Прогноз на матч Португалия — Испания 8 июня 2025 года: ставим на голы и ничью

Португалия вряд ли отойдет от своего стиля игры в финале. Сборная привычно отодвинется на свою половину поля и будет ждать подходящего момента для атаки. Против быстрой Испании низкий блок может сработать отлично, так как пространства для рывков у соперника почти не будет. Тем более у португальцев есть качественный фланговый защитник Мендеш, который уже демонстрировал, как умеет играть персонально по сильному оппоненту, закрыв Салаха в Лиге чемпионов. Нет сомнений, что опеку Ямаля отдадут именно ему.