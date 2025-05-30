Матч Германия — Португалия 4 июня 2025 года: Роналду нацелился на еще один трофей

Сборная Германии с момента поражения от Австрии в ноябре 2023 года не проигрывает в основное время уже 17 матчей подряд. На Евро-2024 бундестим уступила Испании в овертайме. Команда Нагельсманна уверенно прошла групповой этап Лиги наций, а затем выбила Италию в четвертьфинале, несмотря на драматичный ответный матч с камбэком гостей (2:1,3:3).
Португалия, в свою очередь, на Евро-2024, уступила в ¼ финала Франции в серии пенальти. В Лиге наций на групповом этапе проблем не было. А вот с Данией пришлось помучиться в плей-офф, все решилось в дополнительное время — 5:3 после 0:1 в первом матче.
В очных встречах последних лет преимущество за Германией: бундестим выиграла все пять матчей у португальцев в XXI веке. На домашнем стадионе и с учетом формы хозяев именно Германия выглядит фаворитом.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 4 июня 2025 года. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
Германия
Вратарь: Бауманн.
Защитники: Киммих, Биссек, Та.
Полузащитники: Миттельштедт, Горетцка, Штиллер, Гросс.
Нападающие: Виртц, Ундав, Сане.
У сборной Германии много травмированных игроков. Этот матч пропустят основной вратарь Кляйндинст, защитники Рюдигер и Шлоттербек, а также плеймейкер Мусиала и форвард Хавертц. Нагельсманн вернул в команду голкипера тер Стегена и форвардов Гнабри и Фюллькруга. Вольтемаде и Бисхов — дебютанты сборной Германии.
Португалия
Вратарь: Кошта.
Защитники: Далот, Диаш, Инасиу, Мендеш.
Полузащитники: Б. Силва, Пальинья, Фернандеш.
Нападающие: Леау, Роналду, Консейсау.
В сборной Португалии игру могут пропустить футболисты «ПСЖ» из-за финала Лиги чемпионов.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия).