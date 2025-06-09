Прогноз на матч «Флорида» — «Эдмонтон» 10 июня 2025 года: Бобровский сдержит Макдэвида

Команды обменялись победами в первых матчах финала. Оба раза встречи уходили в овертайм. Теперь серия перебирается в Санрайз, на домашнюю арену «Флориды». Изменит ли это расстановку сил в противостоянии, покажет игра.
Коэффициенты букмекеров на матч «Флорида» — «Эдмонтон»
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: коэффициент на итоговую победу «Флориды» составляет 1,68, на «Эдмонтон» — 2,19. Голов снова ждут много — тотал больше 5,5 стоит 1,59.
Прогноз на матч «Эдмонтон» — «Флорида»
Важнейшим игроком этого финала становится вратарь «Флориды» Бобровский. Обе команды максимально заточены на атаку и создают огромное количество моментов. В ситуациях, где защита бессильна, спасать может только голкипер.
На данный момент Бобровский переигрывает своего визави Скиннера. Чувствуют это и болельщики «Эдмонтона», которые во втором матче пытались смутить россиянина. Правда, выбрали для этого странный способ и скандировали имя голкипера. На результате это не сказалось. В домашних играх давление на вратаря снизится, поэтому ждать отличной игры снова стоит.
В остальном, «Эдмонтон» выглядит не хуже. Редко ошибается под прессингом и легко находит возможности в атаке. К тому же у «нефтяников» хорошо работает большинство, которого в играх с «Флоридой» традиционно много. Получится ли дальше держать такой уровень — главный вопрос гостевых матчей. Тем более в них тренер «Пантерс» Морис сможет подстраиваться под лидеров соперника и выпускать сдерживающие звенья.
По опыту прошлых серий «Ойлерс» прибавляют по ходу противостояния — ошибки уходят, а шансов у соперника становится все меньше. Будем ждать качественной тренерской работы от Ноблака и сейчас. Играть в открытый хоккей вряд ли нравится обеим командам. «Эдмонтон» демонстрировал, что отлично умеет пользоваться контратаками и терпеть в обороне. В первом матче на выезде мы, кажется, можем увидеть именно эту модель.
У «Флориды» пока полно сил. Проблемы с энергией появятся у коллектива Мориса через пару игр. В первом матче при своих болельщиках будет и много эмоций, которые редко мешают «Пантерс». Стоит ждать игру первым номером в их исполнении и мощное давление на пятак, с которым пока не справляется ни защита, ни вратарь «нефтяников». Не справляются они и с Маршандом — у новичка «Флориды» уже три гола в этой серии. В том числе победный во втором овертайме три дня назад.
Наш прогноз: победа «Флориды» в основное время за 2,15. Также предлагаем ставку на тотал меньше 6 — за 1,95.
Статистические тренды в играх «Флориды» и «Эдмонтона»
|«Флорида»
|«Эдмонтон»
|В 3 из 4 последних домашних матчей проходил тотал меньше 3,5.
|6 побед в 7 последних гостевых матчах.
|Также из 4 последних домашних матчей в трех одна из команд не забивала. 2 раза это происходило с «Флоридой».
|В 4 последних матчах с «Флоридой» проходил тотал больше 5,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Ставки TV» Дарья Миронова ставит на победу «Флориды» с учетом овертаймов: «Пока “Ойлерс” держатся сугубо на индивидуальном мастерстве отдельных игроков. Не все заметны. Ньюджент-Хопкинс не катался в воскресенье из-за травмы. Его статус к понедельнику пока под вопросом. Стоит взять во внимание и климат во Флориде, и состояние льда. Как ни крути, но лед в Эдмонтоне отличается от того, что будет в Санрайзе. Оба соперника с этим знакомы, но у хозяев есть привилегии. Они быстрее вкатятся в игру».
Ставки на матч «Флорида» — «Эдмонтон» 10 июня 2025 года
Победа «Флориды» в основное время — 2,15.
Тотал меньше 6 — 1,95.