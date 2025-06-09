Прогноз на матч Хорватия — Чехия 9 июня 2025 года: Крамарич и Шик огорчат вратарей

Сборной Хорватии предстоит пройти важную проверку в борьбе за лидерство в группе. После мощного старта и разгрома Гибралтара хорваты будут противостоять прямому конкуренту — сборной Чехии, которая пока не потеряла ни одного очка. Этот матч может многое решить: если хозяева подтвердят статус фаворита, они вернутся в гонку за первое место, а если Чехия устоит — сделает серьезную заявку на прямой выход на мундиаль.