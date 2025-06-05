Прогноз на матч Соболенко — Швентек 5 июня 2025 года: королева «Ролан Гаррос» не подведет

В Париже близится к завершению престижный теннисный турнир — «Ролан Гаррос». И сегодня матч, которого ждали весь турнир. Арина Соболенко из Беларуси сыграет с Игой Швентек из Польши. Пожалуй, главное противостояние современного тенниса. Еще и в полуфинале «Большого шлема»!
Коэффициенты букмекеров на матч Соболенко — Швентек
Букмекеры считают матч довольно равным. Коэффициент на победу Соболенко — 1,85. А на успех Швентек — 2,00. Тотал больше 22,5 геймов оценивается в 1,90, на этом турнире он прошел только один раз у польской теннисистки.
Прогноз на матч Соболенко — Швентек
Битва Соболенко против Швентек — живая классика современного тенниса. Сегодня — очередная глава, в полуфинале «Ролан Гаррос». В личных встречах ведет Швентек — 9:4. Но в последний год у польской теннисистки очевидный кризис, а вот Соболенко в полном порядке. Арина снесла всех и на «РГ», только Анисимовой и Чжен позволив взять больше 3 геймов в партии. Впрочем, и Швентек уничтожает соперниц в Париже, кроме Рыбакиной — но там сам факт победы в тяжелейшем матче принципиален.
«Соперничество с Ариной мотивирует меня. Но никакого особого плана на игру нет. Надо делать то, что я умею. И, желательно, почти не ошибаться», — простой рецепт победы от Швентек.
«Раньше мы с ней не общались, но теперь все изменилось. Нашли с Игой общий язык, даже тренировались вместе. Никаких проблем — проблемы с ней только в матчах… Настолько Швентек хороша. Но я знаю, что сделать для победы», — а вот и комментарий Соболенко.
Наш прогноз: пойдем немного против течения и поверим в Швентек. Да, Арина безумно хороша здесь и сейчас, а у Иги пока откровенно провальный по ее меркам сезон. И Швентек именно в решающих матчах часто психует и уступает. Соперницам слабее Соболенко.
И все же «королева Ролан Гаррос» все больше напоминает ту самую Игу, которую на грунте может остановить разве что Карлос Алькарас. После камбэка с 0:6 и брейка во втором сете против Рыбакиной Швентек обрела уверенность и готова показать такой теннис, который выбьет Арину из ее атакующего ритма и принесет победу. Плюс с Рыбакиной Ига изменила игру по ходу и просто замучила вариативностью представительницу Казахстана. А такой тактически умный и разнообразный теннис — единственный вариант победы над Соболенко.
Еще предлагаем обратить внимание на двойные ошибки. Да, Соболенко в Париже не штампует их, как бывало раньше. Делает по 2−3 за матч. Но в таком суперпринципиальном поединке наверняка совершит больше обычного. Нервов тут не избежать, как и дикого давления. И отличного приема Швентек, который заставит Соболенко больше рисковать. Ну, а за двойные Иги все говорят цифры — в матче с Рыбакиной их было 7, во вроде бы комфортном со Свитолиной все равно 4. Суммируя, общий тотал в 6 ошибок смотрится разумным.
Статистические тренды в играх Соболенко — Швентек
|Соболенко
|Швентек
|Выиграла 89% матчей на грунте в этом сезоне — 16 из 18.
|26 матчей подряд выиграла на «Ролан Гаррос». 3 титула и пока ни одного поражения в этом году.
|В матче с Чжэн у Арины 75% выигранных мячей на второй подаче.
|Но Ига проиграла 6 полуфиналов подряд в нынешнем сезоне. Титулов — 0.
Ставки на матч Соболенко — Швентек 5 июня 2025 года
Победа Швентек за 2,00.
Тотал больше 5,5 двойных ошибок за 1,80.