Прогноз на матч «Индиана» — «Оклахома» 12 июня 2025 года: дома «Пэйсерс» не уступят без боя

После двух матчей в Оклахоме счет в серии сравнялся. «Индиана» вырвала победу в концовке первой встречи, но во втором поединке сказалась мощь «Тандер». Теперь серия переезжает в Индианаполис, где «Пэйсерс» рассчитывают использовать поддержку родных трибун и вернуть себе лидерство. Однако «Оклахома» набрала серьезный ход и точно не собирается сбавлять обороты. Предстоящий матч обещает стать одним из ключевых в борьбе за чемпионство.