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Матч Беларусь — Россия 10 июня 2025 года: Карпин начнет новую серию побед

В товарищеском матче сборная России сыграет на выезде со сборной Беларуси.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

Сборные Беларуси и России подойдут к очной встрече 10 июня на фоне неплохих результатов в недавних товарищеских матчах. Белорусы под руководством Алоса выиграли у Казахстана (4:1), Таджикистана (5:0) и Азербайджана (2:0), а также достойно выступили в Лиге наций, уступив только Северной Ирландии.

Россия, в свою очередь, не проигрывает уже 9 матчей подряд. Последняя игра с Нигерией завершилась вничью (1:1) — команда Карпина упустила победу после ошибки Сафонова. Обе сборные находятся в тонусе, а учитывая открытый стиль игры и возможные эксперименты в составах, стоит ожидать результативный футбол.

Россия и Беларусь встречались год назад в Минске, тогда команда Карпина выиграла со счетом 4:0. Голы забивали Обляков, Тюкавин и Чалов (дважды).

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будут в прямом эфире показывать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 10 июня 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

Беларусь

Вратарь: Лапоухов.

Защитники: Прищепа, Мартынович, Карпович, Печенин.

Полузащитники: Забелин, Яблонский, Громыко, Эбонг.

Нападающие: Лисакович, Мельниченко.

Россия

Вратарь: Агкацев.

Защитники: Адамов, Осипенко, Пальцев, Горшков.

Полузащитники: Баринов, Пруцев, Батраков.

Нападающие: Гладышев, Сергеев, Пиняев.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на «Национальном футбольном стадионе» в Минске.

Футбол. Сборные
10.06
Беларусь
:
Россия
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.88
П2
1.73