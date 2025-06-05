Прогноз на матч Соболенко — Швентек 5 июня 2025 года: королева «Ролан Гаррос» не подведет

Еще предлагаем обратить внимание на двойные ошибки. Да, Соболенко в Париже не штампует их, как бывало раньше. Делает по 2−3 за матч. Но в таком суперпринципиальном поединке наверняка совершит больше обычного. Нервов тут не избежать, как и дикого давления. И отличного приема Швентек, который заставит Соболенко больше рисковать. Ну, а за двойные Иги все говорят цифры — в матче с Рыбакиной их было 7, во вроде бы комфортном со Свитолиной все равно 4. Суммируя, общий тотал в 6 ошибок смотрится разумным.