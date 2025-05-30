Прогноз на бой Джермалла Чарло и Томаса ЛаМанны 1 июня 2025 года: сенсации не будет

Все, на что может рассчитывать ЛаМанна — это ошибки Чарло, которые он может допустить из-за недооценки соперника. Правда, более регулярные выступления могут сыграть Томасу на руку: свой последний бой его будущий соперник провел полтора года назад, а сам ЛаМанна — в марте этого года.