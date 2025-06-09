Прогноз на матч Хорватия — Чехия 9 июня 2025 года: Крамарич и Шик огорчат вратарей

Сборной Хорватии предстоит пройти важную проверку в борьбе за лидерство в группе. После мощного старта и разгрома Гибралтара хорваты будут противостоять прямому конкуренту — сборной Чехии, которая пока не потеряла ни одного очка. Этот матч может многое решить: если хозяева подтвердят статус фаворита, они вернутся в гонку за первое место, а если Чехия устоит — сделает серьезную заявку на прямой выход на мундиаль.
Коэффициенты букмекеров на матч Хорватия — Чехия
Букмекеры отдают преимущество Хорватии: победа «шашечных» идет за 2,03, успех Чехии стоит 4,00, ничья — 3,50. На тотал больше 2,5 голов предлагают 2,00.
Прогноз на матч Хорватия — Чехия
Хорватия уверенно начала отборочный цикл, разобравшись с Гибралтаром с разгромным счетом 7:0. Команда Далича показала эффективность в атаке: из 12 ударов в створ семь завершились взятием ворот. Наибольший вклад в результат внесли Иванович и Крамарич, оформившие по дублю, также отличились Пашалич, Перишич и Будимир.
Ветераны, включая Модрича, по-прежнему играют ключевую роль в построении игры сборной Хорватии. Победа над Чехией может стать большим шагом в борьбе за лидерство в группе и вернуть хорватам статус главного претендента на прямую путевку в финальную часть чемпионата мира.
Чешская сборная, в отличие от соперника, уже провела три матча в квалификации и выиграла все. В марте команда справилась с Фарерскими островами (2:1) и Гибралтаром (4:0), а в июне добавила уверенную победу над Черногорией (2:0). Подопечные Гашека демонстрируют сбалансированный футбол и заслуженно возглавляют таблицу. Особенно выделяется Патрик Шик, забивший четыре мяча и ставший лидером гонки бомбардиров.
Встреча с Хорватией — настоящий экзамен, который может определить, готова ли Чехия впервые за два десятилетия вернуться на мировую арену. Команда мотивирована и не намерена уступать.
Обе сборные подходят к игре в отличной форме, и результат встречи имеет стратегическое значение для турнирного расклада. Хорваты наверняка постараются воспользоваться фактором своего поля, но чехи вряд ли сдадутся без боя. Наш прогноз: тотал больше 2,5 за 2,04 и обе забьют за 1,85.
Статистические тренды в играх Хорватии и Чехии
|Хорватия
|Чехия
|В 4 из 5 последних матчей был тотал меньше 2,5.
|Выиграла 4 матча подряд.
|Выиграла 2 из 6 последних матчей.
|В 3 из 5 последних матчей забивала только одна команда.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинг Букмекеров» Алексей Андронов поделился прогнозом: «Думаю, что “обе забьют” здесь хорошо смотрится с коэффициентом 1,84. Мне кажется, что, если Хорватия добьется победы, то скорее со счетом 2:1, чем отыграв на 0».
Ставки на матч Хорватия — Чехия 9 июня 2025 года
Тотал больше 2,5 за 2,04.
Обе забьют за 1,85.