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Матч Германия — Португалия 4 июня 2025 года: Роналду нацелился на еще один трофей

В ½ финала Лиги наций Германия сыграет с Португалией.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Германии с момента поражения от Австрии в ноябре 2023 года не проигрывает в основное время уже 17 матчей подряд. На Евро-2024 бундестим уступила Испании в овертайме. Команда Нагельсманна уверенно прошла групповой этап Лиги наций, а затем выбила Италию в четвертьфинале, несмотря на драматичный ответный матч с камбэком гостей (2:1,3:3).

Португалия, в свою очередь, на Евро-2024, уступила в ¼ финала Франции в серии пенальти. В Лиге наций на групповом этапе проблем не было. А вот с Данией пришлось помучиться в плей-офф, все решилось в дополнительное время — 5:3 после 0:1 в первом матче.

В очных встречах последних лет преимущество за Германией: бундестим выиграла все пять матчей у португальцев в XXI веке. На домашнем стадионе и с учетом формы хозяев именно Германия выглядит фаворитом.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 4 июня 2025 года. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

Германия

Вратарь: Бауманн.

Защитники: Киммих, Биссек, Та.

Полузащитники: Миттельштедт, Горетцка, Штиллер, Гросс.

Нападающие: Виртц, Ундав, Сане.

У сборной Германии много травмированных игроков. Этот матч пропустят основной вратарь Кляйндинст, защитники Рюдигер и Шлоттербек, а также плеймейкер Мусиала и форвард Хавертц. Нагельсманн вернул в команду голкипера тер Стегена и форвардов Гнабри и Фюллькруга. Вольтемаде и Бисхов — дебютанты сборной Германии.

Португалия

Вратарь: Кошта.

Защитники: Далот, Диаш, Инасиу, Мендеш.

Полузащитники: Б. Силва, Пальинья, Фернандеш.

Нападающие: Леау, Роналду, Консейсау.

В сборной Португалии игру могут пропустить футболисты «ПСЖ» из-за финала Лиги чемпионов.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия).