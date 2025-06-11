Прогноз на матч «Индиана» — «Оклахома» 12 июня 2025 года: дома «Пэйсерс» не уступят без боя

После двух матчей в Оклахоме счет в серии сравнялся. «Индиана» вырвала победу в концовке первой встречи, но во втором поединке сказалась мощь «Тандер». Теперь серия переезжает в Индианаполис, где «Пэйсерс» рассчитывают использовать поддержку родных трибун и вернуть себе лидерство. Однако «Оклахома» набрала серьезный ход и точно не собирается сбавлять обороты. Предстоящий матч обещает стать одним из ключевых в борьбе за чемпионство.
Коэффициенты букмекеров на матч «Индиана» — «Оклахома»
Букмекеры склоняются в сторону «Оклахомы»: победа «Тандер» идет за 1,52, тогда как успех «Индианы» оценен выше — 2,70. На тотал больше 228,5 очков дают 2,00, в этой серии он прошел один раз из двух.
Прогноз на матч «Индиана» — «Оклахома»
Во втором матче на выезде «Пэйсерс» проиграли без вариантов — 107:123. Особенно слабо выглядела атака в первых двух четвертях: Халибертон набрал всего 3 очка, а остальные лидеры вроде Сиакама и Тернера вовсе не проявили себя. «Оклахома» ушла на большой перерыв с преимуществом в 18 очков.
Вторая половина вышла немного лучше — Халибертон завершил встречу с 17 очками, но этого оказалось недостаточно. Тайриз слишком мало бросал, при таком сценарии у его команды мало шансов выиграть. Показательный момент — Халибертон за два матча в финале ни разу не вставал на линию штрафных бросков.
Уступив во втором матче, «Пэйсерс» оказались в положении, когда на домашней арене нужно брать как минимум одну победу. «Индиана» по-прежнему хорошо реализует трехочковые — выше 40% в плей-офф, что является лучшим показателем среди всех участников. Однако защита дала серьезную трещину.
Одна из задач на эту игру — ограничить свободу Гилджеса-Александера и сократить число потерь. Возможно, в состав вернется Уокер, который пропустил две первые встречи. Он приносит около 6 очков в среднем и может добавить глубины в ротации состава.
Во второй игре «Тандер» уже не упустили большое преимущество. Гилджес-Александер снова показал себя настоящим лидером команды. Шэй набрал 34 очка, установив рекорд дебютной финальной серии НБА по набранным баллам за два матча (72).
Энергичная защита не позволила «Индиане» чувствовать себя комфортно. В частности, Халибертон совершил пять потерь. «Оклахома» действует сбалансированно и агрессивно, грамотно обороняется и стабильно атакует. Несмотря на неидеальную реализацию дальних (34% — 13-й показатель плей-офф), «Тандер» демонстрируют отличную форму и готовы взять инициативу в серии.
«Оклахома» выглядит значительно стабильнее и глубже по составу. В гостях команда Марка Дэйгнолта не всегда безупречна, но именно сейчас «Тандер» имеют хорошие шансы впервые в серии выйти вперед. Но «Индиана» хорошо играет дома и обязательно постарается навязать борьбу.
Наш прогноз: победа «Индианы» с форой +6,5 — 1,75 и тотал меньше 228,5 — 1,90.
Статистические тренды в играх «Индианы» и «Оклахомы»
|«Индиана»
|«Оклахома»
|В 5 из 6 последних матчах тотал был больше 220,5.
|Проиграла 3 из 5 последних матчей на выезде.
|Выиграла дома 3 из 4 последних матчей.
|В 5 из 7 последних матчей набирала больше 113,5 очков.
Ставки на матч «Индиана» — «Оклахома» 12 июня 2025 года
Победа «Индианы» с форой +6,5 — 1,75.
Тотал меньше 228,5 — 1,90.