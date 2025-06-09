Прогноз на матч «Флорида» — «Эдмонтон» 10 июня 2025 года: Бобровский сдержит Макдэвида

У «Флориды» пока полно сил. Проблемы с энергией появятся у коллектива Мориса через пару игр. В первом матче при своих болельщиках будет и много эмоций, которые редко мешают «Пантерс». Стоит ждать игру первым номером в их исполнении и мощное давление на пятак, с которым пока не справляется ни защита, ни вратарь «нефтяников». Не справляются они и с Маршандом — у новичка «Флориды» уже три гола в этой серии. В том числе победный во втором овертайме три дня назад.