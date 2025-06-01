Прогноз на матч BB Team — Talon 1 июня 2025 года: третья карта почти гарантирована

BB Team прошли тернистый путь на этом турнире. В первой группе команда boolk проиграла только один раз, уверенно заняв третье место. Однако во втором этапе пришлось бороться за выход в верхнюю сетку через переигровку. В том тайбрейке BetBoom как раз выиграли у Talon со счетом 2:1, но закрепиться на вершине не получилось — PARIVISION оставил их без шансов, одержав победу 2:0.