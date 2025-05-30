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Прогноз на бой Джермалла Чарло и Томаса ЛаМанны 1 июня 2025 года: сенсации не будет

Чарло выйдет на ринг против ЛаМанны. Варианты для ставок — в прогнозе на Спорт Mail.

Артем Емельяненко
Автор Спорт Mail
Источник: Depositphotos

В ночь с 31 мая на 1 июня на арене Michelob Ultra Arena в Лас-Вегасе (США) Джермалл Чарло (33−0−0) встретится с Томасом ЛаМанной (39−5−1) в суперсреднем весе в 10-раундовом поединке. Делимся своими соображениями относительно возможного исхода боя.

Коэффициенты на бой Чарло — ЛаМанна

Коэффициент на победу Чарло равен всего 1,06, а на выигрыш ЛаМанны — 10,00. Такие котировки букмекеры берут не с потолка: Джермалл — более техничный боксер, способный к ярким и эффективным импровизациям, который выигрывает все свои поединки на профессиональной арене.

ЛаМанна — бывший чемпион WBC в полусреднем весе и бывший чемпион штата Нью-Джерси в полусреднем весе. Несмотря на большое количество проведенных боев, у него мало опыта выступлений против по-настоящему серьезных боксеров. Всякий раз, когда Томас сталкивался с более или менее сильными соперниками, он проигрывал — например, Ларе Эрисланди в бою за титул чемпиона WBA в среднем весе.

Прогноз на бой Чарло и ЛаМанны

Оба боксера имеют среднюю статистику нокаутов: 22 из 33 у Чарло и 18 из 39 у ЛаМанны, поэтому вероятность досрочного завершения поединка сравнительно невелика. Джермалл наверняка будет работать первым номером, и есть все основания полагать, что при его ювелирно точных ударах и прекрасной работе ног он уверенно переиграет оппонента по очкам.

Все, на что может рассчитывать ЛаМанна — это ошибки Чарло, которые он может допустить из-за недооценки соперника. Правда, более регулярные выступления могут сыграть Томасу на руку: свой последний бой его будущий соперник провел полтора года назад, а сам ЛаМанна — в марте этого года.

В любом случае класс Чарло неоспоримо выше: все-таки полученное в 2021 году 1-е место в рейтинге BoxRec говорит само за себя. Джермалл — настоящий вундеркинд бокса, который не только умеет быстро двигаться, но и без труда предугадывать действия соперников.

Наш прогноз: победа Чарло по итогам 10 раундов.

Антропометрия боксеров

Здесь у соперников существенных различий нет.

Джермалл Чарло
Томас ЛаМанна
Рост — 183 см, вес — 72 кг.
Рост — 185 см, вес — 72 кг.
Размах рук — 186 см.
Размах рук — 188 см.

Статистические тренды в боях Чарло и ЛаМанны

Оба боксера одерживали победы в своих последних 5 поединках, причем ЛаМанна почти все их завершил досрочно.

Джермалл Чарло
Томас ЛаМанна
Выиграл 5 последних боев.
4 досрочных завершения боя и 1 победа по итогам 12 раундов.
1 технический нокаут и 4 победы по итогам 12 раундов.
Выиграл 5 последних боев.

Ставки на бой Джермалла Чарло и Томаса ЛаМанны 1 июня 2025 года

Победа Чарло по очкам за 2,20.

Тотал раундов больше 8,5 за 1,77.