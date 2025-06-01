Прогноз на Гран-при Испании 1 июня 2025 года: Норрис рвется в лидеры

Королевские гонки завершают серию европейских Гран-при в Испании. После скучного и сумбурного Монако болельщики вправе ожидать по-настоящему острую борьбу на дистанции в Барселоне. Главными хедлайнерами скорее всего останутся пилоты «Макларена» Норрис и Пиастри. Правда, изменения в правилах могут повлиять на уже классические расклады сезона.
Коэффициенты букмекеров на Гран-при Испании
Именно пилотов «Макларена» букмекеры ставят в число фаворитов гонки. Коэффициент на победу Пиастри составляет 1,55. На выигрыш его напарника Норриса можно поставить за 2,55. Третьим кандидатом на победу считается Ферстаппен с коэффициентом 9,00.
Прогноз на Гран-при Испании
Трасса в Испании как будто создана для борьбы. Раньше трек и вовсе был тестовым — медленные и быстрые повороты, широкие прямые для использования DRS — все это имеется в наличии. Приятным фактом для болельщиков и пилотов станет возвращение к привычному формату гонки. Предыдущий этап в Монако ознаменовался странными тактиками команд из-за двух обязательных пит-стопов — пилоты то и дело тормозили пелотон и создавали напарнику преимущество.
В Монако несмотря на сумбур отлично показали себя пилоты «Макларена», «Феррари» и «Ред Булла». Именно эти команды и будут разыгрывать места на пьедестале почета в Испании, сомнений нет. Вот только распределение мест может измениться.
Пиастри, Леклер и Норрис заняли 1, 2 и 3 места. А вот в квалификации Барселоны все уже поменялось. Поул взял Пиастри, его напарник будет стартовать в гонке со второй позиции. Тройку и вовсе замкнул Макс Ферстаппен, который помнит, как выигрывать в Каталонии, и делал это еще в прошлом году. В Монако он занял итоговое четвертое место.
Да, Ферстаппен будет упираться и его мастерство нельзя списывать со счетов. Результаты квалификации намекают, что без борьбы не сдастся «Мерседес», чьи пилоты стартуют с 4-го (Расселл) и 6-го (Антонелли) места. Отставания на круге не такие большие, а, значит записывать победу «Макларену» нельзя со стопроцентной вероятностью.
На результаты гонки повлияют обновления, которые команды традиционно приносят именно в Испанию. Изменениями в болидах уже довольны в «Ред Булле». Большие надежды на гонку возлагают в «Феррари». Именно Скудерия по мнению экспертов может выиграть от смены регламента. С Гран-при Испании в силу вступают новые нормативы по жесткости передних антикрыльев. Ранее на прямых участках более гибкие антикрылья «Макларена» давали команде преимущество. Этого преимущества больше нет, поэтому шансы получают другие пилоты.
Сейчас Пиастри и Норриса в личном зачете разделяют всего три очка. Британец победил в Монако, это должно придать ему уверенности. В прошлом году Норрис едва не выиграл в Испании, уступив Ферстаппену, но при этом установил рекордное время поула и показал лучшее время на круге в гонке. Трасса хорошо подходит для Норриса, поэтому вариант ставки на победу британца (коэффициент 2,55) довольно логичный.
Если «Макларен» не будет использовать командную тактику в пользу Пиастри, то в равной борьбе прямо сейчас шансы Норриса выглядят хорошими. Победа австралийца (1,55) — также логичный вариант для ставки, но наименее рискованный.
Любителям пощекотать нервы можно поставить на победу Расселла (коэффициент 35). Он имеет неплохую стартовую позицию и быструю машину. С учетом того, что трасса в Испании не считается обгонной, Джордж может ожидать ошибок соперников впереди и ловить их на прямых для своей первой победы в сезоне. Выигрыш Ферстаппена идет с коэффициентом 9.
Статистические тренды Гран-при Испании
|Лучшим из действующих пилотов в Испании является Хэмилтон — 6 побед.
|Пилоты «Макларена» не побеждали в Испании с 2005 года.
|У Ферстаппена 4 победы на Гран-при.
|Последние 5 лет в Барселоне побеждали только пилоты «Ред Булла» и «Мерседеса».
Ставки на Гран-при Испании 1 июня 2025 года
Победа Норриса — 2,55.
Победа Ферстаппена — 9,00.