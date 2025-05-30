Матч Германия — Португалия 4 июня 2025 года: Роналду нацелился на еще один трофей

Португалия, в свою очередь, на Евро-2024, уступила в ¼ финала Франции в серии пенальти. В Лиге наций на групповом этапе проблем не было. А вот с Данией пришлось помучиться в плей-офф, все решилось в дополнительное время — 5:3 после 0:1 в первом матче.