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Прогноз на бой Шлеменко — Ковалев 31 мая 2025 года: опыт победит молодость

В субботу, 31 мая, Александр Шлеменко встретится с Владиславом Ковалевым. Подробнее о раскладах перед поединком ММА — в прогнозе от Спорт Mail.

Артем Емельяненко
Автор Спорт Mail
Источник: Официальный сайт RCC

В субботу Александр Шлеменко (Россия) и Владислав Ковалев (Беларусь) проведут бой в рамках турнира RCC. Этот поединок начнется примерно в 19:00 по московскому времени на «УГМК Арене» в Екатеринбурге. Далее расскажем о статистике выступлений бойцов и поделимся соображениями относительно наиболее вероятного исхода этого противостояния.

Коэффициенты букмекеров на бой Шлеменко — Ковалев

Букмекеры считают, что шансы практически равны: коэффициенты на победу Шлеменко и Ковалева равны 1,75 и 2,08 соответственно. Небольшой перевес котировки в сторону российского спортсмена объясняется его обширным опытом выступлений в профессионалах: Шлеменко провел 83 боя, 66 из которых выиграл, 15 — проиграл, один поединок завершил вничью (еще один признан несостоявшимся).

У Ковалева, в прошлом бойца на кулаках (имеющего, к слову, базу борца), опыт выступлений в ММА куда более скромный: 7 боев, 5 из которых Владислав выиграл и 2 — проиграл (статистика выступлений в кулачных боях у Ковалева ощутимо лучше: 8−0).

Прогноз на бой Шлеменко — Ковалев

В этом противостоянии «Опыт против молодости» что-либо предсказывать очень тяжело: у каждого бойца есть свои козыри. С учетом опыта выступлений Шлеменко в ММА, он имеет больше шансов на победу. Ковалев моложе на целых 15 лет и обладает хорошими борцовскими навыками. Это, безусловно, несколько уравнивает шансы, но в стойке класс Шлеменко определенно выше.

Вполне вероятно, что Владислав сделает ставку на партер: это даст ему дополнительное преимущество, поскольку силовая борьба — удовольствие весьма энергозатратное, поэтому для более молодого спортсмена это может стать козырем при прохождении всей дистанции из трех раундов.

Александр, по всей видимости, всю дистанцию проходить не захочет, и попытается победить досрочно в стойке. Очень велика вероятность долгой возни в клинче у сетки: Ковалев, как уже говорилось выше, захочет перевести бой в партер, а Шлеменко будет ему всячески в этом препятствовать.

Наш прогноз: досрочная победа Шлеменко. Если в букмекерской конторе такого варианта нет, можно взять просто победу Шлеменко за 1,75.

Антропометрия бойцов

Александр Шлеменко
Владислав Ковалев
Рост — 180 см, вес — 84 кг.
Рост — 179 см, вес — 88 кг.
Размах рук — 179 см.
Размах рук — 182 см.

Статистические тренды в боях Шлеменко и Ковалева

Александр Шлеменко
Владислав Ковалев
Выиграл 5 последних боев.
Выиграл 5 последних боев.
2 технических нокаута, 1 сабмишен и 2 победы по очкам.
3 технических нокаута, 1 сабмишен и 1 победа по очкам.

Мнение эксперта: шансы на победу

Евгений Гончаров, бывший чемпион ACA в тяжелом весе, в интервью для Sport24 отдал минимальное предпочтение Ковалеву: «Лично я вижу небольшим фаворитом в этом бою Влада. У него хорошая борьба, и я видел, как он работал в борьбе с сильными тяжеловесами. Я видел, как он их переводил и контролировал в партере. Я думаю, что Александру Шлеменко будет тяжело остановить борьбу Влада. Поэтому небольшим фаворитом назову Ковалева: примерно 55 на 45».

Ставки на бой Шлеменко — Ковалев 31 мая 2025 года

Победа Шлеменко за 1,75.

Тотал раундов меньше 2,5 за 2,10.