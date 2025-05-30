Прогноз на бой Шлеменко — Ковалев 31 мая 2025 года: опыт победит молодость

Евгений Гончаров, бывший чемпион ACA в тяжелом весе, в интервью для Sport24 отдал минимальное предпочтение Ковалеву: «Лично я вижу небольшим фаворитом в этом бою Влада. У него хорошая борьба, и я видел, как он работал в борьбе с сильными тяжеловесами. Я видел, как он их переводил и контролировал в партере. Я думаю, что Александру Шлеменко будет тяжело остановить борьбу Влада. Поэтому небольшим фаворитом назову Ковалева: примерно 55 на 45».