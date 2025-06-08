Прогноз на матч Португалия — Испания 8 июня 2025 года: ставим на голы и ничью

Испания, по ощущениям, дошла до финала играючи. Ключевым игроком стал 17-летний Ямаль, это многое говорит о команде. «Красная фурия» не боится пропустить и играет в атакующий футбол. С другой стороны финала будет Португалия, которая выбрала более консервативный путь — ставка на стандарты и прямолинейность в атаке плюс надежная оборона с низким блоком в защите. Решающая игра должна рассудить не только, какая команда сейчас сильнее, но и какой подход эффективнее.
Коэффициенты букмекеров на матч Португалия — Испания
Букмекеры видят фаворита в финальном матче, пусть и не очень явного: коэффициент на победу Испании составляет 2,03, на Португалию — 3,90. Ничья оценивается в 3,70. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,65.
Прогноз на матч Португалия — Испания
Главный вопрос к финалу — сможет ли Испания сыграть надежно в обороне? На этом турнире коллектив де ла Фуэнтэ показывает интересный футбол, но он возникает, во многом, из-за постоянного риска и попыток обострения. Сидеть в обороне, терпеть и удерживать счет эта команда не хочет. Однако на Евро мы видели, что в важных матчах «Красная фурия» была способна сбить темп игры и тормозить соперника вдалеке от ворот.
Сомнений, что именно испанцы возьмут инициативу в свои руки, нет. Сдержать их атаку сейчас, кажется, не сможет ни одна команда, поэтому голы мы увидим гарантированно. Этот состав вряд ли будет переживать из-за важности матча и сдерживать себя — команда полетит в атаку с первых минут и будет создавать моменты, пока не поведет в счете.
Португалия вряд ли отойдет от своего стиля игры в финале. Сборная привычно отодвинется на свою половину поля и будет ждать подходящего момента для атаки. Против быстрой Испании низкий блок может сработать отлично, так как пространства для рывков у соперника почти не будет. Тем более у португальцев есть качественный фланговый защитник Мендеш, который уже демонстрировал, как умеет играть персонально по сильному оппоненту, закрыв Салаха в Лиге чемпионов. Нет сомнений, что опеку Ямаля отдадут именно ему.
Роналду показал, что все еще способен приносить сборной пользу. Его помощь пригодится команде при выходе из обороны и стандартах. Против молодой и техничной обороны испанцев такой таргетмен может принести результат. Особенно, если Португалии придется догонять соперника по счету и переходить на более прямолинейный футбол.
Наш прогноз на финал: тотал больше 3 — за 2,02. Также предлагаем ставку на ничью в основное время — за 3,75. Обе команды показывали, что умеют забивать в концовке встреч, если отстают в счете. Этот навык может стать решающим и в финале.
Статистические тренды в играх Португалии и Испании
|Португалия
|Испания
|В 4 из 5 последних матчей проходила ставка «обе забьют».
|Не проигрывает 19 матчей подряд.
|Проиграла только раз в 9 последних матчах.
|В 6 подряд матчах проходит тотал больше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко ждет победы Испании: «В этом финале я верю все-таки больше в Испанию. Уже несколько лет команда показывает отличные результаты, помимо Евро, еще и прошлую Лигу наций выиграла. Португалия же чуть нестабильнее и ненадежнее выступает, на том же чемпионате Европы не смогла показать максимальные результаты. В их паре я все-таки за Испанию, она выиграет. Ставлю на это с коэффициентом 1,95».
Ставки на матч Португалия — Испания 8 июня 2025 года
Тотал больше 3 — 2,06.
Ничья — 3,70.