытого рисунка, чем обычно. Это может не сыграть на руку «Уралу», но игру успокоит.
По составу «Урал», 4-я команда лиги, производит впечатление команды РПЛ. Тут осталась и часть игроков, выступавшая в премьер-лиге, зимой пришли опытные вратарь Селихов и форвард Марков. Есть и легионеры, один из них, хорват Секулич выиграл гонку бомбардиров в Первой лиге, забив 14 мячей.
Наш прогноз: обе забьют — за 1,80. Также предлагаем ставку на то, что в первом тайме будет 1 гол — за 2,50.
Статистические тренды в играх «Урала» и «Ахмата»
|«Урал»
|«Ахмат»
|3 победы подряд.
|7 матчей без побед подряд.
|В 5 матчах подряд проходил тотал больше 2,5.
|Ставка «обе забьют» проходила в 6 из 8 последних матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Павел Погребняк ждет малорезультативный матч: «Ахмат» провел ужасный сезон, статистика не впечатляет — уже 7 матчей без побед. «Ахмат» — команда из РПЛ, поэтому фаворит, но если команда выйдет с такой самоуверенностью, то «Урал» может их наказать. Команды не будут рисковать, много голов мы не увидим — тотал меньше 2,5.
Ставки на матч «Урал» — «Ахмат» 28 мая 2025 года
Обе забьют — 1,80.
В первом тайме будет 1 гол — 2,50.