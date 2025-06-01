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Прогноз на матч «Ростов» — ЦСКА 1 июня 2025 года: сенсации не будет

В суперфинале Кубка России встретятся «Ростов» и ЦСКА. Кто окажется сильнее и заберет трофей — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Эрик Романенко/ТАСС

Этот сезон пока преподносит неожиданных чемпионов: «Краснодар» впервые выиграл РПЛ, «ПСЖ» — Лигу чемпионов, «Тоттенхэм» — еврокубок, «Локомотив» — КХЛ, «Болонья» — Кубок Италии, «Кристал Пэлас» — Кубок Англии. Чем не повод ждать неожиданного исхода и в суперфинале Кубка России. Решающий матч сезона покажет, готов ли «Ростов» совершить очередной подвиг, а ЦСКА — потерпеть редкое поражение в 2025 году.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ростов» — ЦСКА

Букмекеры отдают предпочтение армейцам: коэффициент на победу ЦСКА в основное время составляет 1,86, на «Ростов» — 4,70. Ничья оценивается в 3,70. Голов от матча, скорее, не ждут — тотал меньше 2,5 стоит 1,75.

Прогноз на матч «Ростов» — ЦСКА

«Ростов» сенсационно попал в суперфинал Кубка России. Команду на этой стадии вряд ли кто-то ждал, а после ухода Карпина и вовсе потерялись последние надежды на успех. Тем не менее, желто-синим удалось пройти «Локомотив» и «Спартак». Во многом помогли результату обстоятельства: на медали «Ростов» не претендовал давно, а от вылета заблаговременно спасся, поэтому мог себе позволить делать ставку на Кубок.

Была возможность подготовиться к решающей игре у клуба и сейчас — почти неделя отдыха. Скорее всего, в финале от ростовчан стоит ждать оборонительной игры. В этом турнире мы уже видели, как Альба не угадывает с тактикой, поэтому на главную игру испанец выберет самый логичный и простой путь — отбиваться в низком блоке и контратаковать.

Футбол
Кубок России 2024/2025
Суперфинал, 1.06.2025, 18:00
Ростов
-
ЦСКА
-

Против ЦСКА такое пройти могло бы, но, кажется, в этот раз остановить соперника аутсайдеру не удастся. После зимней паузы армейцы проиграли только одну встречу «Зениту», но и ее удалось закрыть победой в ответном матче в Кубке России. У Николича отличный расклад перед финалом: в его команде есть опытные игроки, которые успокоят партнеров в нужный момент. К тому же тактика серба идеально подходит для финала: надежная оборона, владение мячом и способность забивать со стандартов.

Перетерпеть ЦСКА сейчас явно не получится, а сыграть против них в открытый футбол мало кто решится. У «Ростова» для этого вряд ли есть ресурсы и смелость, столь важная в решающих поединках. Ждать сенсации от игры вряд ли стоит. Наш прогноз: победа ЦСКА — за 1,86. Также предлагаем ставку на тотал меньше 2,5 — за 1,75.

Статистические тренды в играх «Ростова» и ЦСКА

«Ростов»
ЦСКА
Только 2 поражения в 8 последних встречах.
Проиграл только 1 из 16 матчей после зимней паузы.
В 8 из 9 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.
Ставка «обе забьют» не проходила в 3 из 4 последних матчей.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Владислав Радимов ставит на «Ростов»: «Я рискну и возьму ставку: “Ростов” — обладатель Кубка России. Это первое. А второе — “Ростов” забьет в первом тайме. Такое уже случалось не раз. Команда прессингует с первых минут, а ЦСКА может ошибаться при выходе из обороны. Мы это уже видели, например, в матче с “Локомотивом”».

Ставки на матч «Ростов» — ЦСКА 1 июня 2025 года

Победа ЦСКА — 1,86.

Тотал меньше 2,5 — 1,75.

Футбол. Кубок России
01.06
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.70
П2
1.87