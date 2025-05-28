Прогноз на матч «Оклахома» — «Миннесота» 29 мая 2025 года: Шэй добьет уставших «волков»

«Оклахома» уже в шаге от первого с 2016 года выхода в финал. Команда ведет в серии 3−1 и вернулась домой, где в плей-офф проиграла только «Денверу». При поддержке трибун «Тандер» постараются дожать соперника и закрыть серию. У «Миннесоты» еще остается шанс — чтобы его сохранить, нужно побеждать в гостях, что в рамках этой серии сделать пока не удавалось. После сокрушительной победы в третьем матче казалось, что «волки» вернулись в игру, но четвертая встреча вновь осталась за «Оклахомой».
Коэффициенты букмекеров на матч «Оклахома» — «Миннесота»
Букмекеры уверены в «Оклахоме»: победа «Тандер» идет за 1,29, успех «Миннесоты» — за 3,88. На тотал больше 220,5 очков предлагают 1,91, на меньше — 1,96.
Прогноз на матч «Оклахома» — «Миннесота»
После тяжелого поражения в третьей встрече серии (101:143) «Оклахома» показала характер. Подопечные Дэйгнолта с первых минут захватили инициативу и больше ее не упускали. Лидером снова стал Шэй Гилджес-Александер — он набрал 40 очков, добавив к ним 9 подборов и 10 передач. Джейлен Уильямс попал 6 трехочковых при 9 попытках, а Дорт уверенно справлялся с задачами на дуге и в обороне.
«Тандер» закрыли Эдвардса и Рэндла, не позволив лидерам «Миннесоты» набрать нужный ритм. На двоих у игроков «Вулвс» 10 потерь. Отчасти это связано с тактикой «Оклахомы»: как только Эдвардс шел в проход, на него выходили два соперника. В итоге у него всего 16 очков в матче при 13 бросковых попытках, что многими было воспринято как провал.
На фоне серии «Оклахома» выделяется и стабильной защитой, и доминирующей игрой дома. Команда выиграла 8 из 9 последних матчей в «Пэйком Центре». При этом «Тандер» — единственная команда в плей-офф с точностью трехочковых менее 35%, что говорит о высоком уровне реализации других компонентов атаки. Шэй остается ключевым игроком — он набирал 31+ очко в шести из семи последних матчей.
«Волки» упустили отличный шанс сравнять счет в серии. После блестящей третьей встречи они проиграли четвертую — 126:128. В атаке Макдэниелс стал лучшим из старта (22 очка), игроки скамейки добавили еще 64 (!) очка. Результативность есть, но оборона слабо справляется с лидерами соперника.
Уступая 1−3, «Миннесота» теперь вынуждена выигрывать на выезде, где в этой серии дважды проиграла более чем в 15 очков. Шансов немного, но команда все еще способна зацепиться, если Эдвардс и Рэндл справятся с опекой, а ротация станет гибче.
«Оклахома» на домашнем паркете уверенно закрывает концовки и действует агрессивно в нападении. «Миннесота» способна держать темп, но проигрывает физически и тактически. Наш прогноз: победа «Оклахомы» с форой −7,5 — 1,81 и тотал больше 218,5 — 1,72.
Статистические тренды в играх «Оклахомы» и «Миннесоты»
|«Миннесота»
|«Оклахома»
|В 3 из 4 последних матчей не набирала больше 103,5 очка.
|Выиграла 5 матчей подряд дома.
|В этой серии пропускает в среднем 114,2 очка.
|В 5 из 6 последних матчей был тотал больше 217,5.
Ставки на матч «Оклахома» — «Миннесота» 29 мая 2025 года
Победа «Оклахомы» с форой −7.5 — 1,81.
Тотал больше 218,5 — 1,72.