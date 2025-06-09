Матч Беларусь — Россия 10 июня 2025 года: Карпин начнет новую серию побед

Сборные Беларуси и России подойдут к очной встрече 10 июня на фоне неплохих результатов в недавних товарищеских матчах. Белорусы под руководством Алоса выиграли у Казахстана (4:1), Таджикистана (5:0) и Азербайджана (2:0), а также достойно выступили в Лиге наций, уступив только Северной Ирландии.