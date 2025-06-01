Прогноз на матч ЦСКА — «Зенит» 1 июня 2025 года: торжество защитного баскетбола

Финальная серия Единой лиги ВТБ переезжает в Москву при счете 1−1. ЦСКА неожиданно начал с победы в Санкт-Петербурге, но затем уступил «Зениту» с разницей в 16 очков. Теперь судьба серии будет решаться на паркете «Мегаспорта», где армейцы традиционно сильны. Однако и «Зенит» уже выигрывал в Москве в этом сезоне, а потому интрига сохраняется.
Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — ЦСКА
Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА: победа армейцев идет за 1,60, успех «Зенита» — за 2,29. На тотал меньше 163,5 очков предлагают 1,90, у обеих команд в последних 5 матчах он зашел три раза.
Прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА
ЦСКА провел два разных матча в атаке. В первой игре армейцы набрали 82 очка, во второй — 70, лидеры играли неровно. Джекири, ставший героем первого матча, был потом нейтрализован защитой соперника и записал на свой счет только 6 очков.
Главный тренер Пистиолис не особо использует глубину скамейки: в последней встрече только восемь игроков получили более 9 минут игрового времени. В целом армейцы действуют сдержанно и делают ставку на контроль темпа. В этом сезоне они так и не забросили «Зениту» больше 83 очков, а в Москве вовсе проиграли один матч, набрав лишь 66. Это подчеркивает сложности, с которыми команда сталкивается при реализации под давлением.
«Зенит» уверенно отреагировал на стартовое поражение. Во второй встрече он оформил победу 86:70, показав один из лучших матчей в плей-офф. Лидеры Бэйкон и Фрейзер набрали на двоих 39 очков, также петербуржцы хорошо отыграли в защите. Главное, «Зенит» включился с первых минут в отличие от первой игры и все время вел с комфортным счетом.
Однако на протяжении всего плей-офф команда Паскуаля редко проводила подряд две успешные встречи. На выезде «Зенит» пока выглядит неубедительно, а в Москве клуб выиграл лишь два из пяти последних матчей. При этом защита остается сильной стороной петербуржцев, они доминируют по блокшотам (в среднем 3,8 против 2,6 у ЦСКА).
Серия развивается по предсказуемому сценарию: команды делают ставку на защиту. В шести предыдущих очных матчах этого сезона они ни разу не преодолели планку в 162 очка. В Москве тенденция сохраняется: именно здесь был сыгран самый низовой матч — всего 145 очков на двоих. При этом ни одна из команд еще не набирала больше 86,5 очков в личных встречах этого сезона.
Учитывая осторожность, характер противостояния и статистику, логично предположить, что очередной матч также получится «низовым». Наш прогноз: тотал меньше 163,5 — 1,90 и тотал ЦСКА меньше 83,5 — 1,90.
Статистические тренды в играх ЦСКА и «Зенита»
|ЦСКА
|«Зенит»
|14 побед подряд на домашней площадке.
|Проиграл 3 матча подряд на выезде.
|В 4 из 6 последних матчах дома набирают больше 102,5 очка.
|В 3 из 4 последних матчах был тотал меньше 162,5.
Ставки на матч ЦСКА — «Зенит» 1 июня 2025 года
Тотал меньше 163,5 — 1,90.
Тотал ЦСКА меньше 83,5 — 1,90.