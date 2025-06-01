Прогноз на матч BB Team — Talon 1 июня 2025 года: третья карта почти гарантирована

Финальная стадия DreamLeague Season 26 подходит к развязке: BetBoom Team и Talon Esports сразятся за право сыграть в гранд-финале с PARIVISION. Один матч отделяет команды от борьбы за титул — и от вылета с турнира.
Коэффициенты букмекеров на матч BB Team — Talon
Букмекеры отдают предпочтение BB Team: победа команды идет за 1,78, успех Talon — за 2,04.
Прогноз на матч BB Team — Talon
BB Team прошли тернистый путь на этом турнире. В первой группе команда boolk проиграла только один раз, уверенно заняв третье место. Однако во втором этапе пришлось бороться за выход в верхнюю сетку через переигровку. В том тайбрейке BetBoom как раз выиграли у Talon со счетом 2:1, но закрепиться на вершине не получилось — PARIVISION оставил их без шансов, одержав победу 2:0.
Тем не менее, «мишки» сохраняют шансы на выход в финал: Киритыч стабильно показывает высокий уровень, а коллектив уже доказал, что способен навязывать борьбу даже на фоне не самой стабильной формы состава.
Talon — главное открытие турнира. С возвращением 23savage они заиграли с новой энергией и дошли до финала нижней сетки. В первой группе филиппинцы заняли 3-е место, а затем уверенно прошли вторую стадию, выиграв карту у PARIVISION. Несмотря на неудачу в тайбрейке с BetBoom, Talon быстро реабилитировались, уверенно прошли Aurora 2:0.
Команда демонстрирует гибкий драфт: в пуле есть как классические герои меты, так и неожиданные решения вроде Lina. Сейчас они выглядят собранными и мотивированными отомстить за недавнее поражение.
На этом турнире команды уже встречались дважды, обменялись победами и оба раза игра доходила до третьей карты. Сценарий напряженного противостояния выглядит вполне реалистичным и на этот раз. Ожидаем, что встреча вновь завершится на трех картах. Однако по текущему ходу турнира именно Talon выглядят более готовыми к решающему бою — особенно на фоне неубедительной игры BetBoom против PARIVISION. Наш прогноз: тотал карт больше 2,5 — 2,02, победа Talon — 2,04.
Статистические тренды в играх BB Team и Talon
|BB Team
|Talon
|Выиграла 5 из 7 последних матчей.
|5 из 7 последних матчей закончились на 3 картах.
|Выиграла 7 из 9 последних личных встреч с Talon.
|Выиграл 4 из 5 последних матчей.
Ставки на матч BB Team — Talon 1 июня 2025 года
Тотал карт больше 2,5 — 2,02.
Победа Talon — 2,04.