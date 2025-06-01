Прогноз на Гран-при Испании 1 июня 2025 года: Норрис рвется в лидеры

Сейчас Пиастри и Норриса в личном зачете разделяют всего три очка. Британец победил в Монако, это должно придать ему уверенности. В прошлом году Норрис едва не выиграл в Испании, уступив Ферстаппену, но при этом установил рекордное время поула и показал лучшее время на круге в гонке. Трасса хорошо подходит для Норриса, поэтому вариант ставки на победу британца (коэффициент 2,55) довольно логичный.