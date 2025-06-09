Матч Беларусь — Россия 10 июня 2025 года: Карпин начнет новую серию побед

Сборные Беларуси и России подойдут к очной встрече 10 июня на фоне неплохих результатов в недавних товарищеских матчах. Белорусы под руководством Алоса выиграли у Казахстана (4:1), Таджикистана (5:0) и Азербайджана (2:0), а также достойно выступили в Лиге наций, уступив только Северной Ирландии.
Россия, в свою очередь, не проигрывает уже 9 матчей подряд. Последняя игра с Нигерией завершилась вничью (1:1) — команда Карпина упустила победу после ошибки Сафонова. Обе сборные находятся в тонусе, а учитывая открытый стиль игры и возможные эксперименты в составах, стоит ожидать результативный футбол.
Россия и Беларусь встречались год назад в Минске, тогда команда Карпина выиграла со счетом 4:0. Голы забивали Обляков, Тюкавин и Чалов (дважды).
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будут в прямом эфире показывать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 10 июня 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
Беларусь
Вратарь: Лапоухов.
Защитники: Прищепа, Мартынович, Карпович, Печенин.
Полузащитники: Забелин, Яблонский, Громыко, Эбонг.
Нападающие: Лисакович, Мельниченко.
Россия
Вратарь: Агкацев.
Защитники: Адамов, Осипенко, Пальцев, Горшков.
Полузащитники: Баринов, Пруцев, Батраков.
Нападающие: Гладышев, Сергеев, Пиняев.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на «Национальном футбольном стадионе» в Минске.