Прогноз на матч ЦСКА — «Зенит» 1 июня 2025 года: торжество защитного баскетбола

Главный тренер Пистиолис не особо использует глубину скамейки: в последней встрече только восемь игроков получили более 9 минут игрового времени. В целом армейцы действуют сдержанно и делают ставку на контроль темпа. В этом сезоне они так и не забросили «Зениту» больше 83 очков, а в Москве вовсе проиграли один матч, набрав лишь 66. Это подчеркивает сложности, с которыми команда сталкивается при реализации под давлением.