Прогноз на матч «Оклахома» — «Миннесота» 29 мая 2025 года: Шэй добьет уставших «волков»

«Оклахома» уже в шаге от первого с 2016 года выхода в финал. Команда ведет в серии 3−1 и вернулась домой, где в плей-офф проиграла только «Денверу». При поддержке трибун «Тандер» постараются дожать соперника и закрыть серию. У «Миннесоты» еще остается шанс — чтобы его сохранить, нужно побеждать в гостях, что в рамках этой серии сделать пока не удавалось. После сокрушительной победы в третьем матче казалось, что «волки» вернулись в игру, но четвертая встреча вновь осталась за «Оклахомой».