Прогноз на матч «Ростов» — ЦСКА 1 июня 2025 года: сенсации не будет

Против ЦСКА такое пройти могло бы, но, кажется, в этот раз остановить соперника аутсайдеру не удастся. После зимней паузы армейцы проиграли только одну встречу «Зениту», но и ее удалось закрыть победой в ответном матче в Кубке России. У Николича отличный расклад перед финалом: в его команде есть опытные игроки, которые успокоят партнеров в нужный момент. К тому же тактика серба идеально подходит для финала: надежная оборона, владение мячом и способность забивать со стандартов.