Прогноз на бой Шлеменко — Ковалев 31 мая 2025 года: опыт победит молодость

В субботу Александр Шлеменко (Россия) и Владислав Ковалев (Беларусь) проведут бой в рамках турнира RCC. Этот поединок начнется примерно в 19:00 по московскому времени на «УГМК Арене» в Екатеринбурге. Далее расскажем о статистике выступлений бойцов и поделимся соображениями относительно наиболее вероятного исхода этого противостояния.
Коэффициенты букмекеров на бой Шлеменко — Ковалев
Букмекеры считают, что шансы практически равны: коэффициенты на победу Шлеменко и Ковалева равны 1,75 и 2,08 соответственно. Небольшой перевес котировки в сторону российского спортсмена объясняется его обширным опытом выступлений в профессионалах: Шлеменко провел 83 боя, 66 из которых выиграл, 15 — проиграл, один поединок завершил вничью (еще один признан несостоявшимся).
У Ковалева, в прошлом бойца на кулаках (имеющего, к слову, базу борца), опыт выступлений в ММА куда более скромный: 7 боев, 5 из которых Владислав выиграл и 2 — проиграл (статистика выступлений в кулачных боях у Ковалева ощутимо лучше: 8−0).
Прогноз на бой Шлеменко — Ковалев
В этом противостоянии «Опыт против молодости» что-либо предсказывать очень тяжело: у каждого бойца есть свои козыри. С учетом опыта выступлений Шлеменко в ММА, он имеет больше шансов на победу. Ковалев моложе на целых 15 лет и обладает хорошими борцовскими навыками. Это, безусловно, несколько уравнивает шансы, но в стойке класс Шлеменко определенно выше.
Вполне вероятно, что Владислав сделает ставку на партер: это даст ему дополнительное преимущество, поскольку силовая борьба — удовольствие весьма энергозатратное, поэтому для более молодого спортсмена это может стать козырем при прохождении всей дистанции из трех раундов.
Александр, по всей видимости, всю дистанцию проходить не захочет, и попытается победить досрочно в стойке. Очень велика вероятность долгой возни в клинче у сетки: Ковалев, как уже говорилось выше, захочет перевести бой в партер, а Шлеменко будет ему всячески в этом препятствовать.
Наш прогноз: досрочная победа Шлеменко. Если в букмекерской конторе такого варианта нет, можно взять просто победу Шлеменко за 1,75.
Антропометрия бойцов
|Александр Шлеменко
|Владислав Ковалев
|Рост — 180 см, вес — 84 кг.
|Рост — 179 см, вес — 88 кг.
|Размах рук — 179 см.
|Размах рук — 182 см.
Статистические тренды в боях Шлеменко и Ковалева
|Александр Шлеменко
|Владислав Ковалев
|Выиграл 5 последних боев.
|Выиграл 5 последних боев.
|2 технических нокаута, 1 сабмишен и 2 победы по очкам.
|3 технических нокаута, 1 сабмишен и 1 победа по очкам.
Мнение эксперта: шансы на победу
Евгений Гончаров, бывший чемпион ACA в тяжелом весе, в интервью для Sport24 отдал минимальное предпочтение Ковалеву: «Лично я вижу небольшим фаворитом в этом бою Влада. У него хорошая борьба, и я видел, как он работал в борьбе с сильными тяжеловесами. Я видел, как он их переводил и контролировал в партере. Я думаю, что Александру Шлеменко будет тяжело остановить борьбу Влада. Поэтому небольшим фаворитом назову Ковалева: примерно 55 на 45».
Ставки на бой Шлеменко — Ковалев 31 мая 2025 года
Победа Шлеменко за 1,75.
Тотал раундов меньше 2,5 за 2,10.